Rodzinne spotkania twórcze. 'Afrykańska maskotka' w Muzeum Kultury Kurpiowskiej [ZDJĘCIA]

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zorganizowało w niedzielę kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w muzeum: rodzinne spotkania twórcze". Uczestnicy wydarzenia spędzili przedpołudnie na szywaniu afrykańskich maskotek pod hasłem „Afrykańska maskotka - zwierzęta do przytulania".

Niedzielne warsztaty nawiązywały do wystawy „Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka" pokazywanej w muzeum w 2022 roku. Ta ekspozycja zapoczątkowała serię wydarzeń poświęconych Afryce – kontynentowi bogatemu w dziką przyrodę, kolorowe tradycje i fascynujące kultury.

Podczas warsztatów rodziny mogły samodzielnie uszyć maskotki wzorowane na afrykańskich zwierzętach. Każdy uczestnik stworzył własną, unikalną przytulankę, która mogła stać się prezentem dla bliskiej osoby lub własną pamiątką ze spotkania.

Wydarzenie wpisało się w program artystyczno-edukacyjny "Muzem w formie", towarzyszący obchodom 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.