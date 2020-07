Składanie wniosków do MOPR

REKLAMA

Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) na okres zasiłkowy 2020/2021 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.



Przypominamy, że w tegorocznym okresie zasiłkowym składamy wnioski o przyznanie świadczeń:

- Świadczenia "Dobry Start",

- Świadczeń rodzinnych,

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- Specjalny zasiłek opiekuńczy.



Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację, w wersji elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej).



PRZYPOMINAMY!

Nadal obowiązuje stan epidemii i bezpośrednia obsługa interesantów realizowana będzie przy zachowaniu wymaganych rygorów sanitarnych, co może się wiązać z wydłużonymi kolejkami.

W związku z powyższym zachęcamy do sprawdzonych już sposobów załatwiania spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych: tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub eBankowości, czy też możliwości złożenia wniosku poprzez wysłanie pocztą lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Hallera 12 (od strony parkingu).



Bezpośrednia obsługa możliwa będzie w godzinach przyjmowania interesantów przy zachowaniu bezpiecznej, wymaganej 1,5 m odległości między osobami. Klient po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. Z uwagi na ograniczenia lokalowe budynku przy ul. Hallera 12 i wymogi sanitarne w tym samym czasie, możemy obsłużyć jednocześnie 20 osób.



Pozostałe osoby będą zmuszone poczekać na zewnątrz budynku w oczekiwaniu na swoją kolej. W celu usprawnienia obsługi interesantów przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.



Jednocześnie przypominamy o możliwości kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu - 29 760-74-71 lub 29 760-74-72.