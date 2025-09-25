eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Setne urodziny mieszkanki gminy Myszyniec. Pani Stefania świętowała wyjątkowy jubileusz

fot. gmina Myszyniecfot. gmina Myszyniec
Mieszkanka Zdunka w gminie Myszyniec, Pani Stefania Skiba, obchodziła niezwykły jubileusz – swoje setne urodziny. To rzadki i szczególny moment, który zgromadził lokalnych przedstawicieli władz oraz najbliższych jubilatki.

Uroczystość odbyła się z udziałem burmistrza Myszyńca Sławomira Ceberka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Młynarskiej, którzy osobiście złożyli gratulacje stuletniej mieszkance. Szczególnym akcentem uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego od Prezesa Rady Ministrów przez Magdalenę Kielewicz-Kaczyńską, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Pani Stefania, mimo zaawansowanego wieku, zachwyca wszystkich swoją pogodą ducha i życiową energią. Jak podkreślają przedstawiciele gminy, jej skromność i serdeczność stanowią wzór dla mieszkańców całej społeczności lokalnej.

Wyjątkowym elementem historii jubilatki jest jej długoletnie małżeństwo – Pani Stefania i jej mąż są razem już 73 lata, co stanowi piękny przykład trwałości i oddania. Stuletni jubileusz to nie tylko osobiste święto Pani Stefanii, ale także moment refleksji nad bogactwem ludzkiego doświadczenia i siłą charakteru, która pozwala z godnością przejść przez całe stulecie życia.

- Pani Stefanio, życzymy Pani zdrowia, spokoju i wielu kolejnych lat w otoczeniu najbliższych oraz męża, z którym kroczy Pani przez życie już 73 lata w małżeństwie. Niech każdy nowy dzień niesie radość i powody do uśmiechu! - czytamy w komunikacie gminy Myszyniec.

×