„Startuj z Mazowsza" – dodatkowy czas na zgłoszenia

Termin zgłoszeń do konkursu „Startuj z Mazowsza" został przedłużony do 31 lipca. Warto skorzystać z dodatkowego czasu i zaprezentować swój startup, bo pula nagród to 90 tys. zł!

Celem konkursu jest wspieranie najciekawszych startupów z województwa mazowieckiego, które mogą pochwalić się swoim projektem zarówno na etapie MVP, jak i już wprowadzonym na rynek nowym rozwiązaniem technologicznym, nowatorską usługą czy produktem.

– Innowacje to fundament gospodarki naszego regionu. Mazowsze ma potencjał, by stać się kolebką przyszłych jednorożców, czyli startupów, które nie tylko osiągną globalny sukces, lecz także przyczynią się do dynamicznego rozwoju lokalnej społeczności. Konkurs „Startuj z Mazowsza" jest naszą inwestycją w innowacyjne talenty – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Startupy mają teraz dodatkowy czas, aby zgłosić swoje innowacyjne projekty. Nowy termin nadsyłania aplikacji to 31 lipca br.

Co daje udział?

Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 tys. zł – zwycięski startup w każdej kategorii otrzyma nagrodę finansową w kwocie 30 tys. zł, a także szansę na pozyskanie cennych kontaktów, promocję ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych czy profesjonalną sesję fotograficzną.

– Nie byliśmy pewni, czy projekt, przede wszystkim społeczny, z nieoczywistą strategią monetyzacji, przyciągnie uwagę jurorów. Nasza wygrana stała się jednak potężnym impulsem do rozwoju. Każdemu, kto waha się, czy jego impactowy pomysł znajdzie uznanie, radzimy: warto ryzykować! – do wzięcia udziału w konkursie zachęcają Bartłomiej Rak i Katarzyna Młynarczyk, pomysłodawcy i założyciele REBREAD, laureaci V edycji konkursu w kategorii Social-Impact.

Formuła konkursu

„Startuj z Mazowsza" ma formułę typowo konkursową, co oznacza, że uczestnicy nie muszą angażować się w programy mentoringowe, doradcze czy akceleracyjne. Skupienie na konkursie pozwala startupom skoncentrować się na kluczowym celu: zaprezentowaniu i wypromowaniu swojego innowacyjnego rozwiązania oraz zdobyciu nagród.

3 kategorie konkursowe

W konkursie mogą wziąć udział startupy, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 3 lata (licząc od 21 maja 2024 r.). Startupy mogą zgłaszać się w 3 kategoriach: