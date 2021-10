Samorząd pod lupą śledczych. Prezydent i wiceprezydent Ostrołęki usłyszeli zarzuty!

REKLAMA

Na działania prezydenta skargę do WSA wniosła ostrołęcka prokuratura. WSA oddalił skargę nie dopatrując się w tym działaniu naruszenia przepisów oświatowych. Mimo, że przepisy nie zostały naruszone, to prokuratura dopatruje się niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień.

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy również wiceprezydent Ostrołęki Annę Gocłowską (zgadza się na podanie danych - przyp. red.). Oto oświadczenie, jakie przysłała do naszej redakcji:

Do sprawy odniósł się już prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik . Oto oświadczenie, jakie przesłał do naszej redakcji:

Przestępstwo miałoby polegać na tym, że prezydent Kulik - po rezygnacji dyrektorów SP 10 i ZSZ 2 w Ostrołęce - "nie odwołał ich ze wskazanych stanowisk kierowniczych, nie określił im okresów wypowiedzenia oraz warunków pracy i płacy w okresie wypowiedzenia z uwzględnieniem dodatku funkcyjnego, do czego obligowały go przepisy".

Portal eOstroleka.pl dotarł do informacji, z których wynika, że wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów prezydentowi oraz wiceprezydent Ostrołęki. Samorządowcy byli wzywani do ostrowskiej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 231§2 Kodeksu karnego .

~ha ha ha , 14:45 15-10-2021 , 53% Miasto Ostrołęka zyskała 12 tysięcy , bo zwolniła dyrektorów, a prezydent ma zarzuty? Takie cuda to za PIS. odpowiedz • oceń :

~hi hi hi , 17:21 15-10-2021 , 55% @~ha ha ha No tak.

Tak wynika z tego artykułu.

Znaczy się rozumiem to tak, że nie mieli prawa na tym "zyskać".

Sąd rozważy. odpowiedz • oceń :

~Fagot , 14:49 15-10-2021 , 55% ciekawe jaki wyrok będzie w sprawie pijanego radnego PIS ? odpowiedz • oceń :

~Urzednik , 15:11 15-10-2021 , 75% Nie chce sie wypowiadac w tej sprawie, ale wiem, ze oboje nie nadaja sie do zajmowania stanowisk, ktore piastuja. Miasyo jest bardzo zle zarzadzane. odpowiedz • oceń :

~PIS da? , 15:24 15-10-2021 , 53% @~Urzednik Lepiej niz muzeum wykletych i rozebrana elektrownia? odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 15:42 15-10-2021 , 32% @~Urzednik Ale się wypowiadasz. I twierdzisz że jest żle zarządzane! Po zgodnie z przepisami prawa oświatowego a nie koleżeńskiego. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec wyborca , 16:03 15-10-2021 , 56% @~Urzednik Sądząc po nicku, piszesz z urzędowego komputerka czy prywatnego? odpowiedz • oceń :

~Jeh , 17:57 15-10-2021 , 89% @~Urzednik Starsza pani uważa że jest dobrze zorganizowane haha dobre jaja ciekawe ile tak pociągnie zanim nie rozwali oświaty. Nigdy nie było gorzej niestety odpowiedz • oceń :

~Yuz , 20:07 15-10-2021 , 83% @~Urzednik To prawda jeszcze tak źle nie było jak jest teraz, porażka odpowiedz • oceń :

~Vbh , 22:30 15-10-2021 , 80% @~Mieszkaniec Prawda była, jeszcze takiegoż kolesiostwa to nie było, jakie teraz jest, tumany rządzą i się lansują. odpowiedz • oceń :

~rzadzi PIS , 09:21 16-10-2021 , 22% @~Vbh PISesz o rządzie w Warszawie odpowiedz • oceń :

~Gość , 15:31 15-10-2021 , 89% Pani Aniu czytając co pani wygaduje, to nos ma pani dłuższy niż Pinokio. :) :) :) odpowiedz • oceń :

~€&$£ , 15:44 15-10-2021 , 29% @~Gość W jakiej sprawie? Tylko u nas takie rzeczy . 12 tys. Majątek. odpowiedz • oceń :

~ona , 15:57 15-10-2021 , 82% cieszę się, że doświadczy pani jak to jest być pokrzywdzonym, niesprawiedliwie potraktowanym. Pozdrawiam i już nie mam do pani żalu. odpowiedz • oceń :

~Ja , 17:58 15-10-2021 , 88% @~ona Ja też się cieszę. Karma jednak wraca odpowiedz • oceń :

~Zosia , 20:11 15-10-2021 , 89% @~ona To prawda tyle ludzi niewinnych, dobrze pracujących skrzywdzili,a w zamian zatrudnili lub awansowali tumanów nie mających pojęcia o zarządzaniu. odpowiedz • oceń :

~Kasia , 00:20 16-10-2021 , 23% @~Zosia Mówisz o czasach minionych. Prawda. Zatrudnili na chwilę dobuzyskania awansu zawodowego tak nacwszelki wypadek a potem fruvdoburzędu wojewody lub do kuratorium mazowieckiego. Porządki wg prawa oświatowego nie każdemu nacrękę. odpowiedz • oceń :

~On , 10:17 16-10-2021 , 25% @~ona Pokrzywdzeni przez byłych wzięli sprawy w swoje ręce i nie jęczą na forum. Twoje życie twój biznes odpowiedz • oceń :

~Ooo , 17:20 15-10-2021 , 90% Pani Aniu niech się Pani dobrze zastanowi czy nikogo Pani źle nie potraktowała , nie mam już żalu , ale mam nadzieję że te dwa lata mina szybko i pojawi się władza która od czasu do czasu da szansę osobie bez układów . odpowiedz • oceń :

~Niestety , 18:00 15-10-2021 , 90% @~Ooo Ciężko będzie sobie przypomnieć jeśli się codziennie kogoś źle traktuje. Za to też powinna odpowiedzieć odpowiedz • oceń :

~Sagato , 17:23 15-10-2021 , 33% Osobiście śledzę poczynania ostrołęckiego samorządu i powaga tych zarzutów (w przeciwieństwie do poprzednich) jest po prostu naciągana. Zaczynam wierzyć że komuś zależy na zniszczeniu konkretnych osób. Czekam też na wyrok w sprawie radnego który prowadził w stanie upojenia. odpowiedz • oceń :

~Zły brzydki i wk...iony , 17:47 15-10-2021 , 82% No i się doczekałem 🤔

Najpierw Marek T a teraz U.K. no wreszcie się za ciebie wezmą 👍

Chciałeś władzy? Masz🤔 a co zrobiłeś?

H.j nic.

Dobra panie Ł ale pamiętaj że ci co byli za tobą już nie.

P.s.

A miałem cię za spoko ziomka.

odpowiedz • oceń :

~Abc , 18:40 15-10-2021 , 89% Bo się baba nie zna, tylko oddaje mądralę zastraszając innych.

Takiej wiochy to jeszcze nie było w mieście, jak teraz ( nie ujmując nic wsi) odpowiedz • oceń :

~Zxa , 19:04 15-10-2021 , 81% @~Abc Wlasnie chamstwo i arogancja. Takich sobie wybral i teraz ma...... jak to bylo w wypowiedzi wice "ktos chce dokuczyc prezydentowi a mnie sie dostaje przy okazji.... " hahaha chyba to ta kompetencja wychodzi. Te cha.stwo. A prezydent no cóż ..... oślepł zupenie... odpowiedz • oceń :

~ice , 18:42 15-10-2021 , 78% kiedy sprzątnięcie liście z ulic, bu....del że patrzeć się nie da na ten syf odpowiedz • oceń :

~Tomi , 20:24 15-10-2021 , 27% @~ice Sam weź się za robotę i posprzątaj miasto całe i będzie czysto 😠😠 odpowiedz • oceń :

~Yzi , 22:28 15-10-2021 , 87% @~Tomi A od czego mamy prezydenta, kto tu zarządza miastem, chciał być prezydentem to niech ogarnia bałagan i nie zwalaj na zwykłych ludzi. odpowiedz • oceń :

~Rt , 19:22 15-10-2021 , 89% Pani Aniu, wszystkie krzywdy które Pani wyrządziła innym wrócą do Pani odpowiedz • oceń :

~Nauczyciel , 20:12 15-10-2021 , 89% Powiem tak... kibicowalam P. Ani G. ale zarówno ja jak i wielu nauczycieli juz jej nie kibicują..nie mogą się doczekać kiedy spadnie z tego stołka, to co się dzieje teraz w oświacie, przy konkursach na dyrektorów to jakaś groteska...tylko zaprosić telewizję na te szopki, związki zawodowe też tak sądzą... odpowiedz • oceń :

~😔 , 21:24 15-10-2021 , 84% @~Nauczyciel Przy wszystkich konkursach są niezłe jaja

Fikcja i zakłamanie odpowiedz • oceń :

~Też nauczyciel , 00:14 16-10-2021 , 22% @~Nauczyciel Kiedyś to było ok. Dyrektorzy z jednej linii ostrołęckiego ratusza Wymienić? A jak się trafił inny to unieważnienienie konkursu. Tak było? odpowiedz • oceń :

~. , 06:35 16-10-2021 , 63% @~Też nauczyciel Konkursy są, były i będą ustawiane. Nieważne kto będzie rzadzil odpowiedz • oceń :

~Rt , 21:34 15-10-2021 , 35% Ciekawe kiedy prokuratura zajmie się sprawą dzierżawy starego basenu odpowiedz • oceń :

~H , 21:44 15-10-2021 , 90% @~Rt Przecież się zajęła, skierowała akt oskarżenia do sądu a sąd wydał wyrok odpowiedz • oceń :

~rzadzi PIS , 09:23 16-10-2021 , 34% @~Rt Zapytaj się Kotowskiego . swoich chronią. Wina Tuska odpowiedz • oceń :

~Mama , 00:44 16-10-2021 , 88% A temat wyżywienia w przedszkolach... Rodzice płacą stawkę żywieniową a nawet tam zaczęli z urzędowego nakazu na dzieciach oszczędzać. 10-cio dniówka ta sama na całe miasto, dzieci głodne od września do domu wracają. Marny jogurcik na podwieczorek... Drastyczna różnica z tym co było jeszcze w czerwcu. odpowiedz • oceń :

~Ja , 04:24 16-10-2021 , 90% @~Mama W szkołach nie lepiej. Przez jej oszczędności zamiast zupy dzieci jedzą namiastkę zupy jakieś pomyje a nie zupa. Trzeba oszczędzać tylko czemu kosztem dzieci. I takie oszczędzanie kosztem dzieci jest w wielu kwestiach. Ciekawe czy wyjdą na jaw inne zachowania tej pani. Może się w końcu ludzie przestaną bać mówić głośno. Jak by miała resztki honoru oddałaby to miejsce kompetentnej osobie bo tu nie wystarcza znać kruczki prawne. Trzeba być jeszcze człowiekiem odpowiedz • oceń :

~głodowe wyżywienie , 07:44 16-10-2021 , 92% @~Ja zmienili głównego specjalistę od wyżywienia, to mamy dietę szpitalną - głodową.

Więźniowe mają lepsze jedzenie.

Makaron to dzieci same sobie w domu ugotują i jogurt z lodówki wezmą.

A może im o to chodzi, żeby jeszcze jedzenie ze sobą nosiły w trojakach dzieci???

odpowiedz • oceń :

~Tom , 00:59 16-10-2021 , 96% Zło wyrządzone innym ludziom przez panią Anne G. wróci do niej. odpowiedz • oceń :

~Icki , 06:25 16-10-2021 , 93% Kulik, Gocłowska, Kaszana i Kleczkowski są z jednej gliny odpowiedz • oceń :

~żal , 07:40 16-10-2021 , 95% W szkołach nawet jadłospis jest narzucony, co tydzień to samo w całej Ostrołęce. I ten słynny już makaron z jogurtem, którego wiele dzieci nie lubi i oddaje niezjedzone. Koszmar ... odpowiedz • oceń :

~Matka , 09:17 16-10-2021 , 97% @~żal Jedzenie w szkołach, to masakra. Przez ten syf, którym karmią dzieci, to Kulik przegra odpowiedz • oceń :

~rzadzi PIS , 09:25 16-10-2021 , 20% @~Matka a jakie są stawki. Ile PISobolszewiki zabrali samorządom. A ceny rosną bo inflacja szybuje dzięki PIS odpowiedz • oceń :

~Nowak , 09:36 16-10-2021 , 84% @~rzadzi PIS Że Kulik zle rządzi, to wina PiSu? odpowiedz • oceń :

~Mural , 00:18 17-10-2021 , 100% @~Matka Przegrs bo ludziom się oczy otworzyły ,a klakierzy i przydupasy nadal zaklinając rzeczywistość ....

Ale na szczęście jest ich mniej od zwykłych obywateli .

Co do wycofania jedzenia że stołówek Baleron ma kumpla co się zajmuje żarciem dlatego chcę /chciał catering wprowadzic by kasa upał z kolega od co. odpowiedz • oceń :

~antykomuch , 09:20 16-10-2021 , 16% te same artykuły postawi się prokuratorom PISobolszewików. Swoich nie ruszają po co im były śądy odpowiedz • oceń :

~IQ , 10:10 16-10-2021 , 34% 12 lat, 12 tys. pechowe liczby dla naszego miasta. odpowiedz • oceń :

~Mural , 11:38 16-10-2021 , 89% Klakierzy ,przyduoady i absztyfikanci(ponieważ daje im pracę )dlatego Balerona będą zawsze go bronić nawet zaklinając rzeczywistość .

NAJGORYSZY PREZYDENT NASZEGO MIASTA ZE WSZYSTKICH ,BYLYCH PREZYDENTOW.

FAKT KOTOwski mega się rozpadał z plebaniami i to ogromny minus.

Ale za to miał kulturę i szacunek do pracowników ,nauczycieli którzy ukradkiem płaczą nad rządami Balerona, miał kulturę do zwykłych ludzi i szacunek .

We wtorki zawsze przyjmował interesantów z miasta.

Ten wręcz bój się ludzi ostatnje 3 lata mega stracone miasta Ostrołeki i aż serce boli że zostali aż 2 lata jeszcze .

To jego ostatnie 2 lata.

Ostrołęka miała rozkwitać za nowego włodarza a ono miasto się w galopującym tempie zwija i cofa za .

Szkoda słów ,żal ludzi którzy na niego Balerona głosowali .

Żal Ostrołęczan ....

odpowiedz • oceń :

~Mural , 11:39 16-10-2021 , 87% Klakierzy ,przydupasy i absztyfikanci(ponieważ daje im pracę )dlatego Balerona będą zawsze go bronić nawet zaklinając rzeczywistość .

NAJGORYSZY PREZYDENT NASZEGO MIASTA ZE WSZYSTKICH ,BYLYCH PREZYDENTOW.

FAKT KOTOwski mega się rozpasal z plebaniami i to ogromny minus.

Ale za to miał kulturę i szacunek do pracowników ,nauczycieli którzy ukradkiem płaczą nad rządami Balerona, miał kulturę do zwykłych ludzi i szacunek .

We wtorki zawsze przyjmował interesantów z miasta.

Ten wręcz bój się ludzi ostatnje 3 lata mega stracone miasta Ostrołeki i aż serce boli że zostali aż 2 lata jeszcze .

To jego ostatnie 2 lata.

Ostrołęka miała rozkwitać za nowego włodarza a ono miasto się w galopującym tempie zwija i cofa za .

Szkoda słów ,żal ludzi którzy na niego Balerona głosowali .

Żal Ostrołęczan ....

odpowiedz • oceń :

~Ja , 12:06 16-10-2021 , 90% @~Mural Podpisuję się pod tym komentarzem obiema rękami odpowiedz • oceń :

~Base , 12:59 16-10-2021 , 100% Konkurs na dyrektora basenu był??

Coś przegapiłem???? Kiedy??

Jakoś nie chwalili się na MO

Ostrołęka dla swoich odpowiedz • oceń :

~Śniadanko Macieja , 16:06 16-10-2021 , 94% Co na to Rebeliant Remek, znany znawca prawa? Jak gadał że śniadaniowemu misiowi nic nie grozi to okazało sie że to przestępca a jak mówił że aktu oskarz w sprawie prezydenta nie bedzie to był. Niech wypowie swoje zdanie to znaczy ze bedzie odwrotnie xdddd odpowiedz • oceń :

~lol , 21:31 16-10-2021 , 100% Czy ja dobrze słyszę dobro dzieci .....pani Gocłowska co pani wygaduje .....dogaduje się pani z dyrektorami i nauczycielami....może jeszcze z obsługą ....co za ironia ...panie biora pracę do domu a Wy wymyślacie jakieś projekty które powinni robić osoby mające do tego odpowiednie kompetencje...podobno chodzi o dobro i bezpieczeństwo dziecka ....papiery papiery i jeszce raz papiery a dzieci i młodzież gdzie ....pytam się ...tak pani Gocłowska jest osobą wykształaconą i co z tego ...skoro nie potrafi dogadać się z dyrektorami placówek szkolnych i przedszkolnych ....Wszyscy się tej kobiety boją .....może najwyższa pora powiedzieć STOP....nie bójcie się się dbajcie o swoje dzieci .....ciekawe co zrobi Prezydent jak rodzice wezmą sprawy w swoje ręce....nie wspomnę o telewizji....Pan Wojdyna został mianowany głównym żywieniowcem czy to coś państwu mówi?Wszystkie przedszkola będą miały jednakowy jadłospis .....super....może jeszcze jedzenie będzie wydzielane ....wszystko jest możliwe ...przecież pan Prezydentprzed swoją kadencja powiedział że najlepiej wprowadzić catering ....fuuuuuuuuuuuu......we wszystkich placówkach panie kucharki tak się starają ale niedługo nie będą miały z czego gotować .....i to ma być dobro dzieci......dzieci w wieku lat trzech i czterech nie mają książek bo podobno rodzice nie wyrażali zgody bo drogo ...czy to prawda....przecież dziecko musi poznawać świat również i w książkach które naprawdę były wspaniałym rozwiązaniem dla rozwoju dziecka ....uczyło się wielu ciekawych rzeczy ....Rodzice naprawdę nie chcieliście książek?To pani Gocłowska podjęła taką decyzję nie pani w przedszkolu .....pewnie nie wiecie ....jak nie weżmiecie spraw w swoje ręce to będzie jeszcze gorzej......już nie mówię o obsłudze szkół i przedszkoli ...najniższe pensje....bez podwyżek premia jak jest to socjal który się należy jak psu buda....a sobie państwo przyznaja różnego rodzaju premie ....oczywista nie wszyscy dostają ....jak wszędzie.....nam zabierają a sobie przyznają.....nie bardzo rozumiem ....czyli wnosek z tego że przestajemy być szanowani...niestety wszyscy nabierają wody w usta i milczą bo jak pisałem wcześniej się boją....pytam się kogo...nie jestem za żadną partią bo nigdy nikt mi nie pomógł ....ale mam swoje zdanie ....kiedyś były świąteczne premie a teraz oszczędności na wszystkim na nic nie ma pieniędzy......oświata w Ostrołęce pada ...a pani Gocłowska śmie mówić ze się polepszyło ....ciekawe komu....bo z pewnościa nie tym którzy zarabiają najniższą krajową ....proszę przyjść do mojej szkoły i popracować nie wspomne już o przedszkolach....kto my jesteśmy śmiecie jakieś...mam nadzieję że niedługo sobie pójdziecie bo i w urzędzie ludzie się Was boją ....i biorą środki uspokajające czy tak ma wyglądać praca i pomoc ostrołeczanom pani Gocłowska.....dużo by pisać na ten temat....otwórzcie ludzie oczy które macie przypięte zapałkami i przestańcie się wreszcie bać ....ja już przestałem ...jestem tylko przeciętnym pracownikiem oświaty ...pozdrawiam wszystkich czytających ...mam nadzieję na Wasz odzew.... odpowiedz • oceń :

~Ja , 22:11 16-10-2021 , 100% @~lol W końcu ktoś się odważył napisać prawdę. Dodam że jest to bardzo delikatnie opisane. Myślę że tylko rozgłos na całą Polskę i telewizja są w stanie ruszyć to zatwardziałe rozwalanie oświaty. Poprzednicy mieli za uszami ale obecną starsza pani ma nie tylko za uszami a wszędzie po czubek głowy. odpowiedz • oceń :

~Men , 23:54 16-10-2021 , 100% Zgadzam się z opinią napisana przez lol. Pani Anna G. nie robi nic dobrego dla dzieci, przeciwnie. odpowiedz • oceń :

~Base , 08:16 17-10-2021 , 100% Konkurs na dyrektora basenu był??

Coś przegapiłem???? Kiedy??

Jakoś nie chwalili się na MO

Ostrołęka dla swoich odpowiedz • oceń :

~???? , 08:44 17-10-2021 , 8% Po latach” tłustych” w ostrołęckiej oświacie nadeszły lata porządku wg prawa. Trudne. Sprzątać prostować spłacać wychodzić na prostą po kimś zawsze się wiąże z krytyką poprzedników. Nikt z wymienionych z zarzutami nie zrobiłby niczego niezgodnego z prawem dla 12 tys. Elektrownia zburzona za +- 1.3 mld zarząd pobory >niż 12 tys. i nic. Nic nie rozumiemy! odpowiedz • oceń :

~Hej , 09:45 17-10-2021 , 100% @~???? Domyślam się że nie pracujesz w oświacie i nie pracujesz z tą kobietą w której nie ma człowieczeństwa. Nie posiadasz również dzieci a tym bardziej chorego dziecka którym też zostało wiele odebrane bo oszczędności. Chyba że napisała to sama pani G. Tłuste życie to mają państwo powyżej w artykule. odpowiedz • oceń :

~Żal straconych lat , 11:07 17-10-2021 , 100% @~???? Teraz tłuste dla experta, jego żony i familii.

Dla mieszkańców zmiana zdecydowanie na gorsze, jakość zarządzania porażająco niska, brak obycia, kultury, zasad.

Ale tego nie nauczysz się, to z domu wynosisz. Kruk sokoła nie urodzi. odpowiedz • oceń :

~:( , 11:12 17-10-2021 , 100% W urzędzie to samo zastraszanie. Ludzie na lekach, bo nie są w stanie normalnie funkcjonować, brak szacunku do człowieka i jego pracy. Strach spojrzeć na kogokolwiek, żeby nie zostać „odstrzelony”. Za ładna, za brzydki, za młoda, za stary, żona tego, mąż tamtej...Szukają, szukają jakby się pozbyć i swoich exportów wsadzić odpowiedz • oceń :

~lol , 11:45 17-10-2021 , 100% Do hej!Masz rację zapomniałem wspomnieć o najważniejszych dzieciach !...czyli o niepełnosprawnych ......tu dopiero jest problem....dzieci z lekką niepełnosprawnością często są przyjmowane do przedszkoli które nie są do tego przystosowane ....a właściwie mogą być przyjmowane tylko niestety zabrano od tych dzieci nauczycieli wspomagających więc nauczyciel musi sobie radzić sam a takie dziecko potrzebuje indywidualnego prowadzenia .....tak zgadzam się że poprzednia władza zostawiła po sobie mnóstwo błota które trzeba gdzieś zakopać i to będzie długo trwało ale przynajmniej dbała o oświatę.....więc nasi szanowni państwo zajęli się oświatą i to szybko...jak wcześniej napisałem brakuje dosłownie na wszystko .....więc pieniądze z komitetu rodzicielskiego są jak manna z nieba ....oczywiście nie jest to wpłata obowiązkowa ale prawie wszyscy wpłacają...oszczędności na dzieciach.....rodzice naprawdę są wyrozumiali ...ale jeszcze trochę i nie wytrzymają pękną .....a kwestia elektrowni i muzeum wyklętych czy chociażby fory Bema ....ktoś za to odpowie....znak jest jasny za elektrownię nie ......to już wiadome ....tak poprzednia władza dążyła do budowy i co....tyle pieniędzy to by starczyło na operacje dla dzieci ciężko chorych bo kto im pomoże jak nie my wpólnota ....razem możemy wszystko tylko trzeba chcieć a nie buzia w kubeł bo tak wygodnie.....nikt za to nie odpowie bo są kryci tak jak łaskawca Arkadiusz który się pokłonił przed prezesem brawo...nasze pieniądze są wydawane i nikt nie może z tym nic zrobić bo wymyślają jakieś nowe ustawy żeby tylko nam zabierać ...nie zgadzam się na to jako obywatel....a co robi muzeum wyklętych.....zatrudnione tam osoby biorą naszą kasę za nic .....mogą sobie codziennie pojeżdzić windą .....z górki na pazurki....Jam obywatel się na to nie zgadzam .... odpowiedz • oceń :

~Hej , 12:36 17-10-2021 , 100% @~lol Zgadzam się w pełni. Niezainteresowani nie wiedzą ile złego się dzieje i że tylko wszystko takie piękne na zewnątrz. Takie oszczędności. Rodzice powinni zabrać ze sobą taczkę i...wio pani G. odpowiedz • oceń :

~Hej tam rok 06-18 , 14:05 17-10-2021 , 13% @~Hej Patrzajta ludziska taczka! W minionych latach nauczycieli zwalniali wysyłali w niebyt fundowali okrojone etaty i taczek nie szykowali. Upokorzeni i wykorzystani z honorem odchodzili zostawiając miejsca znajomym zapisanych na wielu karteczkach. Potem tas i karta szczęśliwa wyciągnięta. odpowiedz • oceń :

~Rodzic mieszkaniec , 14:08 17-10-2021 , 50% @~lol Te pieniądze z nieistniejącego „muzeum”powinny przejść na oświatę. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:13 17-10-2021 , 63% @~Rodzic mieszkaniec Obecni nie wydają na muzeum ani na oświatę. Takie to rządy biznesmena. Tyle lat rządzili pracownicy oświaty, Załuska i Kotowski i było na oświatę. odpowiedz • oceń :

~Do cwaniaka , 15:14 17-10-2021 , 86% @~Hej tam rok 06-18 Zwolnienia były i będą. Czy Ty rozumiesz że cała ta akcja odbywa się kosztem dzieci? Nie życzę Ci mieć dziecka autystycznego czy niepełnosprawnego fizycznie. Nie wiesz w czym rzecz to zamilcz. Miasto dostaje na takie dzieci ogromne pieniądze i na nie się im to należy a nie na nich oszczędzać a sobie przyznawać holenderskie premie i nagrody.

Nigdy nie było tak źle. odpowiedz • oceń :

~Do wyżej pokrzywdzonego , 18:52 17-10-2021 , - @~Do cwaniaka Wiem w czym rzecz. Współczuję! A cwaniakiem nie jestem , nie byłem i nie będę. odpowiedz • oceń :

