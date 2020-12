Radny Stanisław Lipka delegowany do komisji bezpieczeństwa

REKLAMA

We wspólnej z miastem Ostrołęka komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku Radę Powiatu w Ostrołęce będzie reprezentował radny Stanisław Lipka.



Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce podjęto decyzję o delegowaniu jednego z radnych do składu miejsko-powiatowej komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku. Decyzją radnych obowiązki te nadal pełnił będzie Stanisław Lipka. W głosowaniu uzyskał on poparcie całego składu rady.



Komisję do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim tworzą reprezentanci samorządu miasta i powiatu – pełniący także rolę przewodniczących, przedstawiciele gmin, policji, straży pożarnej, prokuratury, szpitala, straży miejskiej, sanepidu i kuratorium oświaty.