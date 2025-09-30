Startuje projekt „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Wsparcie dla młodzieży i rodziców z powiatu ostrołęckiego

REKLAMA

25 września w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie odbyło się spotkanie inaugurujące ważną inicjatywę. Uruchomiono Projekt „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, którego celem jest edukacja dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli z terenu działania poradni w Czerwinie i Myszyńcu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025”.

Jak podkreślają organizatorzy, edukacja na temat zdrowia psychicznego jest niezbędnym elementem szeroko pojętej edukacji. Realizowane działania przyczynią się nie tylko do bieżącego wzmocnienia zdrowia i dobrostanu dzieci i młodzieży, ale także do poprawy kondycji psychicznej przyszłych dorosłych.

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa psychoedukacja. Obejmie ona: