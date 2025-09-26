eOstroleka.pl
Materiał informacyjny, NIE PRZEGAP

Sprawdź, co robić w weekend. Kalendarz imprez dla Ostrołęki i okolic

REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
fot. zdjęcie ilustracyjne, eOstrołęka.plfot. zdjęcie ilustracyjne, eOstrołęka.pl
REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Posłuchaj

Nadchodzący weekend w Ostrołęce i regionie zapowiada się ciekawie i intensywnie, oferując mieszkańcom niezwykle zróżnicowaną paletę atrakcji.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku staną przed wyborem między sprawdzianem kondycji podczas Testu Coopera, startem w Festiwalu Biegowym w Olszewo-Borkach, a historyczną wędrówką podczas Jubileuszowego Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich. Rodziny z dziećmi będą mogły świętować 10. urodziny Hali Feniks, wziąć udział w edukacyjnych piknikach o bezpieczeństwie, integrować się przy ognisku w Lipiance lub spróbować swoich sił w Kurpiowskim Grzybobraniu, podczas gdy koneserzy kina przeniosą się w czasie dzięki seansowi filmu Hitchcocka z muzyką na żywo. Jedno jest pewne – w sobotę i niedzielę nikt nie powinien narzekać na nudę.

Repertuar Kina Jantar w Ostrołęce:

Toy Story, Skrzat: Nowy początek, Zamach na papieża, Teściowie 3, Jedna bitwa po drugiej, Lilly i Kangurek

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Mini maraton To, Zamach na papieża, Jedna bitwa po drugiej, Exit 8, Skrzat: Nowy początek, Wielka, odważna, piękna podróż, Lilly i Kangurek, Wielki marsz, Teściowie 3, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, O psie, który jeździł koleją 2, Super Charlie, Triumf serca, Koci domek Gabi: Film, Andrea Bocelli: Because I Believe w Helios na Scenie

Piątek, 26 września

godz. 8:30 - Jubileuszowy Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich: W hołdzie Adamowi Chętnikowi

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i lokalnej historii z pewnością będą zadowoleni. Już 26 września odbędzie się jubileuszowa, 50. edycja Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich, która w tym roku jest hołdem dla etnografa Adama Chętnika. To doskonała okazja, by podczas pieszej wędrówki z Myszyńca do Pełt zanurzyć się w bogactwie kurpiowskiej kultury i poznać miejsca, które inspirowały tego wielkiego badacza. Zapisy już trwają, a na uczestników czekają niezapomniane wrażenia.

Sobota, 27 września

godz. 10:00 - Kurpiowskie Grzybobranie

Fani leśnych wędrówek i regionalnych smaków powinni zaplanować najbliższą sobotę w Zalasie. To właśnie tam odbędzie się piąta edycja Kurpiowskiego Grzybobrania, która łączy pasję zbierania grzybów z rodzinnym festynem. Poza rywalizacją na uczestników czekają degustacje lokalnych przysmaków i atrakcje dla najmłodszych, więc warto się tam wybrać. Pamiętajcie, że chętni do udziału w konkursie muszą zapisać się wcześniej.

godz. 10:00 - Test Coopera w Ostrołęce

Zastanawiacie się, w jakiej jesteście formie po wakacjach? Już w tę sobotę na stadionie miejskim będzie można to sprawdzić w zaledwie 12 minut podczas popularnego Testu Coopera. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od kondycji – można biec, truchtać, a nawet maszerować. To świetna okazja do pobicia własnego rekordu lub po prostu aktywnego spędzenia czasu, a na wszystkich uczestników czekają certyfikaty i pamiątkowe numery startowe.

godz. 12:00 - Piknik rodzinny – Bezpieczny powrót do szkoły w Daniłowie

Nadchodzi weekend, a wraz z nim świetna propozycja dla całych rodzin z Daniłowa i okolic. Już w tę sobotę na placu przed świetlicą odbędzie się piknik, który łączy zabawę z edukacją o bezpieczeństwie drogowym. Na dzieci czekać będą dmuchane zamki i smakołyki, a dorośli będą mogli zobaczyć m.in. pokazy jazdy w kontrolowanym poślizgu. Warto tam zajrzeć, by w luźnej atmosferze przypomnieć sobie najważniejsze zasady na drodze.

godz. 12:00 - 10. urodziny Hali Targowej Feniks

W najbliższą sobotę szykuje się wielkie świętowanie w Hali Targowej Feniks! Z okazji swoich 10. urodzin przygotowano prawdziwe urodzinowe show, które startuje w samo południe, 27 września. W programie znalazły się atrakcje dla każdego: pokazy iluzji, piana party, dmuchańce dla dzieci, grill oraz mnóstwo dobrej muzyki. Zapowiada się dzień pełen fantastycznej zabawy dla całych rodzin.

godz. 16:00 - Festyn “Bezpieczna Lipianka”

Mieszkańcy Lipianki i okolic mają świetną okazję, by połączyć pożyteczną wiedzę z sąsiedzką integracją. Już 27 września, o godzinie 16:00 przy świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie pod hasłem "Bezpieczna Lipianka". Na uczestników czekają dynamiczne pokazy ratownictwa i prezentacja wozu strażackiego, które dostarczą ważnej wiedzy w przystępnej formie. Wieczór zwieńczy wspólne ognisko oraz potańcówka, co zapowiada udane sobotnie popołudnie.

Niedziela, 28 września

godz. 10:00 - Piknik rodzinny – Bezpieczny powrót do szkoły w Ostrołęce

Jeśli chcecie połączyć niedzielny relaks z pożyteczną wiedzą, koniecznie odwiedźcie piknik rodzinny w Ostrołęce. Wydarzenie pod hasłem "Bezpieczny powrót do szkoły!" odbędzie się przy ulicy Zawadzkiego 1. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, w tym pokazy ratownika medycznego, dmuchańce oraz poczęstunek z grilla. To doskonała okazja, aby w ciekawy sposób porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie.

godz. 14:00 - II Festiwal Biegowy i Nordic Walking

Wszystkich miłośników ruchu na świeżym powietrzu z pewnością ucieszy ta wiadomość. Już w najbliższą niedzielę, 28 września, w Olszewo-Borkach odbędzie się II Festiwal Biegowy i Nordic Walking. Dorośli będą mogli zmierzyć się z dystansem 5 km w biegu lub marszu, a na młodszych czekają specjalne biegi dla dzieci i młodzieży. Zapisy wciąż trwają, więc to idealna okazja na aktywne zakończenie tygodnia.

godz. 18:00 - Inauguracja nowego sezonu cyklu „W starym kinie...”

Miłośnicy kina i muzyki na żywo powinni zarezerwować niedzielny wieczór. Po wakacyjnej przerwie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych wraca popularny cykl „W starym kinie...”, łączący urok niemych filmów z koncertem Orkiestry Ludwika Sarskiego. Na inaugurację sezonu, już 28 września o 18:00, zaprezentowana zostanie komedia szpiegowska „Starsza Pani znika” w reżyserii samego Alfreda Hitchcocka. To niepowtarzalna okazja, by przeżyć klasykę kina w zupełnie nowej, muzycznej oprawie.

Więcej o: Test Coopera, Festiwal Biegowy, Kurpiowskie Grzybobranie, Bezpieczny powrót do szkoły, W starym kinie

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×