Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. Sakralna perła Mazowsza, którą musisz zobaczyć

Sanktuarium św. Antoniego położone jest w sercu Ostrołęki. To świątynia z piękną, aczkolwiek również trudną historią, zachwycająca swoim wnętrzem. Ostrołęcki klasztor to jeden z ciekawszych zabytków Mazowsza, pokazujący, że w każdym zakątku województwa można znaleźć niesamowite budowle. Jego historia sięga XVII wieku!

Historia sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce sięga 1666 roku, kiedy to rozpoczęła się budowa świątyni. Jej fundatorem był mieszkaniec Ostrołęki Tomasz Gocłowski. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1696 roku. Wystarczy spojrzeć na daty, by upewnić się, że ostrołęckie sanktuarium to niezwykły budynek, który na przestrzeni lat był świadkiem niezwykłych wydarzeń.

Co działo się na przestrzeni lat w klasztorze? W 1864 roku właścicielem klasztoru był Skarb Państwa i to właśnie tu mieściły się miejskie urzędy. W tym samym obiekcie po latach była szkoła, a w czasie I wojny światowej świątynia służyła za szpital wojskowy.

Kościół ma też niezwykle trudną historię. W 1989 roku w ostrołęckim klasztorze doszło do pożaru. Dzięki wielu ludziom dobrej woli przywrócono świątyni dawny blask. Dziś wchodząc do sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce można się zachwycić - to kościół zbudowany w dawnym stylu, barokowym. Jednonawowy, z wieloma ołtarzami i zabytkowymi organami. Otaczają go krużganki, które mają niepowtarzalny urok, a także dziedziniec. Środek zdobią bogate w kolory malowidła, niesamowicie podkreślające dostojność tego miejsca. Ozdoba malarska ścian pokrywa zdecydowaną część wnętrza i odnosi się do patrona świątyni - św. Antoniego z Padwy.

W sanktuarium znajdują się również podziemia, które kryją grobowce dobroczyńców klasztoru, jak również zakonników. Pochowany jest tam m.in. wspomniany fundator świątyni Tomasz Gocłowski. Przy remontach fundamentów natrafiano na ludzkie szczątki, które zostały następnie złożone w podziemiach. Podziemne korytarze prowadzą przez cały kościół i są w większości nieznane wiernym. Kryją w sobie wiele tajemnic i przede wszystkim historię ludzi, którzy w nich spoczywają.

Ostrołęckie sanktuarium to jeden z najważniejszych ośrodków kultu religijnego w północno-wschodniej Polsce oraz jeden z najpiękniejszych mazowieckich zabytków. Przez ostatnie lata kościół przechodzi istotne zmiany - prowadzony był m.in. remont dachu, który ma sprawić, że klasztor jeszcze przez długie lata będzie cieszył oko zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów.

