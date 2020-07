Samorząd Mazowsza wspiera uczniów z subregionu ostrołęckiego

Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce, remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej czy modernizacja skateparku w Wyszkowie to część inwestycji, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu województwa. To nie jedyna pomoc. 32 szkoły z subregionu ostrołęckiego zostaną także wyposażone w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. Władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel 35 mln zł z czego 28 mln zł to środki unijne.

Wsparcie edukacji zdalnej

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. – Liczymy, że uda się dostarczyć do szkół sprzęt już na początku nowego roku szkolnego – mówi Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego i podkreśla – Przez pandemię koronawirusa szkoły potrzebują naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. – Konieczność prowadzenia edukacji zdalnej ujawniła problemy w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego u niektórych uczniów, szczególnie tych z rodzin wielodzietnych lub ubogich – podkreśla Anna Maksimowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce. – Otrzymane komputery, laptopy, tablety pozwolą mam realnie pomóc uczniom na wypadek przedłużenia edukacji zdalnej – podsumowuje. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający w domu możliwości technicznych do uczestnictwa w zdalnych lekcjach.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów. W subregionie ostrołęckim pomoc otrzymają aż 32 szkoły.

1,2 mln zł na bazę sportową w subregionie ostrołęckim

Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle, modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie, czy adaptacja części poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych na ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem, to tylko niektóre inwestycje ze wsparciem samorządu Mazowsza. – W tym roku w ramach naszego autorskiego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej pomożemy w remontach lub budowach aż 115 obiektów sportowych na Mazowszu – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Na realizację zadania samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 10,1 mln zł. – Zapotrzebowanie na wsparcie było w tym roku ogromne. To pokazuje jak wielkie są potrzeby na Mazowszu.

Do subregionu ostrołęckiego trafi 1,2 mln zł na wykonanie 14 inwestycji.

Wsparcie na rozwój bazy sportowej otrzymają Ostrołęka i gminy: Somianka, Wyszków, Wąsewo, Sypniewo, Rzewnie, Przasnysz, Młynarze, Małkinia Górna, Lelis, Kadzidło, Długosiodło, Czerwonka oraz Brok.

