Starosta Liżewski podsumował rok i usłyszał werdykt. Radni byli jednomyślni!

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Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski może mówić o pełnym sukcesie – podczas sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie udzielili zarządowi zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium, pozytywnie oceniając jego pracę i wykonanie budżetu za 2025 rok.

Tegoroczna sesja miała wyjątkowy charakter i odbyła się w Myszyńcu, a nie – jak dotychczas – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Jednym z najważniejszych punktów obrad było przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Ostrołęckiego za 2025 rok”, który zaprezentował starosta Piotr Liżewski.

Po zakończeniu prezentacji radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni na sesji samorządowcy opowiedzieli się za jego przyznaniem. Za uchwałą zagłosowało jednogłośnie 18 radnych.

Równie zgodni byli podczas kolejnego, niezwykle istotnego głosowania dotyczącego absolutorium dla zarządu powiatu za wykonanie budżetu. Także w tym przypadku decyzja zapadła jednomyślnie.

Po ogłoszeniu wyników głosowania starosta Piotr Liżewski podziękował radnym za okazane zaufanie i dotychczasową współpracę.

Bardzo państwu dziękuję za pozytywną ocenę naszej pracy. To bardzo ważne, że państwo akceptujecie to, co robimy. Dziękuję też za naszą współpracę, może być wzorem dla wielu samorządów.

– powiedział po głosowaniu starosta ostrołęcki.

Jednogłośne poparcie uzyskał również trzeci z najważniejszych projektów uchwał rozpatrywanych podczas sesji – dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Wyniki głosowań oznaczają, że Rada Powiatu pozytywnie oceniła zarówno sposób zarządzania samorządem przez starostę Piotra Liżewskiego i jego współpracowników, jak i realizację ubiegłorocznego budżetu oraz kierunek prowadzonej polityki rozwoju powiatu.