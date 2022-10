Raport z inwestycji w Gminie Łyse [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Wójt gminy Łyse, Grzegorz Fabiszewski przedstawił zestawienie aktualnie realizowanych inwestycjach na terenie gminy.





Poniżej szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych na terenie gminy Łyse

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży rozpoczęło przebudowę drogi o długości 5,4 km za kwotę 7.624.283,98 zł.Zakres prac obejmuje: przebudowę istniejących przepustów, poszerzenie jezdni wraz ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy obustronnych kruszywem łamanym oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2023.Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł na przebudowę drogi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego Wykonawca - firma Polski Asfalt Produkt sp. z o.o. z Ostrołęki rozpoczął przebudowę prawie kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Tartak.Zakres przebudowy drogi obejmuje: wyprofilowanie nawierzchni korony drogi, wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zjazdów bitumicznych, umocnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.Koszt zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi ponad 700 tys. zł, z czego kwota 164 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.Trwają prace budowlane zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w msc. Łyse” za kwotę 4,7 mln zł, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (1.100.000 zł). Obszar inwestycji graniczy bezpośrednio z terenem szkolnym, na którym zlokalizowany jest m.in. budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz kompleks sportowy „Orlik” z ogólnodostępnymi szatniami i sanitariatami dla sportowców.Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została firma INTERHALL sp. z o.o. z Katowic. Realizacja inwestycji obejmuje budowę:- boiska do piłki nożnej o wymiarach 55x100m o nawierzchni trawiastej,- bieżni prostej dł. 100m i 110m o nawierzchni z poliuretanu,- rzutni do pchnięcia kulą,- skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem o nawierzchni z poliuretanu,- skoczni do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu,- trybun dla widowni,- ławek dla zawodników- ogrodzenia.Budowa stadionu lekkoatletycznego ma na celu przede wszystkim promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naszej gminy. Stadion przyczyni się również do zwiększenia integracji lokalnej społeczności, poszerzenia oferty rekreacyjnej i edukacyjnej oraz podniesienia wartości turystycznej gminy. Zadanie zostanie w całości zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.1 sierpnia 2022r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie wykonania oświetlenia stadionu w kwocie 300.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.Do oświetlenia obiektu zastosowanych zostanie 37 opraw oświetleniowych zamontowanych na 16 słupach, w tym na masztach o wysokości 12 m (7 szt.) oraz 6m (9 szt.). Ponadto wykonane zostanie odpowiednie okablowanie elektryczne (w tym wewnętrzna linia zasilająca - WLZ), rozdzielnica główna, studzienki teletechniczne oraz doprowadzenie instalacji elektrycznych do sterowni. Realizacja zadania obejmuje również montaż tablicy stadionowej. Wykonane oświetlenie i zamontowana tablica służyć będzie uzyskaniu pełnej funkcjonalności budowanego stadionu.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych wraz z infrastrukturą towarzyszącą służącą potrzebom działalności Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych przebiega zgodnie z harmonogramem. Na dzień 20 października 2022 r. na ukończeniu są prace związane z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz centrum edukacji ekologicznej. W pomieszczeniach do zrealizowania pozostało podwieszenie sufitów oraz oświetlenia, a także malowanie ścian. Na zewnątrz budynków trwają prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Budowane są place manewrowe, chodniki, wygrodzenia oraz inne prace brukarskie. Zgodnie z przewidywaniami i zawartą umową zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r. Dzięki realizowanej inwestycji w gminie Łyse powstaje najnowocześniejszy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie. Równie istotnym elementem przedsięwzięcia jest utworzenie spójnej i funkcjonalnej bazy operacyjnej Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych. Umożliwi to dalszy rozwój gminnej infrastruktury komunalnej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków, utrzymaniem dróg, zieleni, porządku i czystości a nawet edukacji, oraz szeregiem innych ważnych dla mieszkańców gminy Łyse usług o charakterze użyteczności publicznej. Realizowana za prawie 9 mln inwestycja stanowi jeden z kluczowych elementów planu dla rozwoju szeroko rozumianej gospodarki komunalnej w gminie Łyse. Na jej realizację Gmina Łyse pozyskała 3,825 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ponad 1 mln zł w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie (w związku z budową stacji uzdatniania wody w Lipnikach).Powstająca infrastruktura zostanie wykorzystana w procesie dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców naszej gminy.Trwają już prace związane z realizacją największego zadania inwestycyjnego w historii Gminy Łyse pod nazwą: „Nowy ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniony w przetargu wykonawca skupia się obecnie na stworzeniu dokumentacji projektowej oraz niezbędnych uzgodnień i innych dokumentów. Część fizycznych robót została już rozpoczęta. Na oczyszczalni ścieków w Łysych budowany jest garaż na potrzeby pojazdu asenizacyjnego (samochodu ciężarowego z beczką na ścieki). Zostały również wykonane prace związane z przykryciem – zabezpieczeniem zimowym reaktorów oczyszczalni.Prace w zakresie budowy sieci wodociągowej będą przebiegały w następującej kolejności:- Szafranki – 1,5 km;- Szafranki – Baba – około 7 km;- Lipniki (Struga) – Tartak – około 5,5 km;- Dęby (od stacji) drogi woj. 645 – w kierunku na Tyczek – do drogi woj. 647;- Zalas – Piątkowizna (Klenkor i Wyżega);- kolejne planowane odcinki – w zależności od priorytetu.Ponadto GJUK zostanie wyposażony w nowy pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz nowoczesny i ekologiczny samochód do obsługi zgłoszeń mieszkańców.Kolejność prac bardzo często zależeć będzie od zaplanowanych przez gminę remontów i budowy dróg w taki sposób, żeby przed rozpoczęciem budowy dróg zrealizowane już były w poszczególnych odcinkach sieci wodociągowe. Łączna wartość inwestycji przekracza 19,5 mln zł. Gmina Łyse otrzymała 10,8 mln zł rządowego dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 2,5 mln zł z rezerwy subwencji w ramach Programu „Polski Ład”. Pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy Łyse, w tym zwrot podatku VAT. Zaangażowanie prac na koniec października wyniesie ok 1 mln zł.Realizacja projektu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” obejmuje przeprowadzenie modernizacji budynku OSP w Łysych w zakresie dostosowania pomieszczeń:- na potrzeby dekontaminacji i dezynfekcji (zakres prac: ściany, posadzka, drzwi, instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja);- na magazyn sprzętu (zakres prac: posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja, instalacja centralnego ogrzewania).Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 28 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 29 000 zł (w tym środki własne Gminy Łyse 1.000 zł).Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka, w ramach zawartej umowy dotacji nr 3023/22/NZ/DS z dnia 05 października 2022r na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łysych”.W ramach zadania zakupione zostaną: aparat powietrzny - 2 komplety, butla do aparatu powietrznego - 4 szt., maska do aparatu powietrznego - 4 szt.Koszty zakupu wynoszą 25.660 zł w tym:- środki z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł;- środki własne gminy w kwocie 5.660 zł.11 października 2022r. odbyło się oficjalne przekazanie przez Gminę Łyse sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „OSP-2022” przy udziale środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.Jednostka OSP otrzymała:1. wentylator oddymiający,2. rękaw tłoczny do agregatu oddymiającego,3. 2 kompletne aparaty powietrzne z maską i butlą kompozytową,4. 2 butle stalowe,5. przecinarkę spalinową,6. szlifierkę kątową,7. wiertarko-wkrętarkę udarową,8. 2 węże ssawne,9. smok ssawny prosty,10. reflektor przenośny,11. zwijadło węży,12. bosak dielektryczny teleskopowy.Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 40.000 zł, z czego 20.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast 20.000 zł to wkład finansowy Gminy Łyse.Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnikach pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego w ramach zawartej umowy dotacji nr 3071/22/NZ/DS z dnia 5 października 2022 r. na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i suwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach”.Jednostka zakupi nożyce hydrauliczne z osprzętem - 1 komplet. Koszt realizacji zadania wynosi 50.637 zł w tym:- środki z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł;- środki własne gminy w kwocie 30.637 zł.