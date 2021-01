Sądowy finał kraksy w Drężku. Zapadł wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło w czerwcu 2020 roku w Drężku, gm. Myszyniec. Jeden z kierowców - znany w regionie działacz PiS - nie był sprawcą kolizji, ale w chwili zdarzenia miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zderzenia dwóch pojazdów w Drężku (gm. Myszyniec) doszło 27 czerwca 2020 roku.

40-letni kierujący pojazdem Peugeot w m. Drężek podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na teren posesji nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru i doprowadził do zderzenia z wyprzedzającym go 41- letnim kierujacym pojazdem Skoda. Mężczyzna z Peugeota doznał urazu barku i został przewieziony do szpitala. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że kierujący pojazdem Skoda posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyźni byli trzeźwi. Obydwa pojazdy poruszały się w kierunku Wykrotu