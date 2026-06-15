Razem tworzymy szkołę z sercem! Zapraszamy na Spotkanie Otwarte w Ostrołęce

Wybór odpowiedniej szkoły podstawowej to kluczowy krok w przyszłość każdego dziecka. Chcecie Państwo dowiedzieć się, jak łączymy wysoką jakość edukacji z wychowaniem opartym na wartościach? Pragniecie zobaczyć naszą placówkę od środka i poznać kadrę, która codziennie z pasją wspiera młode talenty?
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do naszej szkoły, na Spotkanie Otwarte.
- Kiedy: 17 czerwca 2026 r. (środa)
- O której: w godzinach 17:00 – 18:30
- Gdzie: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, ul. Koszarowa 3 Ostrołęka
Trwa rekrutacja – wolne miejsca w klasach 1, 3, 4, 6, 7 i 8!
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
To doskonały moment, aby dołączyć do naszej szkolnej społeczności. Aktualnie zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym chcą rozpocząć naukę w klasach: 1, 3, 4, 6, 7 oraz 8.
Zapewniamy płynne wdrożenie ucznia do nowej grupy rówieśniczej, indywidualne podejście oraz pełne wsparcie pedagogiczne na każdym etapie edukacji.
Co nas wyróżnia? Poznaj nasze filary
W naszej szkole wychowujemy z wartościami, uczymy z pasją i wspieramy w rozwoju każdego podopiecznego. Stawiamy na trzy główne fundamenty:
- ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Uczymy podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności.
- USPOŁECZNIENIE – Silnie wspieramy rozwój relacji rówieśniczych, empatii oraz umiejętności współpracy w grupie.
- DZIELNOŚĆ – Kształtujemy w uczniach odwagę, wytrwałość w dążeniu do celu i głęboką wiarę we własne możliwości.
„Razem tworzymy szkołę z sercem!” – to hasło towarzyszy nam każdego dnia. Przekonajcie się Państwo sami, jak przyjazna i bezpieczna atmosfera panuje w naszych murach.
Jak wziąć udział w spotkaniu?
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu.
- Numer telefonu do zgłoszeń: 508 203 547
- Więcej info tutaj
Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach klasowych jest ograniczona, dlatego nie warto zwlekać z decyzją. Zapraszamy na spotkanie – porozmawiajmy o przyszłości Waszego dziecka!
Do zobaczenia 17 czerwca!
Artykuł sponsorowany.