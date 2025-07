Ranczo Dzbenin! Przygotujcie się na niezapomniane country party!

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Tak pani Sołtys zaprasza a jak mieszkańcy od kilku tygodni proszą by skosić teren gminny gdzie znajduje się plac zabaw w Dzbeninie gdzie jest tak zarośnięty to nic z tym nie robi . Są wakacje a nasze dzieci niech eostroleka zobaczy jak nasze dzieci bawią się w zarośniętym placu wstyd. To my mieszkańcy mamy sami kosić trawę na terenie gminnym to niedługo będzie tak że sami będziemy musieli stawiać lampy na drogach gminnych czy też sami będziemy musieli żwirować drogi.

~rzekuniak , 10:16 25-07-2025 , 50%