Rozkład jazdy MZK Ostrołęka uwzględniony w nawigacji Google Maps

Popularna nawigacja Google Maps wytyczając trasę uwzględni – na nasze życzenie – rozkład jazdy autobusów MZK Ostrołęka. To opcja, którą dodano do aplikacji po sugestiach zgłaszanych przez Macieja Perzanowskiego, sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęka.

Podobny system działa już z powodzeniem w wielu dużych miastach. Polega on na tym, że jeśli w aplikacji Google Maps wybierzemy trasę pieszą, nawigacja zaproponuje nam skorzystanie z jednej z linii komunikacji miejskiej. Od niedawna opcja taka dostępna jest także w Ostrołęce.

Na pomysł ten wpadł Maciej Perzanowski, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęka.

Dłuższy czas temu napisałem do Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, z propozycją dodania ostrołęckiego systemu komunikacji miejskiej do popularnych Map Google. Narzędzie to umożliwia przyjemne i wygodne korzystanie z transportu publicznego oraz zdecydowanie ułatwia odnalezienie się w nim - przyjezdnym. Jakiś czas temu wchodząc do aplikacji miło zaskoczył mnie widok pobliskich przystanków naniesionych na mapę. W związku z tym wykonałem już kilka tak zaplanowanych tras, a cały system działa sprawnie. Niezwykle cieszę się, że Ostrołęka idzie z duchem czasu i rozwija się, jednocześnie dziękując przy tym pracownikom MZK. Liczę, że to jedna z wielu innowacji, jakie jeszcze napotkamy w naszym mieście.Zachęcam wszystkich do skorzystania i wspomożenia trochę naszej planety podróżą ostrołęckim transportem publicznym.