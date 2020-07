Sezon motocyklowy trwa - apel do motocyklistów i kierowców. Uważajmy!

REKLAMA

Wyższa temperatura i słoneczne dni powodują, że na drogach można spotkać więcej motocyklistów. Niestety wraz z rozpoczęciem sezonu motocyklowego dochodzi również do zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze.



Bez wątpienia pogoda sprzyja motocyklistom. Na drogach możemy spotkać coraz więcej użytkowników jednośladów.



Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie, zwłaszcza na początku sezonu. W niektórych miejscach może na drodze leżeć piach, kierowcy samochodów jeszcze przyzwyczajają się do większej liczby jednośladów na drodze. To wszystko w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń.



Pamiętajmy, że motocyklista w konfrontacji z samochodem zazwyczaj nie ma szans. Przed urazami chroni go jedynie kask, dobre ubranie, a przede wszystkim zdrowy rozsądek.



Motocykliści nie mają poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa, ani kontrolowanych stref zgniotu. Dlatego tak ważne jest, aby obie grupy przestrzegały przepisów i szanowały się nawzajem. To da szansę każdemu bezpiecznie dotrzeć do celu.



Kierowcy samochodów też powinni być bardziej świadomi, że na drogach znajduje się więcej miłośników ,, dwóch kółek”. Wykonując np. manewry włączania się do ruchu, czy tez zmiany kierunku jazdy powinni kilkukrotnie patrzeć w lusterka oraz wykazywać się większą uwagą i skupieniem.



Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o szczególną rozwagę. Pamiętajmy: dobrym kierowcą nie jest ten, komu wydaje się, że potrafi dobrze jeździć, ale ten, kogo umiejętności przewidywania przewyższają umiejętności jazdy.

Policjanci z ostrołęckiej ,, drogówki” codziennie pełnią służbę na szybkich motocyklach, zwracają uwagę, m.in. na prędkość zarówno kierowców aut, jak i jednośladów, a także wymagane uprawnienia do kierowania.

W przypadku kierowców aut i jednośladów, którzy będą traktowali drogę publiczną, jak tor wyścigowy nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Każdy na drodze ma prawo czuć się bezpiecznie. Kierowcy, którzy będą o tym zapominali nie bacząc na bezpieczeństwo innych użytkowników dróg czekają surowe konsekwencje.

Ostrołęccy policjanci zwracają się z apelem do motocyklistów i kierowców samochodów – uważajmy!

podkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka