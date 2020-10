Regionalny Przegląd Harmonistów Ludowych „Kurpiowskie Granie” [ZDJĘCIA, WIDEO, WYNIKI]

REKLAMA

Za nami XXIV Regionalny Przegląd Harmonistów Ludowych „Kurpiowskie Granie”. Z uwagi na sytuację epidemiczną tradycyjna forma wydarzenia musiała ulec zmianom, to duch i energia wydarzenia pozostały!



Miłośnicy i wykonawcy muzyki kurpiowskiej zgromadzili się, aby promować i prezentować swoje umiejętności i osiągnięcia.



Do przeglądu zgłosiło się 40 uczestników: 25 harmonistów (w tym 6 po raz pierwszy), 11 skrzypków (w tym 6 po raz pierwszy) oraz 4 osoby grające na harmonijce ustnej.



Komisja w składzie: Jacek Krupa, Joanna Niska, Józef Zyśk, oceniając zgodność repertuaru z Regulaminem, technikę wykonania oraz muzykalność i rytmiczność przyznała:



1. W kategorii - harmonia pedałowa 24 basy:



− debiutanci (po raz pierwszy):



I miejsce – Bezłada Krystian

II miejsce – Nowakowska Ewelina

III miejsce – Górska Paulina



− uczestnicy od 8 do 16 lat:



I miejsce – Saciłowski Karol

II miejsce – Rolka Dawid

II miejsce – Pianka Aleksander

III miejsce – Grzybicki Igor



Wyróżnienie – Gorczyca Kacper



Wyróżnienie – Bakuła Maciej



− uczestnicy od 16 do 25 lat:

I miejsce – Sadłowski Karol

I miejsce – Sutkowski Dawid

II miejsce – Dziczek Mateusz

III miejsce – Sadłowski Adam



Wyróżnienie – Zielińska Wiktoria



− uczestnicy od 25 do 60 lat:

II miejsce – Koziatek Zygmunt



Wyróżnienie – Parzych Roman



Wyróżnienie – Butler Wiesław



− uczestnicy powyżej 60 lat:

I miejsce – Kowalczyk Jan

I miejsce – Kania Jan

II miejsce – Maniurski Ryszard



2. W kategorii - skrzypce:



− debiutanci (po raz pierwszy):



I miejsce – Stęcel Diana

II miejsce – Kulas Amelia

III miejsce – Bubrowiecka Julia

III miejsce – Bakuła Amelia



− uczestnicy od 8 do 16 lat:



Wyróżnienie – Zadroga Natalia



− uczestnicy od 25 do 60 lat:



I miejsce – Dąbkowski Paweł



− uczestnicy powyżej 60 lat:



Wyróżnienie – Kędzierski Edward



3. W kategorii - harmonijka ustna:



I miejsce – Gromadzka Krystyna

II miejsce – Murawski Stanisław

III miejsce – Wąsiewski Józef

III miejsce – Kruczyk Ryszard





Było to kolejne wydarzenie organizowane przez CK-BiS obwarowane procedurami wiązanymi z pandemią COVID-19. Po raz kolejny dziękujemy uczestnikom za ogromną życzliwość i wyrozumiałość do rozwiązań jakie zaproponowaliśmy, aby zapewnić Państwu maksymalny poziom bezpieczeństwa. Choć brak publiczności i licznego grona fanów folkloru kurpiowskiego na sali podczas przeglądu nie napawał optymizmem, to cieszymy się, że tak wielu odbiorców śledziło wydarzenie on-line!Życzymy sobie i Państwu, aby przyszłoroczny jubileuszowy Przegląd mógł odbyć się już w formule 25-letniej tradycji! Do zobaczenia za rok!

- czytamy na FB CK-BiS.