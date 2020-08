Radni jednogłośnie za przystąpieniem Powiatu do projektu "Wchodzimy na rynek pracy"

REKLAMA

REKLAMA

Na sesji w trybie zdalnym, radni głosowali jedną uchwałę. Wolę przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do projektu pn. "Wchodzimy na rynek pracy!" w ramach RPO WM 2014-2010. Projekt realizowany będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu - do 30 czerwca 2021 roku.



Skierowany będzie do 39 osób (21 kobiet i 18 mężczyzn) powyżej 18. roku życia, niepracujących z terenu powiatu ostrołęckiego. Głównie są to absolwenci Zespołów Szkół Powiatowych oraz członkowie rodzin dzieci objętych opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu.



W ramach projektu, jego uczestnicy będą brać udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztatach kompetencji społecznych, kursach zawodowych i trzymiesięcznych, płatnych stażach u pracodawców. Projekt realizowany będzie w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy PPP w Myszyńcu (lider projektu) a firmą Szkoleniowo-Doradczą Preme.



Całkowita wartość projektu wynosi 402 028,09 zł. Wniosek uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 381 628, 09 zł, czyli 94,93 proc. wartości.



Radni jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem Powiatu do projektu.



Starosta poinformował także radnych, że 3 sierpnia Powiat Ostrołęcki złożył za pośrednictwem wojewody mazowieckiego wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.