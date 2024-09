Siedem osób rannych w groźnym wypadku [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Wczoraj wieczorem doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego na trasie Ciechanów-Sońsk. Siedmiu uczestników wypadku trafiło do szpitala. Jak ustalili policjanci, przyczyną całego zdarzenia było uderzenie toyoty w łosia, a następnie seria kolejnych zderzeń.



Wczoraj wieczorem, około godziny 22:50, na drodze między Ciechanowem a Sońskiem doszło do serii kolizji, w których rannych zostało siedem osób.



Pierwsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Bardonki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 24-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc toyotą od strony Ciechanowa, zderzył się z łosiem, który nagle wbiegł na jezdnię.



Kilka minut później w tym samym miejscu doszło do kolejnego, jeszcze poważniejszego wypadku. Kierujący volvo, 43-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Sońska, uderzył w uszkodzoną toyotę. Niestety, w momencie zdarzenia, pięciu innych kierowców zatrzymało się, aby udzielić pomocy poszkodowanemu 24-latkowi. Niestety, kierowca volvo uderzył również w tę grupę osób. Po tym zdarzeniu, samochód marki volvo najechał na leżącego na drodze łosia i zderzył się jeszcze z pojazdem marki Skoda.



W wyniku tych zdarzeń siedem osób zostało przewiezionych do szpitali w Ciechanowie i Płońsku. Kierujący volvo był trzeźwy.