"Samozwańcza grupa" w MZK Ostrołęka? Prezes spółki odpowiada radnemu

Jeżeli chodzi o "likwidację działu księgowości" prezes wyjaśnił, że główna księgowa odeszła do innej firmy, a konkurs a to stanowisko nie został rozstrzygnięty i wówczas zapadła decyzja o przekazaniu księgowości na zewnątrz.

Po pierwsze, pracownicy mają za ten czas płacony dodatek 100% za pracę w święta, więc decydują się na dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie swoich zadań w tym czasie. Po drugie, pracodawca odpowiada za pracownika w godzinach jego pracy. Gdyby coś złego wydarzyło się podczas drogi do domu czy z domu lub podczas posiłku, wówczas pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

- Na wstępie zwracamy się z pytaniem do pana radnego, na jakiej podstawie ocenił, że osoby, z którymi spotkał się w dniu 29.09.2021 r. były tzw. "przedstawicielami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce" . Nasi pracownicy byli bardzo zaskoczeni, kiedy przeczytali w mediach lokalnych, że ich "przedstawiciele" spotkali się z panem radnym. Dlatego też pytają, kto wybrał tzw. ich "przedstawicieli", kiedy i gdzie? Wszystko wskazuje na to, że była to samozwańcza grupa 4 pracowników, która to już od dłuższego czasu prowadzi w firmie dziwne, nieuzasadnione, destrukcyjne działania - podkreślił w odpowiedzi prezes MZK Dariusz Domanowski.

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 20:11 19-10-2021 , 50% Dobry wieczór!



Złote czasy pp. Jagielskiego i Chrostowskiego, to już przeszłość? Przeminęły z wiatrem?



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Maria , 21:22 19-10-2021 , 50% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Durniu ty się przebierasz jak tu piszesz

Ojciec z matka pociechę wychowali odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:37 19-10-2021 , 50% @~Maria Dobry wieczór!



"Mario, jak wyglądasz nocą, jak w dzień?"



A i owszem, droga Mario: przebrałam się PiSząc te słowa. Siedzę właśnie, szczęśliwa, odprężona, z laptokiem na kolanach, ubrana jeno w delikatną, cieplusią podomkę. Niedługo przecież nadejdzie czas pa lulu.

Masz rację, moja droga: rodzice dumni z córci, aż miło. Mama nie może nachwalić się mnie przed koleżankami w pracy, dumny tata powtarza "zuch dziewczyna", częstując mnie ulubionymi cukierkami ślazowymi...



Pozdrawiam... Ania-Dziewczyna jak Łania, Dureń, Który Przebiera się jak PiSze... odpowiedz • oceń :

~Olo , 20:50 19-10-2021 , 62% Chcieliście Kulika i jego namiestników ? No cóż , miało być idealnie, a jak jest? odpowiedz • oceń :

~. , 20:54 19-10-2021 , 37% Racja.....mam kilku znajomych w MZK pracują od dawna i chwalą nowy zarząd ale jest kilka świętych krów którzy tęsknią za dawnymi czasami i więcej są na chorobowym niż w pracy. odpowiedz • oceń :

~Kierowca , 21:06 19-10-2021 , 50% Pracuję w tej firmie kilkanaście lat. Ostatnie 8 lat to depresja. Dziś z chęcią przychodzę do pracy i nie mam zastrzeżeń do rzadzocego....wiadomo każdy ma robić swoje.... odpowiedz • oceń :

~Kierowca , 21:07 19-10-2021 , 50% A złote czasy to były..... Za PANA KOBRZYNSKIEGO odpowiedz • oceń :

~Zbulwersowany , 21:18 19-10-2021 , 43% Witam bzdury pisze 3 lata i nic zapraszamy do spółki kłamstwo mechanicy nie mają co robić bzdury opowiada jaki konkurs na główną księgowową nigdy nie było przystanki można unas zwiedzać zapraszamy niech powie jakie koszty utrzymania tych gazowców i ile palą niech się pochwali co zrobił przez 3 lata bo zakład został cały odnowiony a prezesik co zrobił mieć myjnie i jeździ do konkurencji niech się pochwali ile kosztuje jedno mycie kłamstwo odpowiedz • oceń :

~Chwale sobie , 21:24 19-10-2021 , 50% @~Zbulwersowany W pracy trzeba pracować a nie o głupotach myśleć

Wreszcie jest spokój

obłuda to już przeszłość odpowiedz • oceń :

~Zbulwersowany , 21:34 19-10-2021 , 75% Czopku bzdury opowiadasz kawę pijesz z prezesem i panią Eweliną odpowiedz • oceń :

~Rys , 21:39 19-10-2021 , 100% @~Zbulwersowany Czopek jest tylko jeden

Tylko go nikt nie zaprasza odpowiedz • oceń :

~Wstyd , 21:41 19-10-2021 , 50% @~Zbulwersowany Za robotę wreszcie się brać

Nie pasuje zmien na inna

Panowie kierowcy już byli

odpowiedz • oceń :

~Zbulwersowany , 21:44 19-10-2021 , 50% Łukasz, to ty no to pięknie najpierw trzeba opluć człowieka brawo odpowiedz • oceń :

~Jarek , 21:46 19-10-2021 , 100% Jak wam źle to zmienić pracę

w pekpolu są przyjęcia odpowiedz • oceń :

~Łuna , 21:52 19-10-2021 , - @~Jarek Nie rozumiem ludzi,widocznie jest za dobrze jeśli zamiast pracować biegają nie wiedzieć za czym.

Jest bogata oferta pracy

Trochę ambicji i honoru

Zmienić prace

Ale honor jeszcze trzeba mieć i chęć do pracy również odpowiedz • oceń :

~aKler , 21:47 19-10-2021 , 75% Ja się Was pytam.

- Czy był obiecany wam wszystkim Kler ?

Ja wam odpowiada,

- Był.



odpowiedz • oceń :

~Hej , 22:04 19-10-2021 , 34% @~aKler Zmien leki nudzisz już naprawdę

A tak swoją droga idz im wyliż odpowiedz • oceń :

~Brak słów... , 22:08 19-10-2021 , 67% Zakładem MZK rządzi teraz klika, która razem pracowała w Targorze. Na czele stoi herszt, co oczernił na spotkaniu z Prezydentem Kulikiem byłego prezesa i mechaników. Prezes nie wie nawet jak ta grupa samozwańcza się nazywa, a którą usilnie próbuje wykończyć, co by nie patrzyła mu na ręce. Prezes odpisuje idiotyzmami. Kierowcy mają numery służbowe. Grafiki powinny wisieć z nr służbowymi, a nie z nazwiskami kierowców. RODO służy tylko do układania odpowiednich służb tym "zasłużonym" i "pracowitym" kierowcom - co skracają sobie kursy i rozbijają autobusy, a prezes ich kryje. odpowiedz • oceń :

~Sz? , 22:17 19-10-2021 , 0% @~Brak słów... Nerwosol weź bo popuścisz

A gdzie kryje?tam są kryjówki? odpowiedz • oceń :

~Pap , 22:25 19-10-2021 , 67% To prawda prezesik obstawił się zlodziejami co kradli paliwo bo porzednik pan prezes Chrostowski ich zwolnil targor górą proszę obejrzeć kto krzyczał że autobusy są niesprawne i dawam do myślenia dziwie się Panu Chrostowskiemu że jeszcze mu nie zrobił sprawy za pomuwienie teraz lampki się palom i nikt nie nażeka dziwne odpowiedz • oceń :

~Adam , 22:30 19-10-2021 , 50% Do kierowcy

Z chęcią przychodzisz teraz do pracy ,bo załatwiłeś normalne naprawy(nie wiązanie na sznurek i zaklejanie kontrolek). Jesteś pierwszym prezesem,bo zasłużyłeś na to. Ale jeszcze popadniesz w depresję odpowiedz • oceń :

~Baca , 22:54 19-10-2021 , 100% Dyrektorzy:Kobrzyński i Jagielski to byli Panowie z klasą.Nie jeździli służbowymi samochodami na prywatne wyjazdy.Obecny prezes ma 4 samochody,ale jeździ z żoną tylko służbowym za pieniądze podatników.Wstyd!!!!!!!! odpowiedz • oceń :

~Jaja jak berety , 23:08 19-10-2021 , 100% Pracuje tu od 7 lat i takiego marazmu, zastoju, konfliktów na zakładzie nigdy nie było.Dlaczego prezes mowi, ze mechanicy nie mają co robić, skoro te stare autobusy psują sie na potęgę, ktoś juz zauwazył i niech radni sie temu bliżej przyjrzą, jakie są teraz koszty utrzymania tych gazowców, nuech sie kurdupel z baleronem pochwalą ile one palą, kto podjął taką beznadziejną, zupelnię nieekonomiczną decyzję o zakupie tych długich gazowcow, co ledwo w ostrołęckich uliczkach w zakręt sie mieszczą,poza tym jezdzą często puste lub ewentualnie do połowy obłożone?Chrostoski zmodernizował cały zaklas, a aktualny prezesik z konkubiną przez 3 lata nie zrobili nic, a dotego podejmują tak bezsensowne, debilne decyzje, ze szlag trafia!Jak można mieć wlasną myjnie autobusową,a myć za grubą kasę autobusy u konkurencji. Teraźniejszy prezezik z konkuniną to tylko likwidować potrafią-zlikwidowali księgowość w firmie, zlikwidowali drugą zmianę na warsztacie, zlikwidowali dział zamowień publicznych i marketingu, zlikwidowali dział dotacji unijnych, zlikwidowali umowy na wynajem miejsc parkingowych itd.Gołym okiem widac,ze firma zamiast rozwijać sie dalej, zwija sie.za chwile zlikwidują wszystko, a firme sprywatyzują.Czy to nie hytry plan balerona?Czy ktoś tu komuś nie bedzie chcial sie odwdzięczyć za sfinansowanie kampani wyborczej?Pytam z ciekawości m, ktoś coś wie na ten temat?Aha, wtajemniczeni tez pewnie domyślają się, która firma prywatna wygra przetarg na sprzedaż mzk. odpowiedz • oceń :

~Aga , 23:12 19-10-2021 , 100% Czy "grupa samozwańcza "to ta co ciągle chodzi z listami i zbiera pod presją podpisy w zakładzie.Kogo oni reprezentują.... prezesika???? odpowiedz • oceń :

