Spektakl „Zamieszanie ze świętami” [OGLĄDAJ ON-LINE]

Zapraszamy do oglądania spektaklu „Zamieszanie ze świętami” w wykonaniu Teatru Itakzagramy. Spektakl dostępny jest online dzięki Ostrołęckiemu Centrum Kultury.



Kiedy za oknem sypie śnieg, a na niebie wschodzi Pierwsza Gwiazdka, wszyscy spotykamy się w rodzinnym gronie, aby świętować Boże Narodzenie. Nie może się rzecz jasna obyć bez prezentów, ale… gdzie jest święty Mikołaj?!



Aniołek, pomocnik Świętego, nigdzie nie może go znaleźć, choć przeszukał każdy zakątek mikołajowej chatki. Również i Renifer Rudolf nic nie wie, a przecież gdyby Mikołaj gdzieś wyjechał, on wiedział by o tym najlepiej – jest przecież na czele jego zaprzęgu! Sprawa jest bardzo tajemnicza, a staje się jeszcze dziwniejsza, kiedy Aniołek znajduje pod choinką bombkę w kształcie ogórka, kilka węgielków i jakieś czarne ziarenka...



Wspaniała scenografia oraz ciekawa oprawa muzyczna sprawiają, że przedstawienie jest tak barwne, dynamiczne, że na długo pozostanie w pamięci widzów.



Przedstawienie dla dzieci od ok. 3 lat - spektakl jest bezpłatny.



Spektakl online oglądać będzie można dziś od godziny 11:00 m.in. za pośrednictwem naszego serwisu.