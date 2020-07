Samorząd powiatu ufundował szpitalowi nowoczesny sprzęt medyczny [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Samorząd powiatu wspiera ostrołęcki szpital, przekazując na rzecz placówki nowoczesny sprzęt medyczny. W ostatnim czasie Starostwo Powiatowe ufundowało m.in. najnowocześniejszy USG z nawigacją umożliwiającą śledzenie igły do identyfikacji naczyń.



- Urządzenie wykorzystywane jest m.in. na oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjnym. Na bloku operacyjnym służy do nawigowania igłą w przypadku znieczuleń pacjentów różnymi igłami mówi doktor Urszula Drężek, anestezjolog z ostrołęckiego szpitala – Urządzenie ma trzy głowice, są one wykorzystywane również na intensywnej terapii. Można nim zbadać czy w jamie brzusznej pacjenta nie zebrał się płyn, do wykrywania tamponady serca, przy leczeniu zapalania płuc, w ortopedii przy blokadach. Pacjenci nie wymagają wówczas żadnych leków przeciwbólowych po operacji - wymienia doktor Drężek. - To bardzo dobre urządzenie, z którego lekarze się cieszą. Podnosi nie tylko komfort naszej pracy, ale przede wszystkim jakość leczenia. Bardzo za niego dziękujemy.



Starosta Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski przekazali również ostrołęckimi szpitalowi dodatkowe środki ochrony osobistej: półmaski, filtry oraz trzy generatory ozonu.