Ślub, zniknięcie i „Sebuś” w akcji! Kino Jantar zaprasza na komediowy hit sezonu [WIDEO]

W aktualnym repertuarze Kina Jantar w Ostrołęce można znaleźć wiele ciekawych propozycji, które pozwolą na chwilę relaksu i całkowitego oderwania od rzeczywistości. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje polska produkcja pod tytułem „Dalej jazda 2!”. Jest to wyjątkowa propozycja dla każdego, kto szuka w kinie dobrej zabawy, lekkości i historii pełnej ciepła.

W kontynuacji kinowego przeboju powraca uwielbiana para, Józiek i Ela. To stare dobre małżeństwo postanawia w końcu stanąć na ślubnym kobiercu, jednak droga do ołtarza okazuje się znacznie bardziej wyboista, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Rodzinne przygotowania błyskawicznie przeradzają się w serię zabawnych i zupełnie nieoczekiwanych zdarzeń. Wszystko zaczyna się od tajemniczego zniknięcia panny młodej, co wymusza na pozostałych bohaterach wyruszenie w pełną emocji podróż w rodzinne strony.

Podczas tej zwariowanej wyprawy widzowie śledzą losy wielu barwnych postaci. Antoni Kryska zyskuje niespodziewaną szansę na znalezienie miłości życia, a w tym samym czasie Andrzej podejmuje walkę o ratowanie swojego małżeństwa z Basią. Cała opowieść prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się zdecydowanie ważniejsze niż wszelkie przeciwności losu i ślubne katastrofy.

Do odwiedzenia kina zachęca sam Bartłomiej Firlet, który wciela się w rolę sympatycznego „Sebuisia”, czyli Sebastiana Czapki. Aktor przygotował specjalne nagranie wideo, w którym w wyjątkowy sposób zaprasza mieszkańców Ostrołęki i okolic na tę szaloną komedię.

Aby nie przegapić tego i innych ciekawych wydarzeń filmowych, zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualnego repertuaru. Najświeższe informacje o godzinach seansów oraz nadchodzących premierach są na bieżąco publikowane na eOstrołęka.pl.

Wyjście do Kina Jantar to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu z bliskimi w towarzystwie polskiego kina na najwyższym poziomie.

Materiał filmowy 1 :

