Razem tworzymy szkołę z sercem! Zapraszamy na Spotkanie Otwarte w Ostrołęce

Wybór odpowiedniej szkoły podstawowej to kluczowy krok w przyszłość każdego dziecka. Chcecie Państwo dowiedzieć się, jak łączymy wysoką jakość edukacji z wychowaniem opartym na wartościach? Pragniecie zobaczyć naszą placówkę od środka i poznać kadrę, która codziennie z pasją wspiera młode talenty?

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do naszej szkoły, na Spotkanie Otwarte.

Kiedy: 17 czerwca 2026 r. (środa)

17 czerwca 2026 r. (środa) O której: w godzinach 17:00 – 18:30

w godzinach 17:00 – 18:30 Gdzie: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, ul. Koszarowa 3 Ostrołęka

Trwa rekrutacja – wolne miejsca w klasach 1, 3, 4, 6, 7 i 8!

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

To doskonały moment, aby dołączyć do naszej szkolnej społeczności. Aktualnie zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym chcą rozpocząć naukę w klasach: 1, 3, 4, 6, 7 oraz 8.

Zapewniamy płynne wdrożenie ucznia do nowej grupy rówieśniczej, indywidualne podejście oraz pełne wsparcie pedagogiczne na każdym etapie edukacji.

Co nas wyróżnia? Poznaj nasze filary

W naszej szkole wychowujemy z wartościami, uczymy z pasją i wspieramy w rozwoju każdego podopiecznego. Stawiamy na trzy główne fundamenty:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Uczymy podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności.

– Uczymy podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności. USPOŁECZNIENIE – Silnie wspieramy rozwój relacji rówieśniczych, empatii oraz umiejętności współpracy w grupie.

– Silnie wspieramy rozwój relacji rówieśniczych, empatii oraz umiejętności współpracy w grupie. DZIELNOŚĆ – Kształtujemy w uczniach odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu i głęboką wiarę we własne możliwości.

„Razem tworzymy szkołę z sercem!” – to hasło towarzyszy nam każdego dnia. Przekonajcie się Państwo sami, jak przyjazna i bezpieczna atmosfera panuje w naszych murach.

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu.

Numer telefonu do zgłoszeń: 508 203 547

Więcej info tutaj

Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach klasowych jest ograniczona, dlatego nie warto zwlekać z decyzją. Zapraszamy na spotkanie – porozmawiajmy o przyszłości Waszego dziecka!

Do zobaczenia 17 czerwca!

Artykuł sponsorowany.