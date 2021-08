Przewodnicząca zarządu osiedla: Jesteśmy pomijani! Prezydent: Nie jesteście

REKLAMA

- Odnosząc się bezpośrednio do spraw poruszanych na zebraniach Rady Osiedla Traugutta oraz potrzeb, sygnalizowanych przez mieszkańców, niniejszym pismem Zarząd Rady Osiedla Traugutta zwraca się z zapytaniem: Co z poniższych wymienionych punktów zostanie zrealizowane w 2021 r. na osiedlu Traugutta? Z tego co obserwujemy na innych osiedlach można odnieść wrażenie że nasze osiedle jest pomijane!!! - napisała we wniosku do prezydenta Ostrołęki przewodnicząca zarządu osiedla Traugutta Katarzyna Stryjewska.

Przewodnicząca zarządu osiedla Traugutta w piśmie do prezydenta Ostrołęki zapytała, jakie inwestycje władze miasta zamierzają realizować na osiedlu w 2021 roku. - Z tego co obserwujemy na innych osiedlach można odnieść wrażenie że nasze osiedle jest pomijane - napisała. Prezydent Ostrołęki zaprzeczył tej tezie.

~;) , 09:09 14-08-2021 , 69% Pocieszę Panią że na wiekszosci osiedlach odnosi się podobne wrażenie xD odpowiedz • oceń :

~mieszkaniec , 10:10 14-08-2021 , 42% @~;) Od czego są radni? Głosowaliście na radnych z PIS więc niech zaczną działać, a nie diety biorą. odpowiedz • oceń :

~poseł , 10:12 14-08-2021 , 48% @~;) Pociesze Panią, PIS nie dopłacił ani złotówki do 16 inwestycji, które były zaplanowane, w związku z czym niektóre się opóźniają. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 20:51 14-08-2021 , 100% @~poseł Za mało jest radnych PiS więc małe są dotacje do inwestycji. odpowiedz • oceń :

~? , 20:56 14-08-2021 , 67% @~poseł A dlaczego miałby dopłacić? Komuś kto jechał po władzy PIS jak po burej s... Bardzo dobrze niech kie dają niech dają innym co umieją rozmawiać z ludźmi... Niech nie pozwolą by kosztem PIS ktoś budował swoją karierę jednocześnie ich atakując...



Btw w Łomży prezydent wyrzucony z PIS potrafi robić ogromne inwestycje, nie płacze ze go wyrzucili czy coś, w Ciechanowie prezydent PSL robi ogromne inwestycje...

Dlaczego w Ostrołęce jest tak słabo? odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 22:29 14-08-2021 , 50% @~?

Dzień dobry!



Nie kłam, mieszkańcy wybrali Prezydenta, Posła i Senatora z PIS, a inwestycje są dla miasta i mieszkańców, a nie prezydenta. Myślisz, że do żłobka nie chodzą dzieci wyborców PIS? W Ostrołęce jest lepiej niż było za PIS w latach 2016-2017 więcej w budżecie na inwestycje, porównywalnie z Łomża i lepiej niż w Ciechanowie, więc nie stękaj chłopaczku. Napij się melisy, weź stoperan, abyś nie popuścił w porcięta. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 22:42 14-08-2021 , 50% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Dobry wieczór!



Po godz. 22, to chyba już "dobry wieczór" tępy gwizdku, podszywający się pode mnie, a nie "dzień dobry!"



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~As , 23:05 14-08-2021 , 67% @~poseł Przecież ostrołęczanie wybrali anty-PiS, to czego teraz oczekiwać ? odpowiedz • oceń :

~mieszkaniec , 09:10 14-08-2021 , 53% "Poprawienie elewacji budynku, który stoi na granicy placu zabaw przy ul. Filochowskiego "Sana" należącego do prywatnego przedsiębiorcy, która została zniszczona przez grające na boisku dzieci" - po takim wniosku pani powinna złożyć rezygnacje. No sorry, miasto ma naprawiać prywatnemu przedsiebiorcy elewacje budynku? odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 11:05 14-08-2021 , 62% @~mieszkaniec Dzień dobry!



Twój postulat o "złożenie rezygnacji" przez przewodniczącą Rady Osiedla jest zupełnie nietrafiony. Mylisz się srodze.

Tak! Miasto ma naprawiać prywatnemu przedsiebiorcy elewacje budynku lub pokryć koszty naprawy elewacji, gdyż to miasto urządziło plac zabaw dla dzieci, ale nie zadbało o zabezpieczenie prywatnej posiadłości przez użytkowników tego placu. To miasto jako wykonawca placu bierze odpowiedzialność za szkody wynikajace ze złego zabezpieczenia terenu placu zabaw. Gdyby przedsiębiorca złożył pozew o zadośćuczynienie za szkody wyrządzone przez użytkowników owego placu, miałby sprawę wygraną, a koszty naprawy elewacji pokryłoby miasto.



Pozdrawiam...



odpowiedz • oceń :

~aj aj aj , 16:24 14-08-2021 , 30% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Nie ośmieszaj się, od kiedy prawo w Polsce się zmieniło, za szkody odpowiada młodzież, która zniszczyła elewacje i po to dzieci mają OC. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 16:42 14-08-2021 , 62% @~aj aj aj Dzień dobry!



Mylisz się srodze!



Często jestem w tym rejonie miasta z pustymi puszkami po piwie, aby oddać je do tamtejszego punku skupu surowców wtórnych. (To moje główne zajęcie). Dokonałam wizji lokalnej z której jednoznacznie wynika, że plac zabaw (boisko do koszykówki), przylega ściśle do ściany budynku prywatnego przedsiębiorcy, (Jest dokładnie na granicy). Nie ma fizycznej mozliwości, aby grając w koszykówkę, nie uderzyć piłką w ścianę budynku. Ewidentny błąd projektanta - brak zabezpieczenia. To dokładnie tak, jakby linię graniczną boiska usytuować wzdłuż ściany budynku z oknem i mieć pretensje do dzieci, że podczas gry, wybijają szyby w oknach budynku.



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~aj aj aj , 17:00 14-08-2021 , 37% @~Ania-Dziewczyna jak Łania No i po co bzdury pisać, wskaż jedną wygraną sprawę z miastem, a nie jątrzysz. Gdyby tak było wszystkie miasta spędzałyby czas w sądach. Nie ma fizycznej możliwości, abyś zmądrzał dupku. Wykaż się i weź te sprawę w swoje ręce wygraj, a potem zabieraj głos. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:14 14-08-2021 , 59% @~aj aj aj Dzień dobry!



Nie napinaj się, mój miły, bo pękniesz. Argumentacja twoja "Gdyby tak było wszystkie miasta spędzałyby czas w sądach", dyskwalifikuje cię jako człowieka rozumnego (łac. Homo sapiens).

Jeszcze raz, bo mimo, iż nie spełniasz kryteriów człowieka rozumnego (łac. Homo sapiens), to spróbuję ci wytłumaczyć Za błędy projektowe (tutaj jest ewidentny błąd: linia boczna boiska sportowego, to ściana boczna prywatnej posesji), odpowiada projektant i inwestor, który zaakceptował to i pozwolił na budowę, a nie młodzież, której pozwolono grać na tym obiekcie...



Pozdrawiam...



PS. Na nerwy, pij kwaterkę melisy, trzy razy dziennie, na czczo! Mnie pomogło - na pewno i tobie pomoże, a jeżeli nie pomoże, to nie powinno też zaszkodzić... odpowiedz • oceń :

~ad , 17:29 14-08-2021 , 37% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Nie kompromituj się fakty i wyroki, a nie puste gadanie zwykłego idioty... odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:40 14-08-2021 , 62% @~ad

Cyt. "Nie kompromituj się fakty i wyroki, a nie puste gadanie zwykłego idioty"...



No, nareszcie, mój kawalerze, poprawiłeś mi humor. To lubię... Cięta riposta, a rym "wyroki - idioty" - istny cymes, perełka literacka. Szkoda - ja tak nie potrafię. Tak trzymiej, a będą z ciebie ludzie...



Pa... Na tym kończę, tak mile rozpoczętą konwersację - czas i pogoda sprzyja - wsiadam na damkę i mknę na przejażdżkę z wiatrem w zawody... odpowiedz • oceń :

~HWDA-KP , 19:24 14-08-2021 , 29% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Kończy się ja zawsze czyli z podkulonym ogonem, siać zamęt i spierdal** odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:02 14-08-2021 , 63% @~HWDA-KP Dobry wieczór!



Zaiste, mój panie, rozszyfrowałeś mnie dogłębnie. Lubię ludzi inteligentnych, posiadających dar abstrakcyjnego myślenia. Co byś powiedział na lampkę dobrego winka?



Pozdrawiam...







odpowiedz • oceń :

~ostrołęczanin , 09:22 14-08-2021 , 58% Pani Stryjewska wielokrotnie okazuje brak szacunku patronowi jednej z ulic na osiedlu - Pułkownikowi Stefanowi Chomiczowi. Nie pierwszy już raz odmieniając nazwę ulicy pisze: ul. Chomiczej. Pani Przewodnicząca nazwa ulicy nie pochodzi od Chomika, lecz od nazwiska Chomicz. Kto jak kto, ale Pani powinna to wiedzieć. Wstyd! odpowiedz • oceń :

~Grabarz , 10:35 14-08-2021 , 100% brak światłowodu,brak gazu ziemnego a nie tam jakieś pierdoły które zwane są inwestycjami!!! odpowiedz • oceń :

~Qwerty , 11:01 14-08-2021 , 63% Jestem mieszkańcem tego osiedla i jestem przeciwko montażu wyniesionych przejść dla pieszych na Fornalskiej. Widoczność jest tam dobra, a takie rozwiązanie spowoduje dewastację samochodów oraz nadmierną emisję spalin i pyłu z hamulców. odpowiedz • oceń :

~Maria , 11:26 14-08-2021 , 50% @~Qwerty Nie ma jak os przy parku

Wszystko pasuje

która to już kadencja? odpowiedz • oceń :

~Ewa , 16:09 14-08-2021 , 67% @~Qwerty Fornalska na szczęście odpłynęła w niepamięć , jak i inni komunistyczni patroni. Ale ty chyba tęsknisz ? odpowiedz • oceń :

~Aleks , 16:09 14-08-2021 , 82% To chyba o większości osiedli można tak powiedzieć :D Na stacji zrobili remont krawężników na Starowiejskiej a reszta nietknięta. Zarastamy krzakami i jeździmy po płytach jak za króla ćwiećka. Ja mieszkam przy Wiejskiej i o tym, że mam działkę w mieście to sobie przypominam głównie jak płacę za podatek. Natomiast jeżdżę po drodze która sie nadaje co najwyżej dla traktora. odpowiedz • oceń :

~Aleks , 16:12 14-08-2021 , 86% @~Aleks Jak mi któryś mądry zaraz odpisze, że "trzeba sie było nie budować na obrzeżach" to tylko chce powiedzieć, że tak, budowałem się, ale 20 lat temu i nikt od razu cudów nie oczekuje, wiadomo. Jednak po 20 latach odprowadzania podatków przeze mnie i kilkudziesięciu sąsiadów z okolicy to myślę, że remont drogi dojazdowej to żadna łaska. Tym bardziej, że ktoś ją zrobił do połowy, a o drugiej połowie zapomniał. Tyle samo odprowadzam do urzędu co i mieszkający na centrum i prawa do dobrej drogi mam takie same. odpowiedz • oceń :

~oszukany wyborca PIS , 16:26 14-08-2021 , 34% @~Krak Mieli wybrać tych co rządzili 16 lat i narobili rekordowych długów? a to w jakim celu? abyś nie musiał do pracy jeździć do urzędu gminy w Olszewo Borkach? odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 16:52 14-08-2021 , 59% @~oszukany wyborca PIS dzień dobry!



Cyt. "Mieli wybrać tych co rządzili 16 lat i narobili rekordowych długów?"



A ten tłuczek, ciągle o długach... długach... długach... Zobacz, tłuczku, jak rozwijają się miasta ze znacznie większym długiem niż Ostrołęka, i przestań pieprzyć w kółko "o długach", jako usprawiedliwieniu na niemoc, impotencję, zastój, marazm, apatię i beznadzieję, trapiące od kilka lat to ciężko doświadczone miasto...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~omg , 17:01 14-08-2021 , 37% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Nie mów, że ty również z nimi zadłużałeś miasto, a teraz Olszewo Borki zadłużasz? odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:03 14-08-2021 , 37% @~Ania-Dziewczyna jak Łania konkretne przykłady a nie puste słowa. W kółko to samo czy to Ci się nie znudziło? odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:21 14-08-2021 , 59% @~omg Dzień dobry!



Cyt. "Nie mów, że ty również z nimi zadłużałaś miasto"



Ludzie! Trzymajcie mnie, bo nie ręczę za siebie! Cóż za impertynencje! Cóż za bezczelność!

Nigdy nie zadłużałam miasta! Od wczesnego dzieciństwa pracuję na własny rachunek. Inwestuję w przemyśle metalurgicznym, a ściśle PiSząc w przetwórstwo form aluminiowych. Innemy słowy: zbieram i oddaję do punktu skupu aluminiowe puszki po piwie.



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~ha ha ha , 17:30 14-08-2021 , 40% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Przyzwyczaj się do dojazdów do Olszewa Borek. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:34 14-08-2021 , 64% @~ha ha ha Dzień dobry!



Cyt. "konkretne przykłady a nie puste słowa"



Jedź, zobacz chociażby Łomżę, Ciechanów, Pisz, Ełk, Mrągowo... Miasta zapewne o podobnym zadłużeniu i podobnej liczbie mieszkańców, a o epokę (lub dwie epoki), bardziej czyste, schludne, rozwinięte, z o niebo lepszą infrastrukturą niż Ostrołęka... Pierwsza lepsza wieś na WOSie, lepiej wygląda niż Ostrołęka.



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 17:44 14-08-2021 , 54% @~ha ha ha Dzień dobry!



Cyt. "Przyzwyczaj się do dojazdów do Olszewa Borek".



Skąd wiesz, mój miły, że od dłuższego już czasu nie dojeżdżam do Olszewa-Borek, lub że nie muszę tam dojeżdżać, gdyż tam jest mój dom rodzinny?



Pozdrawiam...

odpowiedz • oceń :

~PIS da? , 18:19 14-08-2021 , 46% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Mrągowo 16 lat było zadłużane przez PIS? Pierwsze słyszę. Czy Mrągowo tak wygląda od 2 lat czy od co najmniej 10 lat. odpowiedz • oceń :

~mm , 18:19 14-08-2021 , 46% @~Ania-Dziewczyna jak Łania To odwal się od Ostrołęki ciołku odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 19:15 14-08-2021 , 55% @~mm Dzień dobry!



Ało, kawalerze! Jestem wolnym człowiekiem, więc jako taka, mam prawo zabierać głos również w sprawach Ostrołęckiej Metropolii. A i owszem, za umożliwienie mi obejrzenia wiekopomnego Klera wyrażam się pozytywnie o panu prezydęcie, ale za tzw. całokształt, dałabym mu pałę plus...



Pozdrawiam... Ciołek, Ania - Dziewczyna jak Łania... odpowiedz • oceń :

~prezes , 19:22 14-08-2021 , 45% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Siedź w gminie gamoniu i nie udzielaj się. Ostrołęka to za wysokie progi dla wieśniaków. odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyn jak Łania , 20:08 14-08-2021 , 56% @~prezes Dzień dobry!



Mój prezesie!



Dlaczego gardzisz ludźmi ubogimi materialnie i niezbyt rozwiniętymi intelektualnie? Czy fakt, iż urodziłam się w biednej rodzi, w wiejskich czworakach, gdzieś w leśnych ostępach kurpiowskiej Zagajnicy, determinuje cię do takiego traktowania mnie?

Oj, nieładnie, mój panie... nieładnie... Popraw się...



Przyjmij cieplusie pozdrowienia i gorące ucałowania od Gamonia, Ani -Dziewczyny jak Łani, dziewczyny ubogiej materialnie, lecz bogatej duchem... odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:12 14-08-2021 , 55% @~Ania-Dziewczyn jak Łania Ech, to moje przysłowiowe roztrzepanie. (Jak gadam - tak PiSzę). W drugim zdaniu, powinno być oczywiście "w biednej rodzinie", a nie jak popełniłam: "w biednej rodzi"...



Wybaczcie... odpowiedz • oceń :

~What? , 20:28 14-08-2021 , 29% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Nie roztrzepanie tylkoś dureń odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:50 14-08-2021 , 70% @~What? Dobry wieczór!



Cyt. "Nie roztrzepanie tylkoś dureń"



A jak ja naPiSałam? "Roztrzepana?" Ach, to niewybaczalna pomyłka. Oczywiście o godz. 20:12 powinnam naPiSać "Ech, to moje przysłowiowe zdurnienie". Dziękuje serdecznie przemiłemu koledze z dalekiej Anglii, lub jeszcze dalszej Ameryki, za przytomne wskazanie mi pomyłki...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

