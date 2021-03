Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza

REKLAMA

25 mln zł z budżetu Mazowsza, 231 zgłoszonych projektów, 38 tys. oddanych głosów – taki efekt przyniosła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Właśnie rusza druga edycja. Mieszkańcy mają więc kolejną szansę na zgłaszanie swoich projektów. Czas do 30 kwietnia.

Budżet obywatelski to oddanie inicjatywy mieszkańcom.To oni najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy chcieliby, aby zostały zrealizowane. Dzięki ich aktywności widzimy, które obszary najbardziej potrzebują wsparcia. Patrząc na poprzednią edycje, która również toczyła się w trakcie pandemii, dostrzegamy, jak duży nacisk mieszkańcy położyli na projekty zdrowotne. W sumie wybranych do realizacji zostało blisko 20 różnych zadań wpływających na poprawę diagnostyki. Dlatego również i w tym roku oddajemy w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, czym tym razem nas zaskoczą. Zachęcam do aktywnego udziału

– zaprasza marszałek Adam Struzik.

Ścieżka rowerowa, warsztaty, a może profilaktyka zdrowotna?

Od 6 do 30 kwietnia br. mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wachlarz zagadnień jest szeroki, od ochrony zdrowia, przez doposażanie placówek oświatowych, kulturalnych po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. Warto jednak pamiętać, że zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków.

Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Co ważne w tym roku podpisy poparcia pod projektami będzie można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi.

Zanim wyślesz – skonsultuj!

Tak jak w poprzedniej edycji BOM, również i w tej można skorzystać z możliwości skonsultowania projektu przed jego złożeniem. Każdy kto chciałby z tej możliwości skorzystać, może przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę i zostanie poddany pod głosowanie.

Jak zgłosić projekt?

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną najlepszym sposobem na złożenie projektu będzie droga elektroniczna (za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego z poziomu strony bom.mazovia.pl) lub pocztowa. Osoby które nie mają dostępu do internetu, mogą również skorzystać z trzeciej opcji, którą jest złożenie projektu osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur – Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie.

Spotkania informacyjne

Jak zauważa z-ca dyrektora departamentu organizacji w urzędzie marszałkowskim Sara Michalska w ubiegłym roku o tej porze mieliśmy nadzieję, że druga edycja BOM będzie przebiegała w normalnych warunkach.

Liczyliśmy przede wszystkim na to, że będziemy mogli spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać o projektach, o pomysłach. Niestety, znów przyszło nam działać „w trybie awaryjnym”. W tym roku chcemy zachęcić nową, dużą grupę projektodawców do pisania i składania projektów. Myślimy przede wszystkim o osobach z niepełnosprawnościami. Chcemy zachęcać Ich do pisania projektów, pokazać, że można i że nie wymaga to dużego wysiłku. Chcemy, by dzięki BOM przestrzeń publiczna, na którą województwo ma wpływ (np. nasze instytucje kultury, szpitale, szkoły) stała się bardziej dostępna i otwarta na potrzeby tej grupy Mazowszan. Dlatego jedno ze spotkań informacyjnych poświęcimy właśnie temu tematowi. Oczywiście nie oznacza to, że wszelkie inne projekty nie będą mile widziane – dodaje Sara Michalska. – Wręcz przeciwnie. Naszą ambicją jest podwojenie liczby projektów poddawanych pod głosowanie i podwojenie liczby głosujących. Wierzę, że nam się to uda.

Harmonogram spotkań:

7 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej dostępne – spotkanie poświęcone projektom mającym na celu zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami;

8 kwietnia, godz. 17.00 – Uczniowie – Zmieniajcie z nami Mazowsze – spotkanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

13 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej bezpieczne – spotkanie poświęcone projektom z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inżynierii ruchu;

14 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej zielone – spotkanie poświęcone projektom z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Podsumowanie pierwszej edycji

W ramach pierwszej edycji BOM wpłynęło 231 zgłoszeń, z czego 209 zostało poddanych pod głosowanie. Oddanych zostało 38 tys. głosów. Stan realizacji projektów z pierwszej edycji BOM można podglądać na mapie, dostępnej na stronie bom.mazovia.pl.

W przypadku projektów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inżynierii ruchu – przeprowadzono wizje lokalne wszystkich miejsc, pozyskano mapy drogowe. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie przetargów na realizację tych projektów planowane jest w drugim kwartale tego roku.

W przypadku pozostałych projektów pierwsze miesiące 2021 roku poświęcono na doprecyzowanie szczegółów ich realizacji z projektodawcami. Ogłoszono także konkursy na realizację projektów, które zostaną zlecone organizacjom pozarządowym. Podpisano również pierwsze umowy z wykonawcami.

Więcej szczegółów: https://bom.mazovia.pl/mapa-realizacji.