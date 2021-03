Rzecznik rządu: do końca drugiego kwartału powinno być zaszczepionych co najmniej 10 mln osób

REKLAMA

Do końca drugiego kwartału powinno być zaszczepionych co najmniej 10 mln osób - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.



Rzecznik rządu był pytany w TVP Info o możliwość transportowania pacjentów chorych na COVID-19 między województwami, gdyby w określonym województwie zabrakło miejsc w szpitalach.



"W tej chwili wojewodowie między sobą również koordynują wymianę informacji, jeśli chodzi o liczbę wolnych miejsc. Jeśli w danym województwie zabrakłoby miejsc w szpitalach, to oczywiście będzie możliwość korzystania ze szpitali albo w sąsiednich województwach albo nawet dalej. Na tę sytuację jesteśmy gotowi również potencjalnie z transportem lotniczym, jeżeli to będzie potrzebne" - powiedział Müller.



"Miejmy nadzieję, że taki wariant nie będzie zrealizowany" - dodał.



Mówiąc o szczepieniach, zaznaczył, że w drugim kwartale powinno być zaszczepionych co najmniej 10 mln osób.



"Liczymy, że w drugim kwartale jako całości, czyli do końca czerwca ta liczba będzie duża i pozwoli bez problemu przekroczyć barierę 10 mln unikalnie zaszczepionych osób, myślę że ona nawet będzie większa, ale wolę z ostrożnością tutaj mówić" - oświadczył Müller.



Pytany o sobotnie zapowiedzi PO dotyczące zdrowia powiedział, że "wiarygodność tego co proponuje Platforma jest znikoma". "W ustach Bartosza Arłukowicza, który był ministrem zdrowia z - delikatnie mówiąc - niewielkimi efektami, to trochę mało wiarygodnie wszystko brzmi" - ocenił rzecznik rządu.



W sobotę PO zaprezentowała program "Uzdrowimy Polskę", który zakłada m.in. kompleksowe przebadanie po pandemii wszystkich Polaków, uruchomienie 100 szpitali leczących bez limitów zdiagnozowane choroby, uruchomienie szybkiej ścieżki dostępu do specjalistów i stworzenie oddziałów rehabilitacji pocovidowej. Mówiono też o potrzebie masowego testowania Polaków na obecność koronawirusa.



(PAP)