Ruszyła Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce i powiecie! Gdzie i jak pomóc? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rozpoczął się najbardziej intensywny okres pomagania przed Bożym Narodzeniem! Właśnie dzisiaj i jutro (w piątek 28 listopada i sobotę 29 listopada) trwa coroczna Świąteczna Zbiórka Żywności. Akcja ma na celu zapewnienie godnych świąt rodzinom, seniorom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z Ostrołęki i okolic.

Lokalnym organizatorem zbiórki, mobilizującym siły w Ostrołęce i powiecie, są Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. To dzięki ich zaangażowaniu, a także współpracy z całym gronem wolontariuszy - od młodzieży szkolnej, przez harcerzy, po przedstawicieli różnych organizacji - zebrana żywność trafi do potrzebujących jeszcze przed świętami.

Jak prawidłowo pomagać?

Aby Twoja pomoc była jak najbardziej efektywna, warto pamiętać o kilku zasadach Banków Żywności:

Wybieraj produkty trwałe: najbardziej pożądane są artykuły z długim terminem przydatności do spożycia.

najbardziej pożądane są artykuły z długim terminem przydatności do spożycia. Lista potrzebnych produktów : do koszyków zbiórki najlepiej wrzucić podstawowe produkty sypkie (cukier, olej, mąkę, makaron, ryż, kasze), konserwy (mięsne, rybne lub warzywne) oraz przetwory (dżemy). Mile widziane są również bakalie i słodycze, które umilą czas Bożego Narodzenia.

: do koszyków zbiórki najlepiej wrzucić podstawowe produkty sypkie (cukier, olej, mąkę, makaron, ryż, kasze), konserwy (mięsne, rybne lub warzywne) oraz przetwory (dżemy). Mile widziane są również bakalie i słodycze, które umilą czas Bożego Narodzenia. Gdzie oddać produkty: Wystarczy, że podczas swoich zakupów dodasz do koszyka jeden lub kilka trwałych produktów i przekażesz je wolontariuszom do specjalnie oznakowanych koszy zbiórkowych.

Lista sklepów w Ostrołęce i powiecie

Wolontariusze czekają na wasze dary dzisiaj (28.11) i jutro (29.11) w licznych lokalizacjach. Akcja obejmuje aż 15 placówek w samej Ostrołęce oraz szereg sklepów w powiecie ostrołęckim.

Ostrołęka - 15 punktów zbiórki

Sklepy Biedronka:

al. Wojska Polskiego 22

ul. Bohaterów Warszawy 29

ul. Hallera 15

ul. Słowackiego 31A

ul. Stacha Konwy 3D

ul. Steyera 2D

Markety i Delikatesy:

E. Leclerc - al. Jana Pawła II 4

Lidl - al. Jana Pawła II 8

Lidl - ul. Witosa 7

PSS Społem Gama (Stodoła) - ul. Bogusławskiego 34

Delikatesy Centrum - ul. 11 Listopada 72

Delikatesy Centrum - ul. Hallera 27

Delikatesy Centrum - ul. Sobieskiego 1

Stokrotka - ul. Inwalidów Wojennych 23

Stokrotka - ul. Sikorskiego 39

Zbiórka w powiecie Ostrołęckim

Wolontariusze pojawią się również w mniejszych miejscowościach, m.in. w gminach Łyse, Myszyniec, Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki.

Białobiel: Dino - ul. Ostrołęcka 59A

Borawe: Dino - ul. Borawe 107D

Grabowo: Dino - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

Lelis: Dino - ul. Szkolna 83

Łyse: Biedronka - ul. Kościelna 16, Dino - ul. Ostrołęcka 32

Myszyniec: Biedronka - ul. Stefanowicza 47, Prim Market - ul. Nadrzeczna 1

Olszewo-Borki: Biedronka - ul. Broniewskiego 2a, Prim Market - ul. Kochanowskiego 4

Rzekuń: Dino - ul. Mazowiecka 43A

Nie przegap tej okazji! Wystarczy mały gest, by zmienić czyjeś święta z martwienia się o pusty talerz na radość z rodzinnego ciepła.