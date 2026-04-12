Sommelierskie pasje w „Czwórce”. Warsztaty z Norbertem Brzozą w ZSZ nr 4 [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce mieli wyjątkową okazję, by pod okiem eksperta zgłębiać tajniki zawodu sommeliera. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sommelierów Polskich, mury szkoły ponownie odwiedził pan Norbert Brzoza, prowadząc intensywne warsztaty dla przyszłych adeptów sztuki gastronomicznej i hotelarskiej.

W zajęciach wzięła udział młodzież kształcąca się w kluczowych dla regionu kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Warsztaty, choć oparte na winie bezalkoholowym, w pełni oddawały profesjonalny charakter pracy wysokiej klasy specjalistów.

Podczas spotkania uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim ćwiczyli umiejętności praktyczne. Program szkolenia obejmował:

Analizę sensoryczną: Nauka rozpoznawania aromatów i smaków przy użyciu profesjonalnych kart degustacyjnych.

Food pairing: Zasady umiejętnego dobierania trunków do konkretnych potraw – kluczowy element pracy w nowoczesnej restauracji.

Kulturę serwisu: Zasady podawania oraz prezentacji wina zgodnie z najwyższymi standardami.

Wyróżnienia dla najlepszych

Każdy z uczestników opuścił warsztaty z certyfikatem potwierdzającym nabyte umiejętności oraz pamiątkowym trybuszonem. Szczególne powody do dumy ma Adam Pawłowski z klasy 3G, który za swoją postawę i wyjątkowe zaangażowanie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego kursanta.

Dyrekcja szkoły oraz uczniowie podkreślają, że takie spotkania są bezcenne – pozwalają na kontakt z profesjonalistami i dają solidne podstawy do przyszłej kariery zawodowej w branży hospitality.