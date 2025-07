Rodzinnie, lokalnie, z przytupem! Gdzie warto być 25–27 lipca?

REKLAMA

Ostatni weekend lipca 2025 roku zapowiada się wyjątkowo intensywnie i różnorodnie – zarówno dla mieszkańców regionu, jak i odwiedzających go turystów.

Od plenerowych potańcówek i rodzinnych pikników, przez koncerty, spektakle i warsztaty etnodizajnu, aż po wydarzenia o głębokim znaczeniu społecznym i duchowym – każdy znajdzie coś dla siebie. W Ostrołęce, Łysych, Chudku, Kamiance, Wykrocie, Dąbrówce i wielu innych miejscowościach regionu ostrołęckiego spotkamy się, by celebrować lato – wspólnie, lokalnie, z pasją. Oto pełne zestawienie wydarzeń, których nie możesz przegapić!

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęce:

Smerfy: Wielki film, Szopy w natarciu, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, Vinci 2

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Pan Wilk i spółka 2, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, Vinci 2, Smerfy: Wielki film, Jurassic World: Odrodzenie, Superman, F1, Koszmar minionego lata

Piątek, 25 lipca

godz. 18:00 - "Nocne granie w MŻW" – piątek z planszówkami w Ostrołęce!

W piątek 25 lipca sala kinowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych zamieni się w planszówkowe centrum dowodzenia – od 18:00 do północy czekają na Was godziny pełne strategii, śmiechu i rywalizacji. Niezależnie od tego, czy masz na koncie setki rozgrywek, czy dopiero uczysz się zasad dowolnej planszówki, znajdziesz tu miejsce dla siebie. Wśród uczestników nie zabraknie rodzin, przyjaciół i pasjonatów, którzy nie boją się rzucać kostką z odwagą. A wszystko w ramach konkursu „Mistrzowie Planszy 2025”, który rozkręca się na dobre – więc jeśli lubisz wygrywać, nie zapomnij się zapisać!

Sobota, 26 lipca

godz. 13:00 - Festyn rodzinny „Nasz Wspólny Czas” – świętujmy razem w Łysych!

W sobotę 26 lipca Łyse zapraszają na pełne energii i radości rodzinne święto przy Gminnym Ośrodku Kultury – początek już o 13:00! Na scenie wystąpią lokalne zespoły i młode talenty, a wieczorem czeka nas muzyczny finał z koncertem zespołu Playboys i tanecznym afterparty. Wśród atrakcji: dmuchańce, piana party, byk rodeo, animacje, konkursy i pokaz służb ratowniczych – każdy znajdzie coś dla siebie. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, poznać sąsiadów i poczuć lokalną dumę. Nie przegapcie tej wyjątkowej soboty – bawmy się razem w Łysych!

godz. 15:00 - Piknik rodzinny z KGW Drężewo – 26 lipca bawimy się pod chmurką!

W sobotę od godziny 15:00 przy wiejskiej wiacie w Drężewie czeka na Was popołudnie pełne relaksu, śmiechu i pyszności. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało masę atrakcji – dmuchańce, piana party, stoisko z domowym jedzeniem i zabawę taneczną dla całych rodzin. Policjanci z Ostrołęki poprowadzą ciekawe warsztaty prewencyjne, a dzieciaki nie będą chciały zejść z kolorowych zjeżdżalni. To świetna okazja, by wspólnie spędzić czas w sąsiedzkiej atmosferze i naładować pozytywną energią na resztę lata!

godz. 18:00 - „Gospodarstwo Grobowiec” – niepokojący spektakl w Klubie OCZKO

W sobotę w Klubie OCZKO widzowie będą mieli okazję zanurzyć się w mroczną opowieść o pozornie sielskim wypoczynku, który zamienia się w pełną napięcia grę z niewidzialnym przeciwnikiem. Gdy para trafia do tajemniczego gospodarstwa agroturystycznego, rzeczywistość zaczyna się wymykać spod kontroli – a dom zdaje się mieć własne plany. W rolach głównych m.in. Milena Pakuła-Szewczyk, Ewa Krupka i Arkadiusz Pokornicki, za scenariusz i reżyserię odpowiada Julia Małkowska.

Wstęp wolny, spektakl dla widzów 16+. Odwagi – i do zobaczenia w OCZKU!

godz. 19:00 - Letnia potańcówka w Durlasach – taniec, muzyka i smakowite atrakcje!

Już w sobotę 26 lipca o godz. 19:00 plac wiejski w Durlasach zamieni się w plenerową scenę taneczną – wszystko za sprawą letniej potańcówki z zespołem Magnum! To wydarzenie dla wszystkich pokoleń: będzie muzyka na żywo, wspólna zabawa pod gołym niebem i degustacja lokalnych przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Durlasianki”. Organizator – KGW w Durlasach– gwarantuje luźną, sąsiedzką atmosferę i sporo dobrej energii. Wstęp wolny – wystarczy zabrać dobry humor i wygodne buty do tańca!

godz. 19:00 - Potańcówka wiejska w Łęgu Starościńskim – #wewsiObok naprawdę się dzieje!

W sobotni wieczór 26 lipca o godz. 19:00 Plac Wiejski w Łęgu Starościńskim znów wypełni się muzyką, tańcem i pozytywną energią – wszystko za sprawą potańcówki w ramach inicjatywy #wewsiObok. Gospodarzem wydarzenia jest wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski, a o muzyczną oprawę zadba zespół "Medium", który porwie do tańca każdego, niezależnie od wieku. To doskonała okazja, by spotkać się z sąsiadami, celebrować lokalną kulturę i poczuć prawdziwą wiejską gościnność. Jeśli szukasz wieczoru z duszą – nie może Cię tam zabraknąć!

Niedziela, 27 lipca

godz. 11:00 - Piknik Charytatywny dla Michała – 27 lipca w Wykrocie!

W niedzielę 27 lipca od godz. 11:00 plac przy Remizie OSP Wykrot zamieni się w tętniące życiem miejsce pełne atrakcji i… dobra! Czeka nas dzień pełen muzyki, licytacji, zabawy i wzruszeń – a wszystko po to, by pomóc Michałowi Mierzejewskiemu w walce o zdrowie. Na scenie zagra zespół Magnum i DJ, nie zabraknie dmuchańców, piana party, smakołyków i animacji dla najmłodszych. Można też dorzucić swoją cegiełkę, przekazując fanty na licytację – każda pomoc ma ogromne znaczenie. Pokażmy siłę naszej społeczności – bo razem naprawdę możemy więcej!

godz. 11:00 - „Retro szkatułka” – Etnodizajn po kurpiowsku w Muzeum Kultury Kurpiowskiej

W niedzielę 27 lipca o godz. 11:00 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na twórcze spotkanie z cyklu „Etnodizajn po kurpiowsku”! Tym razem uczestnicy poznają technikę decoupage i pod okiem instruktorów zamienią zwykły drewniany przedmiot w stylową, retro szkatułkę – idealną na drobiazgi lub jako wyjątkowy prezent. Warsztaty odbędą się w klimatycznej muzealnej pracowni, a liczba miejsc jest ograniczona – warto zapisać się wcześniej (tel. 29 764 54 43 wew. 43). Koszt udziału to 15 zł – inspiracje i świetna atmosfera w cenie!

godz. 12:00 - Święto Barci w Dąbrówce – tradycja, smaki i wspólne świętowanie!

W niedzielę 27 lipca o godz. 12:00 rozpocznie się wyjątkowa uroczystość – Święto Barci w Dąbrówce, która od lat przyciąga mieszkańców i gości regionu. Po odpustowej mszy świętej i uroczystej procesji z udziałem zespołów folklorystycznych, od godz. 13:30 na terenie świetlicy wiejskiej rusza część artystyczna i rozrywkowa. W programie występy taneczne, lokalna muzyka oraz pyszna, kurpiowska kuchnia. Najmłodszych czekają niespodzianki, a wszystkich – atmosfera wspólnoty i radości. To święto z duszą – nie może Was zabraknąć!

godz. 13:00 - Odpust św. Anny w Kamiance – tradycja, muzyka i rodzinna zabawa!

W niedzielę 27 lipca o godz. 13:00 w Kamiance rusza wyjątkowe wydarzenie – odpust ku czci św. Anny, który łączy duchowość z barwnym festynem pełnym emocji. Po mszy świętej zaplanowano oficjalne otwarcie i mnóstwo konkursów, a scenę opanują lokalne i ogólnopolskie zespoły – m.in. Chucho, Andre, Verdis i Prusiński Show! Dzieci ucieszą dmuchańce i animacje, dorośli – pokaz służb, Koło Fortuny i stoiska pełne smakowitości.

To święto, które łączy pokolenia i pokazuje, że Mazowsze potrafi bawić się z sercem – przyjedź, poczuj klimat, zostań na dłużej!

godz. 14:00 - „Niedziela na Wsi” w Chudku – 27 lipca bawimy się razem!

W niedzielę o 14:00 Chudek zamieni się w miejsce rodzinnej zabawy z prawdziwie kurpiowskim akcentem – wszystko za sprawą imprezy plenerowej „Niedziela na Wsi”. Czekają dmuchańce, animacje, maskotki, stoiska handlowe, grill, ognisko i wieczorna zabawa taneczna, a o 18:00 – piana party, którego nie można przegapić! Organizatorzy – KGW Chudkozionki, wójt gminy Kadzidło i CKK – zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie, niezależnie od wieku. To będzie dzień pełen śmiechu, spotkań i wspólnego celebrowania lata w sercu wsi. Zapraszamy – niech to będzie Wasza najlepsza niedziela tego lata!

Obszerne fotorelacje i nagrania wideo ze wszystkich wydarzeń odbywających się w naszym regionie w nadchodzący weekend znajdziesz w eOstrołęce - nasi fotoreporterzy będą wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego i godnego uwagi.