Sejm podjął decyzję w sprawie aborcji. Jak głosowali posłowie z Ostrołęki?

REKLAMA

REKLAMA

"Kobiety będą wykonywać aborcję, bliscy będą im w tym pomagać. Rolą państwa nie jest sztuczne, na co wskazują dane statystyczne o karalności, utrzymywać obywateli w strachu o swoją przyszłość" -…

Dzień wcześniej posłanka Cwalina-Śliwowska występowała w Sejmie z mównicy właśnie w temacie aborcyjnego projektu. "Pozostawiając te przepisy uznalibyśmy, że skoro zamknęliśmy oczy, to aborcja zniknęła. Drodzy państwo, nie zniknęła. Kobiety będą wykonywać aborcję, bliscy będą im w tym pomagać. Rolą państwa nie jest sztuczne, na co wskazują dane statystyczne o karalności, utrzymywać obywateli w strachu o swoją przyszłość" - mówiła.

Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zakładający depenalizację i dekryminalizację aborcji. W głosowaniu wzięło udział 435 posłów. Za projektem było 215, przeciw - 218, wstrzymało się 2 posłów. W głosowaniu nie wzięło udział 23 posłów, w tym niektórzy... będący na sali obrad. Projekt zakładał depenalizację pomocnictwa w aborcji. Obecnie osobie, która pomaga w nielegalnie wykonywanej aborcji, oferuje pomoc w terminacji ciąży lub nakłania do takiego czynu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

To głosowanie w trakcie 15. posiedzenia Sejmu RP było jednym z najgłośniejszych. Izba niższa polskiego parlamentu sprzeciwiła się depenalizacji aborcji. A jak głosowali posłowie z Ostrołęki? Sprawdzamy!

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Taka prawda , 18:13 12-07-2024 , 77% Ta cała Żaneta to chyba powinna się przepisać do platformy, czy lewicy? Bo chyba jej się partie pomyliły, albo oszukała Szymona żeby wlesc do sejmu • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tyż prawda , 18:36 12-07-2024 , 31% @~Taka prawda A co ona Szymona żona? Kobieta wie co robi! Chłopy nie mają pojęcia! Któryś z nich był w zagrożonej ciąży? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Iza z Pszczyny , 18:39 12-07-2024 , 13% @~G5 Głosują jak kazał wódz i ty! Nienawiść twoja dotyka kobiety! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Szrot , 18:30 12-07-2024 , 84% Jak któryś posmarowal dobrze do tak barany beczo jak im każo-co to kasa robi z ludzi za kasę to nawet baba du.pe wylize i nie trzeba myć • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Skrobanka , 18:43 12-07-2024 , 100% Aborcja za komuny, kiedy urodził się Popiel była legalna i gdyby wtedy go wyskrobane, to by jego kochaś nie miał uciechy.

Czasem trzeba pomyśleć jak głosować. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ania - Róża Herbaciana , 19:04 12-07-2024 , 72%

Po decyzji Sejmu nasuwa się szereg pytań: jak przeżyła wynik głosowania nasza Żorżeta? Czy nie załamała się psychicznie? Czy nie wpadła w depresję? Czy nie ma przysłowiowego "doła?" Czy wydała jakiś komunikat? Czy będzie nadal "drążyła temat?". Czy nie spocznie, nim "wyjdzie na moje?" Czy będzie mogła z tym żyć? Czy nie odbije się to na jej zdrowiu? Czy nie straciła apetytu? Czy nie czekają ją bezsenne noce? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Amen , 19:42 12-07-2024 , 0% @~Ania - Róża Herbaciana Nasuwa się też inne pytanie? Jak niby ty fetujesz kolejne pomysły tortur na kobietach! Jak się czujesz na myśl, że będą umierać! Co zrobisz jak ciebie poproszą do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym? Czy nie wpadniesz w depresję na to wyzwanie! Czy nie złapiesz przysłowiowego” dola”! Czy wydasz jakiś komunikat jak radzisz sobie?! Czy będziesz nadal drążył(a) temat przewijając chore dziecko?! Czy nie spoczniesz w dozgonnej walce nad losem chorych niepełnosprawnych dzieci?! Czy będziesz mógł(a) żyć z wiedzą że kolejna kobieta umarła w zagrożonej ciąży?! Czy nie odbije się to na twoim zdrowiu psychicznym, śmierć?! Czy będziesz po tym przeżyciu mieć apetyt ? Będzie Ok!ŁAKNIENIE na PŁYNY wzrośnie, noce będą upojne! Na 100%%%.

„Będziesz miłował……a bliźniego swego jak siebie samego”. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 19:16 12-07-2024 , 25% Najgorzej jak taki Grabowski i czartoryski nie nawidzą kobiet a sobie dobrze zrobić Wstyd mi że na nich oddałam głos.. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Oj , 20:43 12-07-2024 , 100% @~Z ciemnogrodu…. Jak nie rozumiesz o czym jest artykuł to może książkę przeczytaj zamiast komentować. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mol książkowy , 20:57 12-07-2024 , 0% @~Oj A o czym? O tym?”Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego, likwidującej kary za pomoc w dokonaniu aborcji oraz wyłączającej karalność przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.”Projekt przepadł trzema głosami.

Nie ubliżaj! Podobno rozumiesz w czym rzecz! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Filip , 20:32 12-07-2024 , 100% No to szu je popielarza to mogla wyskrobac- 🌈😂 • zgłoś odpowiedz • oceń :

~jsjdj , 21:11 12-07-2024 , - A ja jestem za eutanazją starych bab. Mam prawo być • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.