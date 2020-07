Sezon rowerowy w pełni. Kilka ważnych zasad

REKLAMA

Rower jako środek transportu lub rekreacji sprawdza się znakomicie. Szczególnie latem, gdy znacznie przyjemniej jest poruszać się jednośladem, niż stać samochodem w korkach. Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mają w związku z tym uprawnienia, ale i obowiązki. Nic nie zwalnia ich z przestrzegania przepisów. Przypominamy zatem kilka podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się rowerem.



Rower to nie tylko beztroska przyjemność. Poruszając się nim nie chroni nas karoseria, ani poduszki powietrzne. W sposób szczególny trzeba też obserwować otoczenie, ponieważ każde zderzenie lub upadek może skończyć się nieprzyjemnymi lub tragicznymi w skutkach konsekwencjami.



Co mówią przepisy ruchu drogowego?:



- kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,

- kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,w razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni,

- dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,



Kiedy możemy korzystać z chodnika?:



- opiekujemy się kierującym rowerem, jeżeli nie przekroczył 10 lat życia,

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów,

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).



Na bezpieczeństwo rowerzystów znaczący wpływ ma ich zachowanie w ruchu drogowym, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też właściwie wyposażony rower.



Podstawowe wyposażenie naszego roweru:



- z przodu – jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

- z tyłu – jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

- co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.



Mimo, że nie jesteśmy zobowiązani przepisami do używania kasków ochronnych, to zachęcamy do ich używania. Podczas upadku chronią nas przed uszkodzeniem głowy.



podkom. Tomasz Żerański