Rusza konkurs na Palmę Kurpiowską 2021

Przed nami 51. edycja konkursu na palmę Kurpiowską Łyse 2021. Przypomnijmy, że w związku na epidemię koronawirusa w ubiegłym roku zdecydowano się odwołać cieszący się ogromną popularnością konkursu.



Konkurs na palmę kurpiowską ma bardzo długa historię – w tym roku po krótkiej przerwie planowana jest 51. edycja wydarzenia, które sprawia, że do Łysych zjeżdżają się tysiące osób z całej Polski. Wszystko po to, by w Niedzielę Palmową wziąć udział w barwnej procesji w otoczeniu najładniejszych, misternie ozdobionych zgodnie z wielowiekową tradycją palmach Wielkanocnych.



Konkurs dedykowany jest twórcom zrzeszonym i niezrzeszonym, zespołom (np. szkoły, koła zainteresowań, organizacje społeczne). Zadaniem uczestników jest przygotowanie wielkanocnej palmy nawiązującej do tradycyjnych motywów związanych z obrzędem Niedzieli Palmowej. Palma powinna być wykonana z roślinności leśnej niepodlegającej ochronie lub w całości z bibuły. Prace wykonane z widłaka lub roślin chronionych nie wezmą udziału w konkursie.



Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną palmę wykonaną przez siebie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową zgłoszenia do konkursu kilku identycznych palm (wielkość, sposób zdobienia), Komisja oceni tylko jedną wybraną.



Palmy należy dostarczyć bezpośrednio do „starego" kościoła parafialnego w Łysych w dniach:

26 marca (piątek) - w godz. 10.00 - 15.00

27 marca (sobota) - w godz. 9.00 - 13.00.



Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości od 600 do 800 złotych (trzy nagrody główne w dwóch kategoriach).



Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łysych.