Sprawdź, co robić w weekend. Kalendarz imprez dla Ostrołęki i okolic

Nadchodzący weekend w Ostrołęce i regionie zapowiada się ciekawie i intensywnie, oferując mieszkańcom niezwykle zróżnicowaną paletę atrakcji.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku staną przed wyborem między sprawdzianem kondycji podczas Testu Coopera, startem w Festiwalu Biegowym w Olszewo-Borkach, a historyczną wędrówką podczas Jubileuszowego Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich. Rodziny z dziećmi będą mogły świętować 10. urodziny Hali Feniks, wziąć udział w edukacyjnych piknikach o bezpieczeństwie, integrować się przy ognisku w Lipiance lub spróbować swoich sił w Kurpiowskim Grzybobraniu, podczas gdy koneserzy kina przeniosą się w czasie dzięki seansowi filmu Hitchcocka z muzyką na żywo. Jedno jest pewne – w sobotę i niedzielę nikt nie powinien narzekać na nudę.

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęce:

Toy Story, Skrzat: Nowy początek, Zamach na papieża, Teściowie 3, Jedna bitwa po drugiej, Lilly i Kangurek

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Mini maraton To, Zamach na papieża, Jedna bitwa po drugiej, Exit 8, Skrzat: Nowy początek, Wielka, odważna, piękna podróż, Lilly i Kangurek, Wielki marsz, Teściowie 3, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, O psie, który jeździł koleją 2, Super Charlie, Triumf serca, Koci domek Gabi: Film, Andrea Bocelli: Because I Believe w Helios na Scenie

Piątek, 26 września

godz. 8:30 - Jubileuszowy Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich: W hołdzie Adamowi Chętnikowi

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i lokalnej historii z pewnością będą zadowoleni. Już 26 września odbędzie się jubileuszowa, 50. edycja Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich, która w tym roku jest hołdem dla etnografa Adama Chętnika. To doskonała okazja, by podczas pieszej wędrówki z Myszyńca do Pełt zanurzyć się w bogactwie kurpiowskiej kultury i poznać miejsca, które inspirowały tego wielkiego badacza. Zapisy już trwają, a na uczestników czekają niezapomniane wrażenia.

Sobota, 27 września

godz. 10:00 - Kurpiowskie Grzybobranie

Fani leśnych wędrówek i regionalnych smaków powinni zaplanować najbliższą sobotę w Zalasie. To właśnie tam odbędzie się piąta edycja Kurpiowskiego Grzybobrania, która łączy pasję zbierania grzybów z rodzinnym festynem. Poza rywalizacją na uczestników czekają degustacje lokalnych przysmaków i atrakcje dla najmłodszych, więc warto się tam wybrać. Pamiętajcie, że chętni do udziału w konkursie muszą zapisać się wcześniej.

godz. 10:00 - Test Coopera w Ostrołęce

Zastanawiacie się, w jakiej jesteście formie po wakacjach? Już w tę sobotę na stadionie miejskim będzie można to sprawdzić w zaledwie 12 minut podczas popularnego Testu Coopera. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od kondycji – można biec, truchtać, a nawet maszerować. To świetna okazja do pobicia własnego rekordu lub po prostu aktywnego spędzenia czasu, a na wszystkich uczestników czekają certyfikaty i pamiątkowe numery startowe.

godz. 12:00 - Piknik rodzinny – Bezpieczny powrót do szkoły w Daniłowie

Nadchodzi weekend, a wraz z nim świetna propozycja dla całych rodzin z Daniłowa i okolic. Już w tę sobotę na placu przed świetlicą odbędzie się piknik, który łączy zabawę z edukacją o bezpieczeństwie drogowym. Na dzieci czekać będą dmuchane zamki i smakołyki, a dorośli będą mogli zobaczyć m.in. pokazy jazdy w kontrolowanym poślizgu. Warto tam zajrzeć, by w luźnej atmosferze przypomnieć sobie najważniejsze zasady na drodze.

godz. 12:00 - 10. urodziny Hali Targowej Feniks

W najbliższą sobotę szykuje się wielkie świętowanie w Hali Targowej Feniks! Z okazji swoich 10. urodzin przygotowano prawdziwe urodzinowe show, które startuje w samo południe, 27 września. W programie znalazły się atrakcje dla każdego: pokazy iluzji, piana party, dmuchańce dla dzieci, grill oraz mnóstwo dobrej muzyki. Zapowiada się dzień pełen fantastycznej zabawy dla całych rodzin.

godz. 16:00 - Festyn “Bezpieczna Lipianka”

Mieszkańcy Lipianki i okolic mają świetną okazję, by połączyć pożyteczną wiedzę z sąsiedzką integracją. Już 27 września, o godzinie 16:00 przy świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie pod hasłem "Bezpieczna Lipianka". Na uczestników czekają dynamiczne pokazy ratownictwa i prezentacja wozu strażackiego, które dostarczą ważnej wiedzy w przystępnej formie. Wieczór zwieńczy wspólne ognisko oraz potańcówka, co zapowiada udane sobotnie popołudnie.

Niedziela, 28 września

godz. 10:00 - Piknik rodzinny – Bezpieczny powrót do szkoły w Ostrołęce

Jeśli chcecie połączyć niedzielny relaks z pożyteczną wiedzą, koniecznie odwiedźcie piknik rodzinny w Ostrołęce. Wydarzenie pod hasłem "Bezpieczny powrót do szkoły!" odbędzie się przy ulicy Zawadzkiego 1. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, w tym pokazy ratownika medycznego, dmuchańce oraz poczęstunek z grilla. To doskonała okazja, aby w ciekawy sposób porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie.

godz. 14:00 - II Festiwal Biegowy i Nordic Walking

Wszystkich miłośników ruchu na świeżym powietrzu z pewnością ucieszy ta wiadomość. Już w najbliższą niedzielę, 28 września, w Olszewo-Borkach odbędzie się II Festiwal Biegowy i Nordic Walking. Dorośli będą mogli zmierzyć się z dystansem 5 km w biegu lub marszu, a na młodszych czekają specjalne biegi dla dzieci i młodzieży. Zapisy wciąż trwają, więc to idealna okazja na aktywne zakończenie tygodnia.

godz. 18:00 - Inauguracja nowego sezonu cyklu „W starym kinie...”

Miłośnicy kina i muzyki na żywo powinni zarezerwować niedzielny wieczór. Po wakacyjnej przerwie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych wraca popularny cykl „W starym kinie...”, łączący urok niemych filmów z koncertem Orkiestry Ludwika Sarskiego. Na inaugurację sezonu, już 28 września o 18:00, zaprezentowana zostanie komedia szpiegowska „Starsza Pani znika” w reżyserii samego Alfreda Hitchcocka. To niepowtarzalna okazja, by przeżyć klasykę kina w zupełnie nowej, muzycznej oprawie.