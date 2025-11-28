Ruszyła Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce i powiecie! Gdzie i jak pomóc? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rozpoczął się najbardziej intensywny okres pomagania przed Bożym Narodzeniem! Właśnie dzisiaj i jutro (w piątek 28 listopada i sobotę 29 listopada) trwa coroczna Świąteczna Zbiórka Żywności. Akcja ma na celu zapewnienie godnych świąt rodzinom, seniorom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z Ostrołęki i okolic.
Lokalnym organizatorem zbiórki, mobilizującym siły w Ostrołęce i powiecie, są Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. To dzięki ich zaangażowaniu, a także współpracy z całym gronem wolontariuszy - od młodzieży szkolnej, przez harcerzy, po przedstawicieli różnych organizacji - zebrana żywność trafi do potrzebujących jeszcze przed świętami.
Jak prawidłowo pomagać?
Aby Twoja pomoc była jak najbardziej efektywna, warto pamiętać o kilku zasadach Banków Żywności:
- Wybieraj produkty trwałe: najbardziej pożądane są artykuły z długim terminem przydatności do spożycia.
- Lista potrzebnych produktów: do koszyków zbiórki najlepiej wrzucić podstawowe produkty sypkie (cukier, olej, mąkę, makaron, ryż, kasze), konserwy (mięsne, rybne lub warzywne) oraz przetwory (dżemy). Mile widziane są również bakalie i słodycze, które umilą czas Bożego Narodzenia.
- Gdzie oddać produkty: Wystarczy, że podczas swoich zakupów dodasz do koszyka jeden lub kilka trwałych produktów i przekażesz je wolontariuszom do specjalnie oznakowanych koszy zbiórkowych.
Lista sklepów w Ostrołęce i powiecie
Wolontariusze czekają na wasze dary dzisiaj (28.11) i jutro (29.11) w licznych lokalizacjach. Akcja obejmuje aż 15 placówek w samej Ostrołęce oraz szereg sklepów w powiecie ostrołęckim.
Ostrołęka - 15 punktów zbiórki
Sklepy Biedronka:
- al. Wojska Polskiego 22
- ul. Bohaterów Warszawy 29
- ul. Hallera 15
- ul. Słowackiego 31A
- ul. Stacha Konwy 3D
- ul. Steyera 2D
Markety i Delikatesy:
- E. Leclerc - al. Jana Pawła II 4
- Lidl - al. Jana Pawła II 8
- Lidl - ul. Witosa 7
- PSS Społem Gama (Stodoła) - ul. Bogusławskiego 34
- Delikatesy Centrum - ul. 11 Listopada 72
- Delikatesy Centrum - ul. Hallera 27
- Delikatesy Centrum - ul. Sobieskiego 1
- Stokrotka - ul. Inwalidów Wojennych 23
- Stokrotka - ul. Sikorskiego 39
Zbiórka w powiecie Ostrołęckim
Wolontariusze pojawią się również w mniejszych miejscowościach, m.in. w gminach Łyse, Myszyniec, Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki.
Białobiel: Dino - ul. Ostrołęcka 59A
Borawe: Dino - ul. Borawe 107D
Grabowo: Dino - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
Lelis: Dino - ul. Szkolna 83
Łyse: Biedronka - ul. Kościelna 16, Dino - ul. Ostrołęcka 32
Myszyniec: Biedronka - ul. Stefanowicza 47, Prim Market - ul. Nadrzeczna 1
Olszewo-Borki: Biedronka - ul. Broniewskiego 2a, Prim Market - ul. Kochanowskiego 4
Rzekuń: Dino - ul. Mazowiecka 43A
Nie przegap tej okazji! Wystarczy mały gest, by zmienić czyjeś święta z martwienia się o pusty talerz na radość z rodzinnego ciepła.