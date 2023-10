Rezerwat "Olsy Płoszyckie" - miejsce pokazujące niezwykłą naturę Mazowsza

REKLAMA

"Olsy Płoszyckie" to idealne miejsce do wypoczynku na łonie natury, które znajduje się w gminie Lelis. Liczący zaledwie 140,86 ha, obszar jest cennym przyrodniczym zagłębiem. Z ogólnej powierzchni rezerwatu, zdecydowaną większość zajmują drzewostany oraz łąki. Granica rezerwatu wynosi 7,6 kilometra. Po wejściu do rezerwatu, można zachwycić się wspaniałą przyrodą obecną w tym miejscu. Ogromne wrażenie robią 90-letnie olsy, które znajdują się pod ochroną. Do tego blisko 200 roślin naczyniowych. Olsza, brzoza, sosna – spacer wśród tych drzew w podostrołęckim rezerwacie to idealny sposób na relaks i odpoczynek.

Zbiorowiska roślinne w płoszyckim rezerwacie robią wrażenie na odwiedzających. Bogato występuje żyzny ols porzeczkowy, liczne jest też występowanie łęgu jesionowo-olszowego, a znajdziemy tam też subkontynentalny bór świeży. Pod ochroną jest krzew wawrzynek wilczełyko, który jest dość rzadką roślinnością w Polsce. Spotkać tu można też miejsca, gdzie rośnie czarna porzeczka.

Przyroda w rezerwacie jest niezwykle bogata, a występuje też wiele gatunków ptaków i zwierząt. Wśród ptaków wyróżnić można 49 gatunków, z czego orlik krzykliwy i siniak należą do nielicznie występujących w Polsce, nadając podostrołęckiemu rezerwatowi unikalnego charakteru. W rezerwacie gniazdują też gil, dziwonia, jastrząb, słonka, dudek i inne ptaki - to może być też doskonałe miejsce obserwacji dla pasjonatów ornitologii. Dziki, sarny, jelenie, łosie czy zające - to również mieszkańcy rezerwatu "Olsy Płoszyckie". Do tego gatunki chronione, takie jak wiewiórka, kret, wydra, ryjówka aksamitna czy jeż wschodni. Nie brakuje też płazów oraz bobrów, które spotkać można w północno-wschodniej części rezerwatu.

Jak widać, w rezerwacie jest co oglądać. Dla odwiedzających przygotowano specjalną ścieżkę edukacyjną, która pozwoli dowiedzieć się więcej o gatunkach roślin i zwierząt obecnych w rezerwacie. 4-kilometrowa ścieżka zlokalizowana jest wzdłuż drogi Nasiadki-Golanka i przebiega wzdłuż rezerwatu. Walory przyrodnicze są na niej doskonale pokazane. Na ścieżce przekonamy się na własne oczy, jak wygląda olsza czarna czy wawrzynek wilczełyko, inne liczne krzewy, a także dojdziemy do zbiornika wodnego, gdzie żyje bóbr europejski. Obok rezerwatu znajduje się parking, co ułatwia wycieczkę zmotoryzowanym.

Piękne położenie, cisza i spokój - to idealne warunki do wypoczynku i rekreacji. Jeżeli zwiedzacie Mazowsze, nie zapomnijcie o tym wyjątkowym miejscu.

