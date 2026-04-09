Strażacy w walce o każde życie. Dramatyczne interwencje na Narwi i w głębokim zbiorniku [ZDJĘCIA]

Ten dzień ratownicy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zapamiętają na długo. Choć ich grafiki wypełnione były planowymi ćwiczeniami, los postawił przed nimi zadania, których nie dało się przewidzieć. Strażacy dwukrotnie ruszali na ratunek tym, którzy sami nie mogli poprosić o pomoc, udowadniając, że w ich służbie nie ma miejsca na rutynę.

Najpierw walka z nurtem rzeki

Pierwsze dramatyczne wezwanie nadeszło znad brzegu Narwi. Ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRW-N) przerwali szkolenie, gdy usłyszeli o psie uwięzionym w zatorze z gałęzi. Przerażone zwierzę, walczące z nurtem rzeki, nie miało szans na samodzielny powrót na ląd. Strażacy błyskawicznie zwodowali łódź, dotarli do czworonoga i delikatnie wyciągnęli go z wody, przywracając spokój zrozpaczonej właścicielce.

fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Kolejna pułapka, tym razem w Dobrzyjałowie

Zaledwie kilka godzin później kolejna rodzina potrzebowała pomocy. Tym razem alarm ogłoszono w miejscowości Dobrzyjałowo. Kolejny pies znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie – wpadł do zbiornika na gnojowicę. Sytuacja była niezwykle trudna i wymagająca natychmiastowego działania ze względu na toksyczne opary i charakter pułapki, w której znalazło się zwierzę.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępy z JRG Łomża, OSP Dobrzyjałowo oraz OSP Olszyny. Ratownicy zabezpieczyli teren i przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli wycieńczone zwierzę na powierzchnię.

fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Obie historie zakończyły się szczęśliwie – czworonogi, całe i zdrowe, wróciły do swoich właścicieli. Choć każda z tych akcji była inna, obie łączyło jedno: profesjonalizm i ogromna empatia łomżyńskich strażaków. Te dwa wydarzenia na Narwi i w Dobrzyjałowie pokazują, że strażacka gotowość to coś więcej niż tylko praca – to obietnica niesienia pomocy każdemu stworzeniu, niezależnie od okoliczności.