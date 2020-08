Sierpniowy repertuar Kina Jantar. Co zobaczymy?

REKLAMA

REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym repertuarem Kina Jantar w Ostrołęce. Wśród licznych propozycji filmowych jest kilka premier i kinowych hitów – krótko mówiąc, dla każdego coś miłego.



PETTSON I FINDUS - WIELKA WYPROWADZKA

Prod. Niemcy 2020, familijny, 80 min.

Kiedy z małego kotka robi się większy kot, to już nic nie będzie takie jak dawniej. Przekonuje się o tym Pettson, kiedy jego (dotychczas) mały koci podopieczny, Findus, dorasta i nabiera coraz to większej samodzielności.

Żywiołowy Findus nie może nacieszyć się swoim nowym materacem, skacze po nim i skacze, co irytuje nieco starszego, zmęczonego Pettsona. Idealnym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzka do wybudowanego specjalnie przez Pettsona domku zabaw. Ale chodzący swoimi ścieżkami Findus wyobraża sobie swoją przeprowadzkę inaczej niż jego przyjaciel. Jak potoczą się losy tej dwójki lubianych przez dzieci bohaterów?





NIEOBLICZALNY

Prod. USA 2020, thriller, 130 min.

Tego ranka Rachel jest już spóźniona do pracy, a przedzieranie się przez zakorkowane miasto to prawdziwa walka z czasem. Wszyscy kierowcy wokół są sfrustrowani i wzburzeni, ale jeden z nich jest tykającą bombą. Przepełniony gniewem i nienawiścią do świata, kipiący rządzą wymierzenia sprawiedliwości za wszystkie swoje nieszczęścia, tylko czeka na znak od losu. Gdy Rachel zatrąbi na niego na światłach, nieznajomy ruszy za nią w pogoń, gotowy dać jej bolesną lekcję. To co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie z człowiekiem, który nie ma już żadnych hamulców.





JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ

Prod. Francja 2019, dramat/komedia, 120 min.

Paulette wraz z małżonkiem prowadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nastolatki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu. Niestety po nagłej śmierci męża Paulette odkrywa, że szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi wziąć sprawy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm i rewolucja seksualna, które z dnia na dzień zmieniają społeczeństwo i świat dookoła. Aby ratować szkołę, Paulette łączy siły ze swoją pierwszą miłością – André , ekscentryczną przyrodnią siostrą – Gilberte oraz surową zakonnicą Marie-Thérèse. Nieoczekiwanie jednak sama zaczyna mieć wątpliwości co do własnych poglądów i przekonań. Czy to możliwe, żeby miała stać się… wyzwoloną kobietą?

Pełna wdzięku i humoru opowieść o kobiecości, równości płci oraz o tym, że małżeństwo to prawdziwa…. szkoła przetrwania. Inspiracją do filmu były autentyczne poradniki dla kobiet oraz własne, rodzinne wspomnienia reżysera.





POLOWANIE

Prod. USA 2020, thriller/akcja, 120 min.

Dwanaścioro obcych sobie ludzi budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są i jak się tu znaleźli. Nie wiedzą, że zostali wybrani... w bardzo nieoczywistym celu. Tym celem jest tytułowe polowanie. W cieniu internetowej teorii spiskowej grupa wybrańców gromadzi się w oddalonym domostwie, aby polować na zwykłych ludzi w ramach... sportu. Ale wybrańcy nie wiedzą, że jedna z tych, na których będą polować, Crystal, zna tę grę lepiej niż oni. Sytuacja się zmienia, a role odwracają. Pozbywając się kolejnych osób, Crystal dociera do tajemniczej kobiety, która stoi w samym centrum tej przerażającej gry.





SCOOBY-DOO!

Prod. USA 2020, animacja, 120 min.

W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki. Scooby – Doo! pokazuje początki wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód, Scooby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną "apsokalipsę". Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scooby’ego i poznają jego przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.





WYPRAWA MAGELLANA

Prod. Hiszpania 2019, animacja, 90 min.

Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewillę w 1519 roku pod dowództwem odważnego podróżnika – Ferdynanda Magellana wraz z jego załogą liczącą ponad 200 marynarzy. Trzy i pół roku później do tego samego portu dopływa już tylko jeden statek z zaledwie kilkunastoma osobami na pokładzie pod kierownictwem Juana Sebastiano Elcano. Wyprawa dookoła świata zakończyła się sukcesem, co jednak wydarzyło się w jej trakcie? Oto prawdziwa opowieść! Walka z żywiołem oceanu, rajskie wyspy, o których nie śniło się nikomu, nieznane plemiona, niespodziewana miłość oraz wielkie piękno i jeszcze większe niebezpieczeństwa, które czyhały na śmiałków w każdej sekundzie. Przed Wami najbardziej niesamowita wyprawa świata, która zmieniła kurs historii… na zawsze!





SAMSAM

Prod. Francja 2019, animacja, 90 min.

Młody i nieustraszony Samsam ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater: kochających super-bohaterskich rodziców, grupę super przyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu… Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy. Bo ta, nie wiedzieć czemu, jeszcze się nie ujawniła! Pewnego dnia Mega – nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samasam wyrusza wraz z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi supermocami, jakie można zdobyć.





WŁOSKIE WAKACJE

Prod. Wlk.Brytania/Włochy 2020, dramat, 120 min.

Robert i jego syn Jack przyjeżdżają do Włoch, by jak najszybciej sprzedać rodzinną willę. Okazuje się jednak, że dom wymaga gruntownego remontu, ich przymusowe wakacje potrwają dłużej niż zakładali, a w malowniczej Toskanii... wszystko można zacząć od nowa.





BABYTEETH

Prod. Australia/USA 2019, dramat/komedia, 120 min.

Poważnie chora nastolatka Milla zakochuje się w drobnym handlarzu narkotyków Mojżeszu. Ten fakt staje się najgorszym koszmarem jej rodziców. Nie tak wyobrażali sobie chłopaka córki. Okazuje się, że wraz z pierwszymi pocałunkami w Millę wstępuje nieznane dotąd pragnienie życia. Sprawy wymykają się spod kontroli, a tradycyjna moralność przestaje obowiązywać. Milla pokazuje rodzicom, Mojżeszowi i wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia. Jak dobrze jest nie być martwym. Pełen humoru portret nastolatki, która uczy się przekraczać wszelkie granice w ekstremalny sposób.





FURIE

Prod. Australia 2020, horror, 120 min.

Młoda kobieta zostaje porwana i wbrew swojej woli staje się uczestniczką gry, której stawką będzie jej życie.





SAMI BEZ MAMY

Prod. Włochy 2019, komedia, 100 min.

Co się dzieje, gdy dotychczasowy porządek rzeczy zostaje zakłócony i dzieci, które były pod opieką troskliwej mamy, trafiają pod skrzydła skoncentrowanego na pracy ojca? Wiadomo, KATASTROFA! W filmie "Sami bez mamy" jest ona nie tylko spektakularna, ale także strasznie śmieszna. Bo przecież trudno nie płakać ze śmiechu, gdy główny bohater, Carlo pojawia się na zebraniu zarządu swojej firmy z... króliczymi zębami. Ale ta komedia, która odniosła ogromny sukces we Włoszech, ma też drugie dno. Sprawia, że rodzice zaczynają się zastanawiać, czy aby na pewno poświęcają swoim dzieciom wystarczająco dużo czasu i uwagi..





WIKING I MAGICZNY MIECZ

Prod. Belgia/Francja/Niemcy 2020, animacja, 120 min.

Wigi jest synem wodza wikingów mocarnego Halvara. Jego tatko ma złote serce, ale działa szybciej niż myśli, co niestety jest źródłem problemów całego plemienia. Wigi może nie ma ojcowskiej siły i postury mamuta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. Obie te cnoty okażą się kluczowe, gdy na skutek złowrogiej klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty posąg. Dzielny chłopak kompletuje załogę, która wyruszyć ma na poszukiwania magicznej wyspy. Według legendy tylko tam można odczynić czar i przywrócić mamie jej dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko Halvar i kudłata drużyna walecznych wikingów będą musieli zmierzyć się z potężnymi falami, wrednymi stworami i wyjątkowo bezczelnym wrogiem, który podąża za nimi wiosło w wiosło. Stawką okaże się nie tylko dobro kochanej rodzicielki, ale los całego plemienia.





ZWIERZOGRÓD

Prod. USA 2016, animacja, 90 min.

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś - czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką. Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie marzenia spełniają się od razu...Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hops, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick…





KLUB ROZWODNIKÓW

Prod. Francja 2020, komedia, 120 min.

Dotkliwie poturbowany przez życie małżeńskie, zdradzony przez swoją ukochaną żonę, Ben odzyskuje wolność, ale nie bardzo wie, co z nią zrobić. Najchętniej mazałby się w kącie i rozgrzebywał resztki swojego złamanego serca. Na szczęście może liczyć na dawnego kumpla Patricka, dla którego rozwód to istna ucieczka z Alcatraz! Dopiero teraz czuje, że żyje i tego samego zamierza nauczyć Bena. Założony przez nich Klub Rozwodników, to miejsce niekończącej się balangi, gdzie króluje wolna miłość, a długość trwania związku liczy się w godzinach, a nie w latach. Ben okazuje się pojętnym uczniem, a odzyskaną radość życia podkreśla kolejnymi skandalicznymi wybrykami. Jednak, gdy pozna pewną uroczą Marion okaże się, że w sercu wciąż jest niepoprawnym romantykiem. I wszystko wskazywałoby na to, że znów szczęśliwie ułoży sobie życie… ale od czego ma się przyjaciół!?





ARAB BLUES

Prod. Francja 2019, komedia, 110 min.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Komedia "Arab Blues" przypomina, że powroty w rodzinne strony nie zawsze bywają łatwe. Tak jest w przypadku wychowanej we Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tunezji, aby otworzyć gabinet psychoanalityczny. Na miejscu okazuje się jednak, że nie tylko nikt tam na nią nie czeka, ale jej zawód i styl życia nawet najbliższym krewnym wydają się cokolwiek podejrzane. Kulturowe różnice generują serię pomyłek i nieporozumień, które debiutująca reżyserka Manele Labidi ze swadą rozbraja humorem. Niezależna, niezamężna, żyjąca na własnych zasadach Selma jest solą w oku konserwatywnej rodziny i miejscowej władzy. W ulubionych dżinsach i z papierosem w ustach szybkim krokiem przemierza ulice, korytarze i pokoje, odkrywając po drodze nie tylko absurdy lokalnego prawa, ale i własną tożsamość. Charyzma, urok i ekranowy magnetyzm odtwórczyni głównej roli, Golshifteh Farahani, sprawiają, że od początku kibicujemy szalonym planom psychoanalityczki. Kibicujemy też jej kolejnym pacjentom, którzy - wychowani w opresyjnej kulturze - wreszcie przyznają sobie prawo do depresji, lęku i bycia tym, kim naprawdę są.





NAJŚWIĘTSZE SERCE

Prod. Hiszpania 2020, dokumentalizowany, 100 min.

Znana pisarka Lupe Valdes poszukuje inspiracji do książki i natrafia na tajemniczą historię sprzed lat. Wyrusza do Francji, miejsca tajemniczych objawień, gdzie w szklanej trumnie spoczywa nietknięte przez czas ciało wizjonerki, św. Małgorzaty Alacoque. 300 lat temu Jezus objawił jej swoje... Serce i przekazał 12 obietnic dla ludzi, którzy będą Je czcić. Pisarka ulega fascynacji tą historią i podejmuje prywatne śledztwo. W jego trakcie spotyka świętych, papieży, ale i spiskowców, odkrywa cuda, a także zbrodnie. Wraz z bohaterką widz poznaje źródła i historię czci Najświętszego Serca Jezusa – kultu, który jak nic innego naznaczył ostatnie trzy wieki historii Kościoła. Przebywa drogę od małej francuskiej miejscowości, w której zapłonęła iskra kultu, przez Watykan, gdzie papież poświęca całą ludzkość i świat Najświętszemu Sercu, po Łagiewniki, gdzie Jezus objawił, jak wielką miłością przepełnione jest Jego Serce. Dociera wreszcie do miejsc cudów eucharystycznych. To tam na Hostii zmaterializowały się cząstki Najświętszego Serca. Intrygujący film fabularno-dokumentalny odkrywa przed widzem sedno kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe.





NAPRZÓD

Prod. USA 2020, animacja, 90 min.

Janko i Bogdan, dwóch nastoletnich braci elfów postanawia zbadać, czy magia wciąż istnieje. Chłopcy otrzymują na 16. urodziny Janka zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda się im to jednak tylko połowicznie... Bracia mają 24 godziny, aby odnaleźć drugie pół ojca! Aby zaklęcie zadziałało w pełni będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki.





ROCCA ZMIENIA ŚWIAT

Prod. Niemcy 2019, familijny/przygodowy, 80 min.

Zabawna i odważna Rocca prowadzi ekscentryczne życie. Dzieciństwo, ze względu na pracę ojca, spędziła w towarzystwie astronautów, a ostatnio zdarzyło się jej uratować pasażerów samolotu. Dla 11-latki mieszkającej samodzielnie w wielkim domu z ocaloną z wypadku wiewiórką nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy tylko pojawia się taka potrzeba, rozprawia się ze szkolnymi tyranami, pomaga osobom bezdomnym i z niekończącym się optymizmem zjednuje ludzi wokół siebie.





DOLINA BOGÓW

Prod. Luksemburg/Polska/USA 2019, fantasy, 120 min.

W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa, który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela. Widz pozostaje z pytaniami: Jak daleko można posunąć się dla miłości? Jakie tajemnice skrywa mityczna ziemia Navajo?





NIE TAK MIAŁO BYĆ

Prod. Szwecja 2020, dramat, 120 min.

Rozwiedziona Alice nie widziała swoich dzieci od dwóch miesięcy. Postanawia uprowadzić je i wywieźć na Wyspy Kanaryjskie.





SOLAN I LUDWIG MISJA KSIĘŻYC

Prod. Norwegia 2020, animacja, 80 min.

Trwa wielki wyścig na Księżyc. Drużyny z całego świata pragną jako pierwsze umieścić swoje flagi na jego powierzchni. Wkrótce o podróży w kosmos zaczynają marzyć także śmiały Solan i nieco bardziej ostrożny Ludwik. Ich pojazdem ma się stać rakieta zbudowana przez Alfiego – przyjaciela, który w domowym zaciszu opracowuje niecodzienne wynalazki, nie zawsze udane… Na miejsce startu przybywa ekipa telewizyjna, a przygotowania do lotu śledzi w napięciu cały kraj. Wszyscy trzymają kciuki za dzielnych, choć nietypowych astronautów. Czy Solan i Ludwik zrealizują swoje marzenie i staną się słynnymi astronautami? Czy jako pierwsi postawią na Księżycu swoje łapy, a potem wrócą cali i zdrowi? Ich podróż będzie pełna niespodzianek!





DEMONY PRERII

Prod. USA 2018, horror, 130 min.

Zachód końca XIX wieku. Wiecznie nieobecny mąż, izolacja i bezkresne prerie doprowadzają Lizzy do szaleństwa. Samotność i nieokiełznany, ponury krajobraz osaczają kobietę, która musi stawić czoło mrocznej obecności i swoim własnym paranojom.





BRAHMS: THE BOY II

Prod. USA 2020, horror, 130 min.

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej. Gdy to zrozumieją, ich życie nie będzie należeć już do nich…





MAŁGOSIA I JAŚ

Prod. USA 2020, horror, 130 min.

Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód i brak pracy zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś odwiecznym życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu, Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…





ZIEJA

Prod. Polska 2020, biograficzny/dramat, 120 min.

Lata 70-te. Major SB chce "kupić" naiwnego księdza Zieję i zrobić z niego agenta, który skompromituje opozycję. Przesłuchania księdza stają się naturalnym pretekstem do wędrówki przez historię Polski wieku dwudziestego - od wojny bolszewickiej 1920 roku, przez II wojnę światową, aż do czasów współczesnych. Okazuje się, że naiwny ksiądz Zieja to mądry buntownik. Nie godził się na świat, w którym żył. Wyprzedzał swoją epokę. Samotna wędrówka bez paszportu do Rzymu w latach 30-tych, była myśleniem o Unii Europejskiej. Udzielenie katolickiego pogrzebu samobójczyni (w latach 20-tych ubiegłego wieku), to sprzeciw wobec kościelnych reguł. Głoszenie hasła "nigdy nie zabijaj nikogo, nawet swoich wrogów" w czasie II wojny światowej było sprzeciwem wobec mitów patriotycznych i zapowiadało modne później postawy pacyfistyczne. Zieja stawiał na szali swoje życie i wolność, w imię wyznawanych wartości moralnych, etycznych i religijnych. Film "Zieja" wyrasta z nurtu polskiego katolicyzmu, który jest oparty na wysokich standardach etycznych, ubóstwie i tolerancji oraz szacunku i miłości do drugiego człowieka.





POJEDYNEK NA GŁOSY

Prod. Wlk. Brytania 2019, komedia, 120 min.

Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że "piosenka jest dobra na wszystko". Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa. Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek. Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć końca, co niekorzystnie wpływa na atmosferę w zespole. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej nuty porozumienia, ich wymarzony występ w Royal Albert Hall stanie pod znakiem zapytania.





O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA

Prod. Australia 2019, animowany, 90 min.

Kiedy zmiany klimatyczne nie są fantastyczne – czas na wielką przygodę, która ocali zwierzaki i przywróci równowagę w przyrodzie! Zabawna animacja dla całej rodziny z dynamiczną akcją, ale również z wielkim przesłaniem. Film na podstawie scenariusza autora hitu „Szajbus i pingwiny”, który w polskich kinach zobaczyło ponad ćwierć miliona widzów! W odległym zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagrożone gatunki zwierząt znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i dobrobytu jest magiczne drzewo, które spełnia życzenia. W krainie tej mieszka mała oposica Klara, której największym marzeniem jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi dzień, w którym mieszkańcy Sanktuarium zbierają się pod konarami magicznego drzewa – Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na głos swe mroźne pragnienie. Niestety w efekcie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojąco ciemne chmury.





ZŁOTOKAP

Prod. Islandia 2020, dramat, 120 min.

„Gullregn” opowiada historię Indíany Jónsdóttir, mieszkającej w bloku pełnym imigrantów, którymi gardzi. Sama żyje z żerowania na systemie opieki społecznej, a w swoim niewielkim ogrodzie hoduje zdobywające nagrody drzewo złotokapu. Świat Indíany załamuje się, kiedy jej jedyny syn pojawia się z dziewczyną z zagranicy…





POD POWIERZCHNIĄ

Prod. Belgia/Norwegi/Szwecja 2020, thriller/dramat/akcja, 110 min.

Jak długo jesteś w stanie wytrzymać "Pod powierzchnią"? Film opowiada historię dwóch sióstr, których relacje nigdy nie były łatwe. Dziewczyny odziedziczyły po matce pasję do nurkowania, która pomaga im również w skracaniu dystansu pomiędzy nimi. Duża część filmu toczy się pod wodą, gdzie młodsza z sióstr Tuva, zostaje przygnieciona przez skałę na dnie morza. Jej starsza siostra Ida musi jak najszybciej znaleźć pomoc, niestety w promieniu kilku kilometrów nie ma żywej duszy. Rozpoczyna się morderczy wyścig z czasem, w którym każda sekunda jest na wagę życia i śmierci.