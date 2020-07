Spłonął dom. Ruszyła zbiórka funduszy dla pogorzelców

W Kałęczynie, 35 km od Ostrołęki - w powiecie makowskim - doszło do pożaru domu. "W wyniku pożaru, spaleniu uległa konstrukcja dachu i część pomieszczeń mieszkalnych" - informują strażacy ochotnicy z Czerwonki. Na zrzutka.pl ruszyła zbiórka funduszy dla poszkodowanej rodziny.

Pożar miał miejsce w niedzielę 19 lipca, około godziny 15.30.

Na zrzutka.pl opublikowano dramatyczny apel o pomoc:

Zwracam się z prośbą do wszystkich o pomoc dla mojej rodziny, która w Niedzielę 19 lipca straciła dach nad głową. Ogień pochłonął dom oraz wszystko, co się w nim znajdowało: pamiątki, sprzęty, meble, ubrania. Dom nie nadaję się do remontu. Posiadam drugi dom w surowym stanie, ale w obliczu takiej tragedii nie jestem w stanie go wyremontować. Proszę o choćby najmniejsze wsparcie, za które już teraz bardzo dziękuję w imieniu całej rodziny. Każda przekazana złotówka to cegiełka w kierunku odzyskania dachu nad głową. Wierzę, że razem możemy więcej!