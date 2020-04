Spada liczba mieszkańców Ostrołęki. Wzrost w czterech gminach powiatu ostrołęckiego

REKLAMA

~Wieszcz , 09:07 21-04-2020 , 50% Ludzie wyjeżdżają za chlebem i czystym powietrzem. Koronavirus może dobić to miasto. odpowiedz • oceń :

~Aas , 09:56 21-04-2020 , 60% Co się dziwić że ludzie uciekają z tych terenów. W ciągu 20 lat Ostrołęka zmniejszyła liczbę ludzi o około 5tys. Przyczynił się na pewno do tego poprzedni włodarz, i aktualny robi podobnie. odpowiedz • oceń :

~Ba , 10:23 21-04-2020 , 90% Żadna nowość, mamy teraz etap suburbanizacji - ludzie z centrum miasta przenoszą się na jego obrzeża - czyli nasze sąsiednie gminy. Myślę, że te komentarze wyżej jakoś większego sensu nie mają ???? odpowiedz • oceń :

~mark , 10:39 21-04-2020 , 75% sam miałem wyjechać

zatrzymała mnie epidemia tylko... ehh odpowiedz • oceń :

~Barbara , 11:23 21-04-2020 , 100% Tak ludzie uciekają z miasta na wieś , tam chcą mieszkać mieć domek ,swój ogródek . Natomiast w większości pracują w mieście , chcą aby ich dzieci uczęszczały tu do szkoły a w wielu przypadkach i do przedszkola a więc korzystały z infrastruktury miejskiej i tu duża rola samorządowców ,dogadać sie co do dopłat aby to wszystko pogodzić .Aby urzędy nie stały na przeszkodzie do marzeń ludzkich i aby nie rodziło to konfliktów na tle finansowych . Powodzenia i zgody . odpowiedz • oceń :

~Roz , 12:47 21-04-2020 , 39% @~Barbara Uważam, że w obecnej sytuacji należy wprowadzić pewne udogodnienia dla mieszkańców "Karta Ostrołęczanina/miejska" podobnie jak w Warszawie. Bezpłatna komunikacja miejska, parkingi - dla mieszkańców, dla mieszkańców gmin albo płatna, albo niech wójt dopłaca. Podobnie w przedszkolach, szkołach - dla mieszkańców miasta pierwszeństwo w zapisywaniu, mniejsze opłaty itp. Ludzie wyprowadzają się do gmin i tam płaca podatki, niech dopłacają zatem za wybór luksusu w postaci świeżego powietrza, ciszy i spokoju. Ja mam (nie)przyjemność pracować z mieszkańcami ościennych gmin - tyle najdelikatniej mówiąc nieprzychylnych komentarzy pod adresem Ostrołęki ile od nich usłyszałem, przechodzi ludzkie pojęcie, a że dziura, a że śmierdzi, szkoły poziom zero, brak przemysłu, kultury, tylko sklepy powstają, itp. Ja w takiej sytuacji zawsze zadaję pytanie - po co pracujesz w Ostrołęce, po co bachory się tu uczą, po co na zakupy, do kina, na basen przyjeżdżasz, dlaczego jeździsz darmową komunikacją - korzystaj ze wszystkiego u siebie, w swojej cichej, czystej i pachnącej miejscowości? Nie mogę również znieść tego hejtu w necie na Ostrołękę. Pamiętam nie tak znowu odległe czasy, gdy jak przyjezdny wysiadał w Ostrołęce z pekaesu, to najpierw buty wycierał ... (to do wszystkich, którzy za chwile będą mnie hejtować). odpowiedz • oceń :

~Barbara , 18:33 21-04-2020 , 100% @~Roz Tak jak pisałam wszystko jest do dogadania .Dwie kwestie muszą być jasne gdzie idą podatki ,....a kto ponosi koszty infrastruktury miejskiej . I tu wielka rola radnych . Jest jeszcze druga kwestia o której wspomniałeś ,brak obupólnego szacunku pomiędzy ludnością miejską i wiejską .Myślałam ,że to występuje w internecie a tu i w zakładach pracy ? To teraz już sobie chyba wyobrażacie jak było między ludnością polską i żydowską przed wojną? A tu nie ważne kto gdzie mieszka , ważne jest jakim się jest człowiekiem . Wszystkie zawody są ważne i potrzebne bo taka jest prawda jesteśmy wszyscy sobie potrzebni . A w internecie ciągle a to WOSY durne a to WO idioci ........Nie warto tracić czasu na takie utarczki a urzędnicy i radni powinni te problemy rozwiązywać na tle finansowym . odpowiedz • oceń :

~rzekuniak , 12:41 21-04-2020 , 40% Tak Rzekuń już 500 ha podarował by miasto dobrze się rozwijało odpowiedz • oceń :

~SLD to KOMUNIZM + GENDER , 12:52 21-04-2020 , 50% Jak się głosuje za SLD

A SLD jest za śmiercią (aborcja, eutanazja itd... ) , a przeciw życiu ( walka z rodziną, LGBT+, religia GENDER itd,.. )

To jak ma wzrastać liczba ludności ? odpowiedz • oceń :

~Os , 13:41 21-04-2020 , 47% @~SLD to KOMUNIZM + GENDER Ten wpis ciekawy i mądry. 12 lat rządów PiS w Ostrołęce nie wpłynęło na wzrost liczby ludności?! odpowiedz • oceń :

~rzeczowy , 17:20 21-04-2020 , 43% @~SLD to KOMUNIZM + GENDER Ciemniaku - Lewica to postęp, nauka, wolność, wiedza. Ty nawet nie wiesz co ten ,,Gender,,i LGBT. Plujesz bo łeb masz nabity przez trwam i rządowe środki przekazu. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:02 21-04-2020 , 67% @~Os Od jakiegoś czasu PiS nie rządzi w mieście i jak widać nie wpłynęło to na wzrost liczby ludności.



"W porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku spadła liczba mieszkańców z Ostrołęki - o 187 osób, a co za tym idzie - mniejsza jest też liczba wyborców w mieście."



187 osób uciekło niepisowcom z miasta przez krótki okres czasu. odpowiedz • oceń :

~Korona , 19:15 21-04-2020 , 25% @~tępiciel lemingów Kupili działki poza miastem pobudowali domy i cieszą się ciszą i przyrodą. Ot. Poprostu stawiają na komfort i wygodę! Mają możliwości to z nich korzystają. Uwaga! Do pracy podążają do Ostrołęki, dzieci przywożą do przedszkoli i szkółw Ostrołęce. Szkoły średnie też mają nabór zamiejscowych. Lubią ostrołęckie sklepy, galerie, kino, gabinety lekarskie, stomatologiczne, kluby sportowe, siłownie itp.itd. A za miadto jadą spać! Cała tajemnica .Pis miał 12lat. I zrobił robotę. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 19:22 21-04-2020 , 75% @~Korona Ludzie przez 12 lat rządów PiS w mieście się dorobili i zakupili działki niedaleko miasta i się tam osiedlili. odpowiedz • oceń :

~Tępiciel , 20:33 21-04-2020 , 34% @~tępiciel lemingów Akurat ci kupili gotowe domy w Ostrołęce. Gotówka. odpowiedz • oceń :

~gość , 15:01 21-04-2020 , 100% Dużo młodych po studiach po prostu tu nie wraca. Z mojej klasy praktycznie wszyscy stąd wyjechali. odpowiedz • oceń :

~emigrant z Oki , 15:03 21-04-2020 , 100% Rzekuń górą, dobre połączenie, bez mostów na Narwi, atrakcyjne działki, sprzyjający samorząd odpowiedz • oceń :

~BIG LEBOWSKI , 20:19 21-04-2020 , 100% WAZNE ZE LOMZYCA ROSNIE,HA HA HA HA !!!! odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.