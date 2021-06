Rowerem przez Mazowsze

REKLAMA

Poznaj Mazowsze z perspektywy jednośladu. Kilka ciekawych tras znajdziemy w przewodniku turystycznym „Odpocznij na Mazowszu”.

Puszcza Kozienicka

To ponad 350 km szlaków rowerowych przecinających pradawną puszczę. Bogate tereny leśne oraz zróżnicowanie tras pod względem przyrodniczym i historycznym, to główne rowerowe atuty Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Przemierzając je na rowerze, można odkrywać uroki Doliny Środkowej Wisły, Doliny Radomki i Zagożdżonki oraz jezior Opatkowickiego i Kozienickiego. Przy okazji poznamy bogaty świat roślin i zwierząt tutejszych rezerwatów oraz wypoczniemy w kozienickich letniskach – Garbatce i Jedlniku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Okolice Płocka

To wymarzone miejsce na rowerowe wycieczki – powita nas Mazowiecka Szwajcaria z Doliną Skrwy Prawej i Brudzeński Park Krajobrazowy, którego urozmaicona rzeźba terenu to osobliwość na równinnym i nizinnym Mazowszu. O atrakcyjności obszaru przesądzają malownicze widoki – na meandrującą Skrwę, okoliczne pola, łąki i lasy – rozpościerające się z wysokich skarp, wzdłuż których płynie rzeka. Krajobraz to jednak nie wszystko. Ścieżki rowerowe obfitują w ciekawe okazy flory i fauny, nie będą także czuć się zawiedzeni miłośnicy zabytków sakralnych i świeckich. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Kurpie

Północne krańce Mazowsza i ostatnie już skrawki Puszczy Zielonej to kolejna propozycja dla miłośników dwóch kółek. Niegdyś na polowania przybywali tu mazowieccy książęta, dzisiaj tereny te najlepiej przemierzać rowerem. Mijane po drodze krajobrazy leśne (z wiekowym borem z olbrzymimi sosnami bartnymi), rzeczne i wiejskie (z tradycyjnym, charakterystycznym dla Kurpiów, drewnianym budownictwem), to największy wyróżnik tego obszaru. Można tutaj znaleźć wiele krótszych i dłuższych tras rowerowych, a optymalnym punktem wypadowym jest Ostrołęka i jej najbliższe okolice. Godna polecenia jest zwłaszcza 65-kilometrowa pętla Zajazd Borowik–Lelis–Łyse–Zajazd Borowik, która pozwala rozsmakować się w prawdziwie kurpiowskich klimatach. Po inne inspiracje warto zajrzeć na stronę Kurpiowskiego Parku Kultury.

Nadbużańskie krajobrazy

Bug – ostatnia taka rzeka Europy. Nieuregulowana, tworząca malownicze krajobrazy, bogata w bezcenne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Dziki charakter Bugu to jego największy atut. Na Mazowszu nadbużańskie szlaki przebiegają w okolicach Siedlec, o których nie bez przyczyny mówi się „otwarta brama na Dolinę Bugu”. Przygotowane trasy są różnorodne pod względem długości, charakteru i mijanych po drodze atrakcji. Wśród tych ostatnich przeważają dzieła matki natury, ale i zabytków nie brakuje. Ze szczegółowymi informacjami najlepiej zapoznać się na stronie Miasta Siedlce.

Zegrze zaprasza

Jezioro Zegrzyńskie to nie tylko raj dla żeglarzy, wędkarzy i amatorów windsurfingu, wakeboard’u, flyboard’u, ale również raj dla rowerzystów. Liczne trasy i ścieżki rowerowe poprowadzone zarówno wokół samego zalewu, jak i w jego najbliższych okolicach od wielu lat przyciągają w te rejony amatorów dwóch kółek. Rowerem można tu jeździć nad Wisłą, Narwią i samym jeziorem, poznając jednocześnie bardziej i mniej znane okoliczne miejscowości i wsie, kryjące niejednokrotnie skarby architektury sakralnej i świeckiej. Warto zajrzeć na stronę prezentującą zegrzyńskie szlaki rowerowe i wybrać jedną z polecanych tras.

Kampinos wciąż zaskakuje

To ulubione miejsce amatorów dwóch kółek zamieszkujących polską stolicę. Ponad 200 km tras rowerowych łączy to, co w parku najpiękniejsze i najcenniejsze. Kampinoskie szlaki rowerowe przemierzać można praktycznie cały rok. Prowadzą po leśnych ścieżkach, asfalcie, polnych drogach, a w niektórych miejscach wiedzie nawet przez piaszczyste obszary i tereny bagienne. Zróżnicowanie to wielki atut tras, które – co równie ważne – nie powinny sprawiać większej trudności w ich przejechaniu. Oczywiście przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych, niektóre odcinki mogą być wyzwaniem, ale tego przecież cykliści także poszukują. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Pociągiem na rower

Sześć tras rowerowych poprowadzonych wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to propozycja kilkugodzinnych rodzinnych wycieczek krajoznawczych po Mazowszu. Szczególnie polecane są rodzinom z dziećmi, z uwagi na ich walor edukacyjny.