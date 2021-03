Samorząd Mazowsza inwestuje w edukację

REKLAMA

Na Mazowszu są prowadzone dwa duże projekty edukacyjne. Ich celem jest zwiększanie potencjału mazowieckich szkół zawodowych, poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli, ale też doposażanie szkół w sprzęt do nauki zdalnej. W projektach biorą udział szkoły z Sadownego – Zespół Szkół Ponadpodstawowych oraz Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały. Efekty oraz postępy prac w szkołach w Sadownem oglądała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.



Jak podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa, obok inwestycji w służbę zdrowia, edukacja to teraz kluczowy i najpilniejszy obszar życia, który trzeba wspierać.





Niestety pandemia zamknęła szkoły na prawie rok. Młodzi ludzie, poza krótkim czasem luzowań, musieli się w tym czasie uczyć w domu. To trudne zadanie, do którego w zasadzie nikt nie był przygotowany. Musieliśmy więc działać szybko i skutecznie. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej już w ubiegłym roku uruchomiliśmy projekt unijny wspierający zdalne nauczanie. Jego partnerami zostało 236 mazowieckich szkół. W sumie do tej pory udało się przekazać uczniom ok. 1888 zestawów komputerowych, ponad 300 laptopów i 2800 tabletów

– podkreśla członek zarządu.Zespół Szkół Ponadpodstawowych (Technikum) w Sadownem bierze udział w projekcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym w ramach RPO WM 2014–2020. Jego całkowita wartość to blisko 120 mln zł. Udział w nim bierze 175 mazowieckich szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych otrzymali profesjonalne urządzenia i sprzęt baristyczny, m.in. gastronomiczne ekspresy ciśnieniowe do kawy z akcesoriami. Dodatkowo młodzi ludzie uczący się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu „Barista z elementami latte art”.Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały bierze z kolei udział w unijnym projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Jego wartość to blisko 35 mln zł. Ze wsparcia unijnego korzystają uczniowie 236 mazowieckich szkół. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały, która otrzymała m.in. 8 zestawów komputerowych,13 laptopów, 12 tabletów oraz projektor multimedialny i monitor interaktywny, a także pakiety oprogramowania 3D (Corinth 3D) oraz subskrypcje Office 365. Łączna kwota wsparcia dla szkoły to ok. 133 tys. zł.