STOP CHAM: Czarne BMW ściga, zajeżdża i blokuje drogę. Tablice "WOS" [WIDEO]

Na kanale "STOP CHAM" w serwisie Youtube pojawiło się nagranie z udziałem kierowcy BMW na tablicach WOS - z powiatu ostrołęckiego. Zachowanie kierowcy BMW jest co najmniej zastanawiające...

Nagrywający zarejestrował nieoczekiwane zachowanie kierowcy BMW na tablicach z powiatu ostrołęckiego. Na nagraniu widać agresywną jazdę wspomnianego kierowcy - wyprzedzanie, nagłe hamowanie, a nawet... zatrzymanie się na środku drogi w oczekiwaniu na nagrywającego. To wszystko mocno przestraszyło podróżujących Skodą.

Oddajmy głos samym zainteresowanym...

Tak całą sytuację opisał na kanale STOP CHAM sam nagrywający:

(...)

Byłem na wakacjach z bratem i mamą i jechałem SUVem marki Skoda na belgijskich tablicach (mieszkam w Belgii na stałe). Musieliśmy zjechać z naszej podstawowej trasy (droga 614 Myszyniec-Chorzele) bo droga została zamknięta (chyba przez prace drogowe). Objazd był taki ze trzeba było jechać przez małe miasteczko i właśnie tam zauważyłem że zaczął za nami jechać BMW 5.

Rzucił mi się w oczy, bo jestem entuzjastą samochodowym, akurat był ładny egzemplarz (w sumie już klasyk, agresywny look i dobry stan), a w dodatku kierowca w miarę agresywnie jeździł. Wiadomo ze takie BMW to jest wymarzone auto dla pseudo gangstera albo kibola, więc pomyślałem ze robi scenkę aby pokazać jaki to on jest ważny i ma fajną furę. A on pomyślał pewnie; jak mógł taki gościu (w dodatku z zagranicy i to Skodą) przejechać przez jego miasteczko.

Miałem lekki dyskomfort gdy jechał za mną. No ale nas minął i pojechał powoli zgodnie z przepisami dalej. wszystko wydawało się w miarę w porządku. Poczułem że coś jest nie tak na rozwidleniu, gdy on pojechał w prawo na zakręcie, a ja wjechałem na wprost na drogę szutrową (tak pokazywał GPS, a i sam chciałem od tego BMW odjechać jak najdalej). Gdy zawrócił aby jechać za nami to się lekko przestraszyłem. Zadałem sobie pytanie: "On chce dalej robić szopkę czy nas goni?" W momencie gdy go 'przyblokowałem' by przejechała ciężarówka pomyślałem ze go puszcze i zobaczę co zrobi. Gdy mnie wyprzedził i zaczął nas wyhamowywać to zdecydowałem że wyprzedzam i go nie puszczam już bo to mogłoby się źle skończyć dla nas gdyby nas zatrzymał. Matka była przestraszona tą całą sytuacją. Próbowałem ją uspokoić choć sam też w środku byłem kłębkiem nerwów.

Nie jestem jakimś profesjonalnym kierowcą i 'pościgi' to miałem tylko w wirtualnym świecie więc udało mu się mnie wyprzedzić, sam auta nie chciałem uszkodzić choć widać ze i on też za bardzo swojego auta nie chciał (na szutrze zwolnił aby kamykami nie dostać po szybie i masce, na moście zwolnił tak bardzo bo bal się chyba o zawieszenie). Przejechał i ku mojemu zdziwieniu odjechał, znika nam z oczu za zakrętami. Ale pojawia się na koniec filmiku. Stoi BMW na środku ulicy, a on wyszedł z auta i na nas czeka. Od razu postanowiłem zawrócić. Tamten jak to zobaczył to też wszedł do auta i ruszył znowu w pogoń za nami.

Wtedy zdecydowaliśmy zadzwonić na policje (brat zadzwonił). Z tablic zapamiętałem tylko WOS więc nie mogłem podać całych tablic. Za to Policja od razu wiedziała gdzie się znajdujemy. Trochę za nami jeszcze pojeździł i jeśli dobrze pamiętam gdy się już zbliżaliśmy do następnego miasteczka to już zwolnił i zaczął zawracać... Gdy odjechał powiedzieli nam żeby się zgłosić do najbliższego komisariatu. Żadnego większego nie mogliśmy znaleźć a w małym komisariacie mógłby mieć jakieś układy. A nie chcieliśmy też cały wieczór tam siedzieć. Było późno, mieliśmy jeszcze dużo drogi do zrobienia, a zmęczenie mnie dopadło.