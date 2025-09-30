eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Startuje projekt „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wsparcie dla młodzieży i rodziców z powiatu ostrołęckiego

25 września w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie odbyło się spotkanie inaugurujące ważną inicjatywę. Uruchomiono Projekt „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, którego celem jest edukacja dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli z terenu działania poradni w Czerwinie i Myszyńcu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”.

Jak podkreślają organizatorzy, edukacja na temat zdrowia psychicznego jest niezbędnym elementem szeroko pojętej edukacji. Realizowane działania przyczynią się nie tylko do bieżącego wzmocnienia zdrowia i dobrostanu dzieci i młodzieży, ale także do poprawy kondycji psychicznej przyszłych dorosłych.

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa psychoedukacja. Obejmie ona:

  • Rodziców i Opiekunów: Edukacja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie przygotowania ich do tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci przeżywających trudności emocjonalne. Ma także wzmocnić kompetencje wychowawcze oraz nauczyć budowania otwartej relacji opartej na akceptacji, zrozumieniu i pozytywnych więziach w rodzinie.

  • Nauczycieli: Zaplanowane warsztaty mają na celu podniesienie ich kompetencji w kierunku lepszej obserwacji uczniów oraz skuteczniejszego wspierania dzieci i młodzieży w ich rozwoju.

  • Indywidualne Konsultacje: W ramach zadania przewidziane są również indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży, a także dla ich rodziców i nauczycieli.

 

