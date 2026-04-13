Spotkanie z ludźmi Solidarności w Ostrołęce. Wyjątkowy gość

Już w najbliższy czwartek, 16 kwietnia, odbędzie się kolejne spotkanie z ludźmi Solidarności w Ostrołęce. Tym razem gościem specjalnym będzie Dariusz Paczuski - Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność". Na spotkanie zaprasza Magdalena Jaworowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrołęki.

Dariusz Paczuski to jedna z kluczowych postaci mazowieckiej Solidarności. Jego wizyta w Ostrołęce to okazja do rozmowy o historii i współczesności ruchu, który zmienił oblicze Polski.

Już w czwartek 16 kwietnia, godzina 16:15, kolejne spotkanie z ludźmi Solidarności. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w duchu solidarności i przyjaźni międzyludzkiej – a to takie ważne w dzisiejszych czasach – mówi Magdalena Jaworowska.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:15 w siedzibie "Solidarnośći" przy Pl. Bema 12. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

