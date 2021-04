Raport na 5-lecie programu „Rodzina 500+”

REKLAMA

Poprawa sytuacji rodzin na przestrzeni ostatnich pięciu lat, przyjrzenie się programowi „Rodzina 500+” w kontekście trendów demograficznych, a także przedstawienie punktu widzenia samych rodzin – to główne elementy debaty zorganizowanej z okazji 5-lecia programu „Rodzina 500+”. Z tej okazji Ministerstwo Rodziny opublikowało też specjalny raport.



Już jutro, 1 kwietnia, obchodzić będziemy wyjątkową rocznicę – dokładnie 5 lat od uruchomienia programu „Rodzina 500”. Z badania CBOS „Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania” wynika, że dzisiaj poparcie dla programu wyraża aż 73 proc. badanych.



Jednym z wydarzeń towarzyszących była debata z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, wiceministrów Barbary Sochy oraz Stanisława Szweda, Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, politologa prof. Ryszarda Szarfenberga, a także samorządowców.

Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat poprawy sytuacji rodzin na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a także analizowali program „Rodzina 500+” w kontekście trendów demograficznych. Głos miały także same rodziny – wyemitowane zostały spoty z ich udziałem.



– Wprowadzenie programu „Rodzina 500+” zmieniło optykę spojrzenia na politykę państwa wobec rodzin. Od 5 lat wsparcie finansowe rodzin traktowane jest jako inwestycja, a nie koszt prowadzenia polityki społecznej. Świadczenie wychowawcze ma bardzo silny aspekt godnościowy, ale jednocześnie program pozwolił rodzinom uwierzyć w siebie. Dla nas to przede wszystkim inwestycja w kapitał ludzki, w przyszłość całej wspólnoty – mówiła minister Marlena Maląg.



Z okazji pięciolecia programu „Rodzina 500+” Ministerstwo Rodziny przygotowało specjalny raport podsumowujący efekty programu.

Od początku funkcjonowania programu do końca lutego br. do rodzin trafiło ponad 141 mld zł, a świadczeniem wychowawczym objętych jest ok. 6,6 mln dzieci.



Sondaż BIG Infomonitor z kwietnia 2020 r. pokazał, że blisko 1/4 badanych nie brakuje już pieniędzy na podstawowe wydatki, z kolei prawie 1/5 mogła za środki m.in. z programu „Rodzina 500+” kupować towary lepszej jakości.

– To kompleksowe opracowanie, które doskonale podsumowuje 5 lat działania naszego sztandarowego programu „Rodzina 500+”. Raport jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny – podkreśla minister Marlena Maląg.



Debata odbyła się w formie hybrydowej, to znaczy część gości uczestniczyła osobiście, a część łączyła się zdalnie. Spotkanie było transmitowane w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny.



Raport na 5-lecie programu „Rodzina 500+” (PDF)