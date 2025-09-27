eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Rodzinny Piknik w Daniłowie. „Bezpiecznego Powrotu do Szkoły” [WIDEO, ZDJĘCIA]

W sobotę, 27 września na placu przed świetlicą w Daniłowie odbył się rodzinny piknik pod hasłem „Bezpieczny Powrót do Szkoły”. Wydarzenie, zorganizowane pod patronatem Mazowsza przyciągnęło liczne rodziny, oferując moc atrakcji i edukacyjną zabawę, która rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00.

Tego dnia każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Główny nacisk położono na bezpieczeństwo i edukację. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję spróbować swoich sił w nauce jazdy, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Duże emocje wywołały również wirtualne wyścigi, pozwalając na bezpieczne doświadczenie szybkiej jazdy.


Oprócz atrakcji edukacyjnych, organizatorzy zadbali o klasyczną piknikową rozrywkę. Najmłodsi z zapałem korzystali z dmuchanych zjeżdżalni. Chętnie ustawiali się też do malowania twarzy oraz do zaplatania kolorowych warkoczyków. Słodkie przekąski, takie jak wata cukrowa i popcorn, umilały czas, a dym unoszący się z grilla zapraszał do wspólnego posiłku w rodzinnej atmosferze.


Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego

Materiał filmowy 1 :
