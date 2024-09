Radni wnioskują o inwestycje - jaki będzie budżet na 2025 rok?

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Jaka uprawa medycznej marihuany by się przydała a nie od Niemców trzeba sprowadzać. To była by enwestycja. Ja bym mógł doglądać tam czy dobrze rośnie.

Jak to poprzednicy pisali przez ostatnie 5 lat, to i ja napiszę, a gdzie się było w latach 2019-2024?

W robocie! No i w parze z covidem19, locdown -mi i wybuchem wojny za wschodnią granicą! Tak było! To ja napiszę a gdzie się było tl? W SSP?

