Samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł na renowację zabytków

Od poniedziałku będzie można ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach. – Na ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza przeznaczymy 6 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik. Nabór wniosków potrwa do 22 lutego.

Nabór wniosków rusza 25 stycznia i potrwa do 22 lutego. O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, w ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już ponad 250 inwestycji. – Dzięki temu programowi wsparcia odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje marszałek.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i są dostępne publicznie. Ubiegający się

o wsparcie mogą złożyć tylko jeden wniosek. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że program daje szerokie możliwości wsparcia zabytku. – Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wnioskujący mogą się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic, okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak wpisane do rejestru zabytków.

Za te środki będzie można także m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego wraz z załącznikami do 22 lutego br.:

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w punktach kancelaryjnych urzędu lub delegaturach;

za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”;

za pomocą profilu zaufanego e-PUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2952,nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-w-2021-r-w-zakresie-ochrony-zabytkow-i-opieki-nad-zabytkami.html