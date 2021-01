Samorząd Mazowsza nagrodzi najsmaczniejsze potrawy z regionu

REKLAMA

Wyjątkowy smak szynki, boczku i chleba, wino domowej roboty czy sery wytwarzane według starej tradycyjnej metody – właśnie takie potrawy i produkty mają szansę na wyróżnienie przez samorząd Mazowsza. Ruszył nabór do 14 edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br.

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego to konkurs na najlepsze produkty z naszego regionu – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – W ostatnim czasie szczególnie żywność regionalna, która powstaje na bazie starych receptur cieszy się ogromną popularnością. Z myślą o producentach także takiej żywności organizujemy konkurs, w którym popularyzujemy rodzimą kuchnię i mazowieckie potrawy. Co roku przekonujemy się, że produkty regionalne, wytwarzane tradycyjnymi metodami pachną i smakują. Zachęcam producentów do przesyłania zgłoszeń. To bardzo dobry sposób na promowanie smacznego i zdrowego jedzenia – dodaje Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs na najlepszy produkt roku 2020 skierowany jest zarówno do firm komercyjnych, jak i do podmiotów czy organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę. Dlatego mogą w nim wziąć udział również: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne by uczestnicy mogli udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch grupach: przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Uczestnicy będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne, produkty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe).

Konkurs ma na celu promocję mazowieckiej żywności i kultywowanie tradycji dziedzictwa kulinarnego regionu. Zgłoszony produkt powinien więc charakteryzować się wysoką jakością produkcji, innowacyjnością, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31 marca br. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.mazovia.pl.