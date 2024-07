Sezon turystyczny 2024 – odpoczywam na Mazowszu!

REKLAMA

Pod hasłem „Odpoczywam na Mazowszu" członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska oraz zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego Izabela Stelmańska otworzyły dziś sezon turystyczny na Mazowszu. Wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin", towarzyszyła promocja przewodników turystycznych: „25 mikrowypraw po Mazowszu", „Mazowsze nad wodą" i „Z rodziną przez Mazowsze".

Do odpoczynku na Mazowszu zachęcała Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Mazowsze jest przepiękne. Naszym bogactwem jest różnorodność – krajobrazów, zabytków, kultury, tradycji i sztuki. Mamy wspaniałe parki, zamki, pałace, ale też jeziora i rzeki. Zachęcam do poznawania, zwiedzania i podziwiania Mazowsza.

Nową kampanię wizerunkową województwa mazowieckiego pod nazwą „Odpocznij na Mazowszu" zachęcającą do tego, aby poznawać tutejszą kulturę, sztukę, przyrodę i wybrać ten region jako swój cel podróży na wakacje, przedstawiła Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego. – W 2022 roku wciągnęliśmy Państwa w zabawę mazo przygoda, mazo czas, mazo historie, mazo miejsca, wszystko to, co można połączyć z przedrostkiem „mazo", czyli przedrostkiem, który tworzy naszą piękną nazwę „Mazowsze". Wiemy już, że ruch turystyczny rośnie z roku na rok i za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dali się wciągnąć w tę mazo przygodę, mazo wędrówkę po Mazowszu.

W 2024 roku kampanię rozszerzono o hasło „Odpoczywam na Mazowszu". Powstały nowe kreacje graficzne, m.in. na paczkomatach, budynkach czy pojazdach transportu zbiorowego. Dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ruszył z akcją, w ramach której do każdej paczki, dostarczonej do oznakowanego grafiką kampanii paczkomatu, jest dołączony jeden z przewodników „25 mikrowypraw po Mazowszu", „Mazowsze nad wodą" lub „Z rodziną przez Mazowsze" jako inspiracja do zaplanowania swoich wakacji.

O historii, kulturze i atrakcjach Centrum Folkloru Polskiego „Karolin"

Historię i kulturę Centrum Folkloru Polskiego „Karolin" przedstawił Krzysztof Kurlej, menedżer Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze". – Znajdujemy się na tym terenie już od 76 lat. W 1948 roku powstał zespół „Mazowsze" i właśnie ten pałac w Karolinie wybrano na jego siedzibę. Pałac oddano do użytku w 1911 roku, był on wtedy własnością Towarzystwa Lekarskiego Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Zmęczonymi.

Wokół pałacu rozciąga się malowniczy park z dwiema ścieżkami edukacyjnymi – historyczną i przyrodniczą. Ścieżka historyczna opowiada o dziejach zespołu „Mazowsze", a przyrodnicza przedstawia bogactwo bujnej przyrody, którą można obserwować w parku. Dodatkowo pałac, w którym mieści się Centrum Folkloru Polskiego „Karolin", przeszedł rewitalizację, dzięki czemu zachwyca odnowionymi elewacjami i wnętrzami.

Moc inspiracji – przewodniki turystyczne po malowniczym Mazowszu

W podróż po Mazowszu warto zabrać nowe przewodniki turystyczne „25 mikrowypraw po Mazowszu", „Mazowsze nad wodą" i „Z rodziną przez Mazowsze". Magdalena Budkiewicz-Suchecka, współautorka przewodnika „Z rodziną przez Mazowsze", opowiedziała o swoich TOP 3 miejscach, które warto zobaczyć wspólnie z rodziną podczas wycieczki:

Stacja Muzeum w Sochaczewie, gdzie można zobaczyć zabytkowe lokomotywy;

Położone na nadwiślańskiej skarpie zoo w Płocku, w którym można zobaczyć ponad 600 gatunków zwierząt i które oferuje wiele wspaniałych atrakcji dla najmłodszych, m.in. placów zabaw i parków linowych;

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, łączące historię, przyrodę i sztukę.

– To jest sztuka przez wielkie „S" połączona z kulturą i architekturą – mówiła Magdalena Budkiewicz-Suchecka. – Rodziny z dziećmi uczą się obcować ze sztuką, która jest na wyciągnięcie ręki. Resztę inspiracji można znaleźć w przewodniku „Z rodziną przez Mazowsze".

Kolejne inspiracje na podróże po Mazowszu przedstawił Grzegorz Hubert Gerek, współautor przewodników „25 mikrowypraw po Mazowszu" i „Mazowsze nad wodą".

– Kiedy rok temu dostałem propozycję bycia współautorem tych przewodników, to pojawił się od razu pierwszy problem, jak wybrać 25 mikrowypraw, skoro na Mazowszu można zrobić ich nawet 250 albo i 750. Więc należało dokonać jakiegoś wyboru i jest to wybór subiektywny – opowiadał Grzegorz Hubert Gerek. W swojej wypowiedzi wyróżnił 3 mikrowyprawy:

Nadbużańska Kraina Spokoju, gdzie można znaleźć nie tylko ciekawe atrakcje, jak na przykład kapliczka św. Jana Nepomucena spod Sadownego, zwana również Wędrującym Janem, ale przede wszystkim można zaznać błogiego spokoju i odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku;

Od ławeczki Himilsbacha do ławeczki w Wilkowyjach – to mikrowyprawa po Mazowszu dla miłośników historii, w tym Jana Himilsbacha, czyli polskiego aktora, pisarza i scenarzysty oraz znanego polskiego serialu „Ranczo".

Wyprawa na Ptaki – kolejna atrakcja polegająca na obserwowaniu ptasiego życia.

Więcej inspiracji na podróże po Mazowszu można znaleźć w przewodnikach, których współautorem jest Grzegorz Hubert Gerek – w „25 mikrowypraw po Mazowszu" i „Mazowsze nad wodą". To zbiór atrakcji i miejsc, które można odwiedzić zarówno podczas dłuższego urlopu, jak i podczas krótkiego wypadu na weekend.

Inspiracje do podróży – przewodniki turystyczne

Przewodniki turystyczne „25 mikrowypraw po Mazowszu", „Mazowsze nad wodą" i „Z rodziną przez Mazowsze" już od 12 lipca będą dostępne w punktach informacji turystycznych wymienionych na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Aby otrzymać komplet przewodników, należy wysłać e-mail na adres: marketing@mazovia.pl i umówić się na ich odbiór lub wysyłkę. Można je znaleźć również w wersji online, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, na stronie mazowsze.travel.