Są nowe Czarne Punkty Wodne na Mazowszu. Ku przestrodze i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejnych 7 niebezpiecznych miejsc trafiło na listę czarnych punktów wodnych. Tym samym na Mazowszu jest ich w sumie 123. Najwięcej z nich, bo aż 24, znajdują się w subregionie ostrołęckim. Dziś o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo nad wodą, mówiła członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak oraz przedstawiciele policji i WOPR.

W tym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło już 13 osób. Tymczasem najtragiczniejsze w skutkach są zbliżające się lipiec i sierpień. Dla porównania – w zeszłym roku było 69 utonięć, a w 2021 r. – 38. W subregionie ostrołęckim w 2022 r. woda pochłonęła 11 ofiar.

Statystyki dają do myślenia. Wielu wypadków można uniknąć – pamiętajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku, sprawdzajmy czy kąpielisko jest strzeżone, czytajmy znaki ostrzegawcze

– podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Na podstawie statystyk prowadzonych na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, dane na 19.06.2023.

Od 2009 r. samorząd województwa mazowieckiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji w Warszawie prowadzą akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu miejsc niebezpiecznych tzw. czarnymi punktami wodnymi.

Na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego znajduje się 6 tzw. czarnych punktów. W ubiegłym roku na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego odnotowaliśmy 2 przypadki utonięć. Ich głównymi przyczynami była nieostrożność, brawura oraz alkohol.

wskazuje insp. Mirosław Olszewski, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce.

Policja dużo uwagi poświęca edukacji najmłodszych i akcjom profilaktycznym.

Już kilka tygodni przed zakończeniem roku szkolnego rozpoczęliśmy cykl spotkań w szkołach i przedszkolach, gdzie rozmawiamy z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku. W wakacje będziemy obecni na obozach harcerskich, koloniach i w miejscach grupowego wypoczynku. Oprócz działań profilaktycznych prowadzimy działania kontrolne, patrolujemy, m.in. policyjną łodzią rejon plaży miejskiej, a także tzw. dzikie kąpieliska – dodaje funkcjonariusz.

W tym roku, po raz pierwszy, w identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodami na terenie Mazowsza zaangażowane zostały podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

To ratownicy wodni najlepiej znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki takiej współpracy zaktualizowany został wykaz czarnych punktów wodnych na 2023 r. Jak zaznacza Dariusz Małkowski, prezes „WOPR-OS” w Ostrołęce co roku w okresie letnim z wypoczynku nad rzeką Narew na terenie Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego korzysta kilka tysięcy osób.

W 2023 r. podobnie jak w roku ubiegłym w Ostrołęce będzie działało tylko jedno kąpielisko strzeżone. Dlatego wiele osób będzie wypoczywało na tzw. dzikich kąpieliskach, do których dotarcie służb ratowniczych jest trudne i czasochłonne. W minionym roku na rzece Narew na terenie tych dwóch powiatów odnotowano jedno utonięcie w miejscu niestrzeżonym, gdzie czas dotarcia służb od momentu otrzymania zgłoszenia nie pozwolił na przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej. Na szczęście można zauważyć, że coraz więcej osób ma świadomość o zagrożeniu jakie niesie za sobą korzystanie z kąpieli w miejscach niestrzeżonych przez ratowników. To także zasługa samorządu województwa mazowieckiego, który poprzez kampanię informacyjną, dofinansowywanie służb ratowniczych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych w województwie mazowieckim.

Kilka zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

Pływaj tylko na kąpieliskach strzeżonych przez ratowników wodnych.

Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni).

Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr.

Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.

Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.

Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających

Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy.

Nowe czarne punkty wodne

W tym roku na terenie Mazowsza pojawi się 7 nowych czarnych punktów wodnych. Staną one w:

Teodorowie (pow. ostrołęcki, gm. Rzekuń) – przeprawa promowa na rzece Narew (154 km);

Płocku – (pow. Płock, gm. Płock) – odcinek wzdłuż nabrzeża od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” w kierunku kompleksu konferencyjnego „Naftoremont” w Płocku (rzeka Wisła);

Gorzewie (pow. gostyniński, gm. Gostynin) – Jezioro Białe, dzikie kąpielisko Klusek, działka 368/4;

Sochaczewie – (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) – rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza obok kładki na ul. Staszica;

Sochaczewie – (pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) – rzeka Bzura, okolice starego młyna Kulisiewicza od ul. Gawłowskiej;

Warszawie (pow. Warszawa, gm. Warszawa) – 510 km rzeki Wisły „Plaża Saska” na prawym brzegu;

Górze Kalwarii (pow. piaseczyński, gm. Góra Kalwaria) – 475 km rzeki Wisły, strona lewa w rejonie dzikiej plaży przy przeprawie czołgowej.

Czarne punkty wodne w subregionie ostrołęckim

Po aktualizacji na Mazowszu będą 123 miejsca oznaczone „Czarnymi punktami wodnymi”. Najwięcej niebezpiecznych miejsc jest w subregionie ostrołęckim (24 czarne punkty), ciechanowskim (23 czarne punkty) i w Warszawie (23 czarne punkty). Następne w kolejności są subregiony: siedlecki (15 czarnych punktów), żyrardowski (10 czarnych punktów), warszawski zachodni (9 czarnych punktów), radomski (9 czarnych punktów), płocki (7 czarnych punktów) i warszawski wschodni (3 czarne punkty).

Wielu mieszkańców i turystów chętnie odpoczywa właśnie w regionie ostrołęckim. Niestety, zainteresowaniem cieszą się np. dzikie plaże nad Narwią i Bugiem. Wyglądają atrakcyjnie, ale korzystanie z kąpieli w tych miejscach można przypłacić zdrowiem i życiem

– mówi Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego.

Oznaczenie akwenu czarnym punktem jest tożsame z zakazem kąpieli. W subregionie ostrołęckim są 24 takie miejsca:

Rzeka Orzyc w Makowie Mazowieckim (gm. Maków Mazowiecki, pow. makowski);

Rzeka Narew w m. Dyszobaba (gm. Różan, pow. makowski);

Rzeka Narew w m. Różan (gm. Różan, pow. makowski);

Wyrobisko pożwirowe w m. Brzóze Małe (gm. Rzewnie, pow. makowski);

Rzeka Narew w Ostrołęce, tzw. Stary most;

Rzeka Narew w Ostrołęce, tzw. most kolejowy;

Rzeka Narew w Ostrołęce, rejon mostu Madalińskiego;

Rzeka Narew w Ostrołęce, tzw. stara plaża;

Rzeka Narew w m. Dzbenin (gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki);

Przeprawa promowa na rzece Narew (154 km) w Teodorowie (gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki);

Wyrobisko pokopalniane (żwirownia) w Krukach (gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki);

Starorzecze rzeki Bug w m. Kiełczew (gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski);

Wyrobisko żwirowe w m. Prosienica (gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski);

Wyrobisko pożwirowe w m. Przyborowie (gm. Wąsewo, pow. ostrowski);

Wyrobisko pokopalniane w m. Kępiste Borowe (gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski);

Rzeka Bug w m. Brańszczyk (gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski);

Rzeka Bug w m. Tuchlin (gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski);

Rzeka Narew w m. Ostrykół Dworski (gm. Długosiodło, pow. wyszkowski);

Rzeka Narew w m. Lubiel Nowy (gm. Rząśnik, pow. wyszkowski);

Rzeka Bug w m. Kamieńczyk (gm. Wyszków, pow. wyszkowski);

Rzeka Bug w m. Młynarze (gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski);

Wyrobisko żwirowe w m. Zazdrość (gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski);

Rzeka Bug w m. Udrzyn (gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski);

Wyrobisko pokopalniane (żwirownia) w m. Słopsk (gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski).

Samorząd Mazowsza wspiera ratownictwo wodne

Oprócz akcji oznakowywania najniebezpieczniejszych miejsc nad wodą na Mazowszu, samorząd województwa od 2016 r. współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. W tym roku wsparcie trafiło do 13 organizacji (WOPR-y oraz jedna jednostka OSP), które łącznie otrzymały wsparcie w wysokości 1,4 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 103,6 tys. zł trafiło również do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „WOPR – OS” w Ostrołęce.

Organizacje mogły otrzymać pomoc finansową m.in. na utrzymanie dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania (działanie obowiązkowe), na zakup nowego sprzętu ratowniczego, łączności radiowej i telefonicznej, na którym prowadzone będą dyżury ratownicze, zakup środków transportu lądowego i wodnego, pokrycie kosztów utrzymania w gotowości sprzętu ratowniczego, zakup paliwa do prowadzenia działań ratowniczych czy też pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu oraz przeprowadzeniu szkoleń psów ratowniczych wraz z przewodnikami. Od 2016 r. na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał łącznie 3,5 mln zł.