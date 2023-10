Stary basen znika z krajobrazu Ostrołęki [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Zostaną po nim jedynie wspomnienia. Będą wśród nich te pozytywne, z czasów świetności obiektu przypadającego na lata 70 i 80 ubiegłego wieku. Niestety w pamięci pozostanie nam też niezbyt przyjemna “przygoda” starej pływalni z nieuczciwym dzierżawcą, który doprowadził obiekt do całkowitej ruiny. On sam został za to skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Informowaliśmy o tym szeroko m.in. gdy sprawą zajął się Sąd Najwyższy rozpatrujący skargę kasacyjną.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

~Wanda , 11:14 26-10-2023 , 39% Jest wreszcie gospodarz w mieście to i efekty są

Starej komendy już też nie ma

Brawo • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Jest czym się chwalić , 11:21 26-10-2023 , 67% @~Wanda Komęda była Zabytkowa i miało tam być Hospicjum Caritas albo Przedszkole i nic tam nie ma. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 11:30 26-10-2023 , 37% @~Jest czym się chwalić Dz.U.2022.840

Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.



Art. 3. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:



1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

2) zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;

4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami - instytucję kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;

6) prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

7) prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;

8) roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;

9) badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;

10) badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;

11) badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

13) historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;

14) krajobraz kulturowy - postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka;

15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.



Który z tych punktów odnosi się do starej komendy?



• zgłoś odpowiedz • oceń :

~A ty czym się pochwalisz , 11:50 26-10-2023 , 37% @~Jest czym się chwalić Zabytek wg twoich standardów byle jak byle co byle by było! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chwal się , 13:49 26-10-2023 , 47% @~Jest czym się chwalić Od 2014 roku stała opuszczona! Dlaczego nie zrobiono hospicjum? Albo przedszkole? Czasu było aż nadto np.od 2014 do 2018 roku. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~genek , 14:19 26-10-2023 , 46% @~Jest czym się chwalić Bredzisz. Inspektor nadzoru budowlanego nie dopuścił do remontu budynku komendy ponieważ zagrażało to zawaleniem ... czyli niemożliwe było jego remontowanie i użytkowanie ... czyli była to ruina, a nie zabytek! Tyle. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~do parcy , 11:20 26-10-2023 , 60% dobre miejsce na blok dla uchodxców



SLD w kampani obiecywało 300 000 mieszkań to moze u nas tu by postawili - dobra lokalizacja - ludzie by mieli na co głosowali a PO z PSL dostaczy wymagana ilośc z legalnych imigrantów z Aryki i to zapasem



trzeba myslec i dzialac zeby nas sytuacja nie zaskoczyła i co wtedy ?

ludzi przygotowac bo co prawda mała ale była taka częśc ludzi co nie chceli i trzeba zobaczyc po komisjach jak glosowali - może akurata ten okreg - ma dobry wynik i większść chciała uchodźców

a miejsce jak znalazł ..

do pracy

• zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 11:36 26-10-2023 , 36% @~do parcy Robi to już Orlen

Budowę kompleksu Olefiny III na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku realizuje międzynarodowe konsorcjum, które korzysta "w ogromnej mierze" z pracowników zagranicznych, rekrutowanych w Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. "Dzisiaj na placu budowy jest około 850 pracowników, ale jak mówi nam inwestor, docelowo może być nawet 13 tys. pracowników, obcokrajowców, którzy będą mieszkali w Płocku i okolicach" - dodał.



• zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:08 26-10-2023 , 64% @~Koks Przecież to obcokrajowcy, którzy legalnie zostali ściągnięci przez pracodawców.



Chodzi o przymusowo relokowanych bezwizowych migrantów. Referendum nie jest wiążące, bo zwolennicy przyjmowania bezwizowych odmawiali przyjęcia karty referendalnej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 16:47 26-10-2023 , 50% @~HUMMER Wizy sprzedają firmy pośredniczące. PiS przerwał firmie sprzedawanie wiz. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~tak za chwile , 17:14 26-10-2023 , 67% @~Koks no tak,

przyjechali do pracy

pracują

pobudują zarobią pieniądze

i wyjadą



co w tym dziwnego ?



a migranci ci którzy za chwile do nas przyjadą to siedzą we Woszech, Hiszpanii, Grecjii, Niemczech

dla nich trzeba budować mieszkania, wypłacać zasiłki ( nie gorsze niz dostają w Niemczech bo wyjadą itd, ) • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koks , 11:37 26-10-2023 , 75% @~Zapomnieliście ? Można go oddać bezpłatnie na Hospicjum Caritasu ;) lepsze budynki jak po starej komendzie. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~B , 11:56 26-10-2023 , 34% @~Zapomnieliście ? No i część budynków już została wyburzona wystarczy sie udac na sienkiewicza i zobaczyć to więc o co ci chodzi? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~gdc , 12:21 26-10-2023 , 34% 2 wieże to było gruzowanie to jakaś popierdułka • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 13:45 26-10-2023 , 75% @~gdc rozkaz brukseli odchodzimy od wegla bruksela pomaga nam tak jak cimoszewtuskomerkiepoptinnnnnnn • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Czuwam , Kurps. , 14:00 26-10-2023 , 38% @~kurps A ty lubisz rozkazy! Tak jest! Melduję wykonanie zadania panie prezesie! To mówiłem ja kurps. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 16:09 26-10-2023 , 75% @~Czuwam , Kurps. ublizaj dalej lapki w gorze bruksela raduje sie cimoszewicz porzdny czlek robi i tobie kupke nie tylko POLSCE • zgłoś odpowiedz • oceń :

~ostrołęczanka , 13:11 26-10-2023 , 77% W porównaniu z dworcem PKS, basen ten nie był taki stary. A dworzec dalej straszy! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~KODowica precz , 13:39 26-10-2023 , 47% Rudy folksdojcz poleciał do Brukseli PO rozkazy, chciciaż nie mam pojęcia jako kto? Przecież póki co to nie pełni żadnej funkcji- no chuba że jak zwykle jako kapuś- donosiciel. Jak już wprowadzu w życie te niemieckie POlecenia, to Polska bedzie wygląda jak ten basen na zdjęciach powyżej. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 13:43 26-10-2023 , 78% @~KODowica precz cimoszewicz trzyma lapki przeciw POLSCE dalej glosuje tak jak chce merkoputin HANBAAAAAA • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Pegasus , 13:56 26-10-2023 , 25% @~kurps A ty skąd o tym wiesz? Zadzwonił do kurpsa? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Miliard w gruz , 14:01 26-10-2023 , 0% @~KODowica precz Albo jak OE3 ! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~kurps , 16:11 26-10-2023 , 100% @~Pegasus sowa i przyjaciele WYGRALY TFUUUUUUUUUUU-- ublizaj dalej • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tłusty kot , 16:56 26-10-2023 , 34% @~kurps Gdzie są twoi przyjaciele…… fu fu wypisuj dalej! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ok , 20:27 26-10-2023 , 50% @~kurps A ty? Kto? 30 lat na emigracji, przysed list z Ameryki??? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tic tac , 06:27 27-10-2023 , 100% @~kurps Aj aj! Nerwy puszczają! Weź coś dla spokojności! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ziutek , 15:32 26-10-2023 , 80% Brawo stare to jest dobre wino,z gówna bata nie uwijesz • zgłoś odpowiedz • oceń :

~E. , 16:12 26-10-2023 , 40% Oby powstało coś sensownego służącego mieszkańcom, a nie kolejny sklep lub posty budynek pod wynajem na lokale.

Może trampoliny, ścianki wspinaczkowe? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ferdousi , 17:10 26-10-2023 , 0% Tym ciężarówkom trzeba lokalizator przypiąć ( tak jak prezydenckiej limuzynie ktoś przyczepił) i zobaczyć gdzie oni ten gruz wożą. Czy aby nie do lasu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Boguś , 18:03 26-10-2023 , 100% Najwyższy czas aby robić porządek że starymi nieużytecznymi nieruchomościami. Super decyzja. • zgłoś odpowiedz • oceń :

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.